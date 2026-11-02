Sandra Mehanna esplora i segreti della famiglia

Sandra Mehanna pubblica « Tout bien bien… », il suo secondo romanzo, a Les Éditions Complicités. La storia segue Henri, un uomo d’affari che scopre l’esistenza di un figlio, James. Questa rivelazione sconvolge la sua famiglia, tra cui sua moglie Jacqueline e sua suocera, Madame Catherine. Un avvocato al bar di Beirut dal 2002, l’autore aveva già pubblicato « Pure Delight ». Ha dedicato questo nuovo libro l’11 ottobre 2026 alla Fiera Internazionale del Libro Arabo di Beirut, presso lo stand della libreria Antoine.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

ConVa tutto bene..Sandra Mehanna dedica il suo secondo romanzo ai segreti di famiglia e non salvato della borghesia libanese. Pubblicato alle edizioni complicate, il libro è stato oggetto di una sessione di firma l’11 ottobre 2026. L’autore è stato presente presso lo stand di Antoine Bookshop alla 67a Fiera Internazionale del Libro Arabo di Beirut.

« È tutto a posto… »: una famiglia di fronte a un figlio sconosciuto

L’intrigo è organizzato intorno al signor Henri, un uomo d’affari la cui esistenza sembra essere ben risolta. Un giorno, un giovane di nome James e’ venuto alla sua porta. La somiglianza tra i due uomini colpisce. Giacomo era suo figlio, la cui esistenza non aveva mai conosciuto prima.

Questa scoperta sconvolge una famiglia allegata alle convenzioni. Tocca in particolare Jacqueline, moglie di Henry, e Madame Catherine, sua suocera. La storia affronta i segreti della famiglia, la ricerca dell’identità e il peso delle tradizioni sociali. I silenzi che circondano i viaggi individuali occupano anche un posto centrale in questa storia.

Sandra Mehanna, avvocato e romanziere

Laureato in lettere francesi e un avvocato addestrato, Sandra Mehanna è stato un avvocato al Beirut Bar dal 2002. Ha presentato il suo primo romanzo,Delizia pura, alla sua prima fiera del libro il 4 novembre 2017. Questo lavoro era già di interesse per la società libanese.

Va tutto bene..continua questo viaggio letterario attraverso l’ambientazione familiare e le sue convenzioni. Il romanzo ha 201 pagine in un formato 15.5 × 23,5 cm. Indossa ISBN 9782386478949.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews