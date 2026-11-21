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L’esercito iraniano sostiene di aver danneggiato una F-16 americana nel Golfo Persico venerdì sera, 20 novembre. Il comando militare americano per il Medio Oriente, CENTCOM, nega qualsiasi attacco a tale aereo quel giorno. Non ci sono prove indipendenti disponibili per stabilire i danni di emergenza o atterraggio annunciati da Teheran.

Cosa dice il comunicato stampa iraniano

In un comunicato stampa rilasciato il sabato, l’ufficio stampa dell’esercito regolare iraniano sostiene che un aereo americano è stato danneggiato in volo. Secondo questo conto, il pilota ha interrotto la sua missione e ha fatto un atterraggio di emergenza. Il testo si riferisce ad un aeroporto della regione senza nominarlo. Pertanto, non stabilisce il paese in cui l’aereo sarebbe atterrato.

Cosa nega Washington

In un messaggio pubblicato sabato a 1444 UTC, CENTCOM non solo contesta l’entità del presunto incidente: afferma che l’Iran non ha attaccato alcun F-16 degli Stati Uniti il venerdì. Aggiunge che i cacciatori americani in Medio Oriente sono al sicuro e tutti sono contabilizzati.

Che cosa le immagini non permettono

I media dello stato iraniano trasmettono una sequenza presentata come relativa all’incidente. La data di pubblicazione di un video non imposta la data di ripresa. In assenza di immagini la cui origine, data e posizione sono verificate in modo indipendente, non è possibile confermare l’identità dell’aereo, la posizione di qualsiasi atterraggio o ingresso nello spazio aereo di un paese.

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