Gadi Eisenkot e Avigdor Liberman hanno annunciato un primo accordo tra le loro parti, che totale 28 dei 120 posti nel Knesset. I democratici Yair Golan hanno sospeso le loro discussioni con Yashar, mentre i contatti con Likud continuarono. Nessun governo è stato ancora formalmente presentato al Parlamento.

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Il partito Yashar di Gadi Eisenkot ha annunciato martedì sera un accordo con Yisrael Beitue, la formazione di Avigdor Liberman. Questo è il primo accordo bilaterale annunciato dal momento che Eisenkot è stato mandato a formare un governo. Allo stesso tempo, i democratici Yair Golan hanno sospeso i loro negoziati con Yashar. L’accordo con Liberman non risolve quindi la questione della maggioranza.

Ventiotto posti su centoventi

Yashar detiene 21 seggi e Yisrael Beitue detiene 7 seggi, secondo i risultati finali delle elezioni del 27 ottobre. Le due formazioni totali 28 posti su 120. Il loro accordo stabilisce un primo punto di sostegno, ma non dice quali altre parti entreranno nel governo o supporteranno il Knesset.

Mercoledì mattina Liberman ha detto alla radio pubblica israeliana che il testo dell’accordo sarebbe stato reso pubblico dopo la revisione legale. Ha espresso fiducia nella possibilità di presentare una coalizione entro la fine della prossima settimana. Egli non ha annunciato l’adesione di qualsiasi altra parte né ha presentato questa scadenza come data ufficiale. Ha anche detto che le discussioni con l’ebraismo unificato della Torah, una formazione ultra-ortodossa, si stavano muovendo in avanti, senza annunciare l’accordo.

I democratici sospendere le discussioni

I democratici Yair Golan invocano l’impasse nelle discussioni con Yashar e la continuazione degli scambi tra Yashar e Likud di Benjamin Netanyahu. I negoziati su un possibile governo sindacale sono un percorso distinto, senza alcun accordo annunciato con Likud. La sospensione decisa dai democratici non basta né per stabilire la loro posizione in un futuro voto di fiducia.

Il mandato non è una nomina

Il presidente Isaac Herzog ha dato il mandato a Eisenkot l’8 novembre, dopo che 67 membri eletti hanno raccomandato di essere affidato ai negoziati. Queste raccomandazioni non sono impegni per unire una coalizione. Secondo la legge di base, è al Knesset che una futura impresa deve presentare il suo programma e la sua composizione al fine di ottenere fiducia. Nel frattempo, Netanyahu rimane a capo del governo uscente.

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