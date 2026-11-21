A Tyre, Diodato Abagnara riportò che l’UNIFIL aveva cominciato a cedere posizioni con l’esercito libanese. Nessun trasferimento in Israele è stato annunciato.

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A Tiro, il generale Diodato Abagnara ha riferito che l’UNIFIL aveva iniziato a cedere alcune delle sue posizioni in collaborazione con l’esercito libanese. Quando si è interrogato sui diritti della via nelle aree controllate da israeliani, ha denunciato una violazione della risoluzione 1701 relativa alla situazione a terra. Le sue osservazioni non annunciano alcun cambiamento di posizione in Israele.

Remissioni in coordinamento con l’esercito libanese

Il capo della Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) ha parlato questo sabato 21 novembre, durante un incontro con più di 70 donne del Sud a Tiro. Ha fatto riferimento a diverse posizioni interessate, senza dare un inventario o specificando la tempistica degli sconti.

Nello stesso scambio, il generale distinse questa cooperazione da posizioni in aree controllate da israeliani. In risposta a una domanda sul loro destino, invocò la risoluzione 1701 di denunciare la situazione a terra e di ricordare ciò che la presenza dei pacificatori ancora permette: vedere le violazioni e riferire alle Nazioni Unite. La presenza di forze israeliane in una zona non dice a chi sarà consegnata una presa delle Nazioni Unite.

Quali risoluzioni 1701 e 2790

Il paragrafo 2 della risoluzione 1701 collega, dopo la completa cessazione delle ostilità, la distribuzione congiunta dell’esercito libanese e dell’UNIFIL al ritiro parallelo delle forze israeliane dal sud del Libano. La risoluzione 2790 ribadisce l’appello al ritiro delle forze israeliane a nord della Linea Blu e chiede alle autorità libanesi di schierarsi nelle posizioni così liberate, con il sostegno temporaneo dell’UNIFIL. Queste sono le posizioni occupate da Israele, non il controllo della missione.

Per i beni UNIFIL, il paragrafo 9 della risoluzione 2790 prevede precauzioni per garantire il loro trasferimento all’ente designato in conformità alle norme delle Nazioni Unite. Non designa un destinatario del sito per sito. La cooperazione descritta in Tiro con l’esercito libanese non vale quindi la pena annunciare un accordo generale per tutti i diritti di strada.

La pubblicazione di un sito non estende il mandato

Le operazioni UNIFIL cessano il 31 dicembre 2026. La missione indica che la fase-out inizierà il 1° gennaio 2027 e si svolgerà durante l’anno. La resa di un diritto non trasferisce di per sé le funzioni di vigilanza e di collegamento delle Nazioni Unite. A Tiro, Abagnara ha chiesto la conservazione di queste funzioni per evitare un vuoto dopo la partenza della missione, ricordando che il futuro della presenza delle Nazioni Unite nel Sud è una responsabilità del Consiglio di Sicurezza.

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