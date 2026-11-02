Bilancio 2027: entrate per votazione del 3 novembre

Il bilancio 2027 è in una fase importante dell’Assemblea nazionale. Martedì 3 novembre, gli eurodeputati votano per la prima parte sulle entrate. Questa votazione è una condizione per un ulteriore esame delle spese in prima lettura. Intervenne dopo le manifestazioni del 31 ottobre e prima di un altro giorno di sciopero. Il governo punta ad un disavanzo pubblico del 5% nel 2027, ma l’elezione di martedì non è l’adozione definitiva del bilancio statale.

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Il bilancio 2027 ha fatto un passo importante martedì 3 novembre all’Assemblea nazionale. I deputati devono votare per la prima parte, sulle entrate. Questa elezione viene dopo un nuovo fine settimana di mobilitazione contro la vita costosa. Non costituisce l’adozione definitiva del bilancio di Stato.

Lunedì 2 novembre gli eurodeputati continuano a discutere il testo a Parigi. Tre incontri sono programmati alle 9, alle 15 e alle 21.30. Il voto solenne sulle entrate è previsto il pomeriggio successivo. Questa sequenza deve determinare se l’Assemblea può aprire l’esame delle spese in prima lettura.

Il governo di Sébastien Lecornu ha presentato il progetto il 1. ottobre La discussione della sua prima parte è iniziata in Aula il 13 ottobre. Da allora, gli eurodeputati hanno discusso anche del debito, del contributo francese al bilancio europeo e alle finanze locali.

Bilancio 2027: Perché votare sulle entrate

Un atto finanziario non è solo una successione di stanziamenti ministeriali. La sua prima parte stabilisce le risorse e le principali condizioni per l’equilibrio finanziario. In particolare, quest’ultimo destina risorse alle politiche pubbliche. Questa organizzazione impone un ordine di discussione.

L’articolo 42 della legge organica sulle leggi finanziarie vieta la considerazione della seconda parte prima dell’adozione del primo. La votazione di martedì è quindi un passaggio necessario. Una maggioranza favorevole consentirebbe un ulteriore esame delle spese. Un rifiuto impedirebbe questa continuazione in questa lettura.

Tuttavia, questo voto deve essere distinto dall’esito della procedura parlamentare. Il Senato è anche coinvolto nella revisione di bilancio. Il calendario costituzionale prevede al Parlamento un periodo massimo di settanta giorni. Un insuccesso all’Assemblea non significherebbe quindi che il progetto sparisca alla fine dell’anno.

Un obiettivo di deficit ancora da tradurre in voti

Il progetto governativo mira ad un disavanzo pubblico del 5% del prodotto interno lordo nel 2027. L’esecutivo prevede ora il 5,4% per il 2026. Queste cifre riguardano tutte le amministrazioni pubbliche, non solo il bilancio statale.

Alla presentazione del 1° ottobre, il governo ha annunciato 43 miliardi di euro di misure di recupero. Questo totale riguarda la legge finanziaria e la legge sul finanziamento della previdenza sociale. Non corrisponde quindi all’unica area in cui i deputati devono votare martedì.

La distinzione è importante nel dibattito politico. Una misura proposta, un emendamento adottato e una disposizione definitivamente promulgata non hanno lo stesso status. La votazione del 3 novembre riguarda una fase parlamentare. Non trasforma automaticamente tutte le proposte discusse in nuove norme fiscali per le famiglie o le imprese.

Una riunione parlamentare tra due mobilitazioni

La votazione si svolgerà tre giorni dopo le manifestazioni del 31 ottobre. Diverse centinaia di migliaia di persone hanno marciato contro la vita costosa. Le relazioni delle autorità e degli organizzatori differiscono. La sfida costituisce così il contesto sociale della discussione di bilancio, senza dedurre il comportamento di ciascun gruppo parlamentare.

Un nuovo giorno di sciopero e manifestazioni è annunciato giovedì 5 novembre. L’interconnessione riguarda salari, servizi pubblici, occupazione e industria. Il calendario approssima quindi una decisione sulle risorse pubbliche e una mobilitazione sul loro utilizzo.

In questa fase non si acquisiscono né il risultato del voto né la continuazione politica del dibattito. La riunione resta il voto solenne martedì 3 novembre. La procedura di lunedì deve ancora chiarire il testo presentato ai deputati.

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