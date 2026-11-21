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La Francia ha espresso il suo sostegno alla Danimarca sabato 21 novembre, dopo che Copenaghen ha attribuito ai servizi segreti russi un tentato assassinio in settembre sul suolo danese. Il Quai d’Orsay denuncia una minaccia alla sicurezza collettiva europea, senza annunciare alcuna sanzione francese. In Danimarca, continua l’indagine penale.

Sostegno a Parigi e Bruxelles

Il Ministero dell’Europa e degli affari esteri ha rilasciato la sua dichiarazione il giorno dopo che il governo danese lo ha ufficialmente assegnato. Parigi registra il caso in una serie di atti di sabotaggio, cyberattacchi e minacce che la Francia accusa la Russia in Europa. Il comunicato esprime solidarietà politica. Non rende pubblico alcuna valutazione indipendente francese dei fatti in Danimarca o misure di rappresaglia.

Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso anche la sua solidarietà con la Danimarca sabato. Ha annunciato che la Commissione proporrà a breve una strategia europea di sicurezza per rafforzare la preparazione e la deterrenza. Non ha annunciato nuove sanzioni già adottate in risposta a questo caso.

Una ripartizione dei servizi danesi, non un verdetto

Il 20 novembre, il Servizio di Sicurezza e Intelligenza Danese, PET, ha riferito che i servizi russi avevano pianificato e lanciato un tentativo contro un cittadino americano-ucraino. PET ha riferito che aveva foiled il progetto in settembre con la polizia danese.

Due persone sono interrogate, secondo la PET. Venerdì, un tribunale ha esteso i motivi per la detenzione pre-triale. La polizia e l’accusa devono ancora stabilire il ruolo di tutti e ciò che tutti sapevano del presunto sponsor. L’intelligenza danese distingue questa indagine, che si occupa delle responsabilità individuali, dalla sua valutazione delle minacce. In una risposta scritta resa pubblica venerdì, l’ambasciata russa a Copenaghen ha sfidato l’accusa, sostenendo che la Danimarca non aveva fornito alcuna prova del coinvolgimento di Mosca.

La Danimarca richiede restrizioni più severe per il visto

Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha invitato venerdì a stringere sanzioni contro la Russia. In particolare, richiede la fine di emettere visti non essenziali ai cittadini russi e per limitare la validità dei visti rilasciati al paese che li concede. Questa è una proposta danese. La dichiarazione francese non afferma se Parigi sostiene questa misura precisa, e i due comunicati non annunciano alcuna decisione europea sui visti.

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