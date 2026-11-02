Mezzi: il potere d’acquisto mette Trump alla prova

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Alla vigilia della metà del 3 novembre 2026, il potere d’acquisto pesava sulla campagna repubblicana negli Stati Uniti. Donald Trump ha trascorso l’ultima domenica prima delle elezioni in Iowa e Kansas. In questi stati agricoli, come altrove, le spese giornaliere e i costi di produzione provano il suo bilancio. Il voto nomina i membri eletti del Congresso, non il presidente. Tuttavia, avrebbe detto ciò che gli elettori politici volevano lasciarlo.

Lunedì 2 novembre, non c’è stato alcun risultato per trasformare il malcontento economico in una vittoria annunciata per l’opposizione. I dati disponibili descrivono la pressione sui bilanci. Non determinano la partecipazione o la scelta finale in ogni distretto elettorale.

Mezzi: potere d’acquisto in prima linea

Un’indagine nazionale pubblicata il 15 ottobre affronta questa preoccupazione. Tra gli elettori intervistati, l’85% ha valutato l’economia come una delle questioni più importanti nel loro voto. Il costo della vita è dell’84%. Queste risposte indicano le priorità, non le intenzioni di votare in una gara specifica.

L’indagine è stata condotta dall’8 al 12 ottobre, per telefono e online, tra 1.119 adulti. Si basa su un pannello probabilistico. Il margine di errore riportato per l’intero campione è di 3,9 punti. Questo quadro nazionale vieta la deduzione diretta della distribuzione dei seggi al Congresso. Inoltre non misura alcun movimento durante l’ultima settimana della campagna.

Per i candidati repubblicani, la sfida è quella di difendere il loro record in questo clima. Per i democratici, denunciare spese troppo elevate non è sufficiente. Essi devono ancora convincere gli elettori che le loro proposte possono migliorare la loro situazione e poi ottenere la loro partecipazione.

La benzina accelera, la fornitura segue un’altra traiettoria

Le ultime statistiche mensili disponibili prima della votazione sono per settembre. Pubblicato il 14 ottobre, mostrano un aumento del 3,7% dei prezzi al consumo per un anno. L’aumento è stato dello 0,6% nel mese, dopo la regolazione stagionale.

Indicatore Variazione nel settembre 2026 Prezzi al consumo +3,7% su un anno Energia +20,4% anno su anno Cibo +2,5% anno su anno Benzina +9.1 % su un mese

L’aumento mensile della benzina rappresenta più della metà dell’aumento dell’indice generale. Al contrario, l’indice alimentare rimane stabile nel corso del mese. Gli acquisti di cibo a casa sono diminuiti dello 0,1 per cento, mentre i pasti fuori casa sono in aumento dello 0,2 per cento.

Questi sviluppi non si contraddicono a vicenda. La stabilizzazione mensile non significa che i prezzi ritornino al loro livello precedente. Può coesistere con un aumento annuo e con spese energetiche molto più pesanti. Le situazioni variano anche in base al movimento, all’abitazione e alla composizione della famiglia.

Annunci economici testati contro il calendario

In particolare, l’amministrazione cerca di ridurre i costi agricoli. Il 22 ottobre, il Dipartimento dell’Agricoltura ha selezionato otto progetti di produzione di fertilizzanti. Essi rappresentano più di 1,34 miliardi di dollari in investimenti proposti, tra cui circa 573 milioni di finanziamenti pubblici. Washington mira ad aumentare la produzione americana e meno dipendenza dai fornitori stranieri. Tuttavia, questi importi non costituiscono aiuti già versati a ciascuna holding. Gli effetti attesi sui costi dipenderanno dal completamento dei progetti e dalla loro attuazione.

Questa differenza nel calendario passa attraverso la fine della campagna. Gli elettori giudicano le spese presenti, mentre alcune delle risposte economiche promettono effetti futuri. Martedì 3 novembre, questa valutazione incontrerà le realtà locali delle elezioni: i candidati, i loro avversari e la mobilitazione in ogni territorio.

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