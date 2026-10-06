Santo Spirito Santo La prima St. Jrabta libanese, Batrun
Santa Rafqa, religiosa maronita libanese, incarnazione della fede e della sofferenza offerta a Dio.
Nel 1897 fu uno dei fondatori del convento San Giuseppe di Jrabta, nelle alture di Batrun.
Ancora oggi, la sua chiesa sotterranea accoglie molti pellegrini venuti a riunirsi sui luoghi dove ha vissuto e pregato.
Nel 1885 chiese a Dio di sapere che le sue sofferenze saranno immediatamente colpite da un immenso dolore alla testa e agli occhi. Un medico americano, cercando di trattarla, la prenderà d’occhio per errore.
Morì il 23 marzo 1914, ed è sepolta nel cimitero del monastero che fondò, dove una luce misteriosa illuminerà la sua tomba per due notti.
Il suo ricamo, realizzato con le proprie mani durante la sua vita al convento, è ora conservato ed esposto al santuario.
Canonizzato il 10 giugno 2001 da Giovanni Paolo II, San Rafqa è la prima donna libanese e quasi orientale dichiarata santa. Si celebra ogni 23 marzo.
📍 Couvent Saint-Joseph, Jrabta, Batroun
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