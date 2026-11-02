Scommessa minima in Libano: $475 senza accordo

Un salario minimo di $475 è discusso in Libano, ma nessun aumento è adottato nel file 2 novembre. Secondo la stampa libanese, i sindacati considerano questo importo senza impegno formale del datore di lavoro. Il disaccordo va oltre la retribuzione: le indennità di fine servizio e i pagamenti di sicurezza sociale pesano anche nei negoziati. Il salario dichiarato determina una parte dei diritti sociali, anche per i dipendenti già pagati al di sopra del minimo previsto.

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Il termine di negoziazione è terminato, ma l’aumento del salario minimo rimane in sospeso. Secondo Al Akhbar del 2 novembre 2026, il mese concesso dal Ministro del Lavoro, Mohammad Haidar, alla commissione indice non ha permesso di concludere. L’importo di $475 sta circolando tra i rappresentanti dei datori di lavoro e la Confederazione generale dei lavoratori libanesi. Tuttavia, non costituisce un accordo firmato o una nuova soglia giuridica. Il quotidiano descrive le discussioni rallentate dalle esigenze di entrambe le parti. Tutti hanno anche difficoltà a convincere i loro membri ad accettare il compromesso.

La riunione prevista per il venerdì precedente è stata rinviata alla metà della settimana. Esso dovrebbe consentire di discutere una proposta comune prima che venga esaminata dal comitato dell’indice. La Commissione potrebbe quindi trasmettere il dossier al Consiglio dei ministri. Questa successione di passi rimane da compiere. Nel frattempo, il divario tra gli importi citati per la vita e il livello intorno al quale i negoziatori sembrano pronti a discutere rimane significativo.

Importo di $475 ancora soggetto alla negoziazione

Al Akhbar riferisce che i datori di lavoro non hanno formalmente approvato alcuna proposta. Tuttavia, i loro rappresentanti suggeriscono che un salario minimo di $475 potrebbe essere accettato. Da parte sua, il centro sindacale sarebbe disposto a mantenere tale importo. Il giornale sottolinea tuttavia che questa apertura non ha portato all’impegno dei datori di lavoro. È quindi necessario distinguere la somma che funge da punto di discussione da un compromesso effettivamente adottato.

L’attuale minimo citato nel quotidiano è £28 milioni, o circa $313. Un aumento a $475 rappresenterebbe un ulteriore $162 e un aumento di quasi il 52 per cento. Un altro importo era circolato in una fase precedente: $400. In questo caso, l’aumento sarebbe stato limitato a $87 al mese.

L’assenza di accordo non riguarda unicamente questi importi. La rivista descrive una negoziazione in cui aumentare il minimo è associato ad altre richieste. L’emissione dei pagamenti al Fondo nazionale di previdenza sociale, in particolare per le indennità di fine servizio, è centrale. Il livello dei salari e le condizioni per la fissazione di tali obblighi sono così discussi nello stesso quadro.

Il costo di una famiglia non è confuso con un salario individuale

Al Akhbar cita fonti del centro sindacale. Si riferiscono a studi che regolano le esigenze familiari mensili tra $1,100 e $1,200. I conti giornalieri confrontano queste stime con la disponibilità del sindacato per accettare $475. Il Comitato osserva che quest’ultimo importo rappresenta circa il 43 per cento di un bilancio di $1.100. Il confronto illustra questa distanza, anche se le esigenze di una famiglia non sono confuse con un salario individuale.

La critica di Al Akhbar si concentra sul metodo seguito. Il giornale ritiene che le discussioni dovrebbero essere organizzate intorno ai prezzi, all’inflazione e ai dati dell’Ufficio statistico centrale. Al contrario, descrive un equilibrio di forze dominate da influenze politiche. In questa lettura, gli attori cercano di evitare la mobilitazione sociale, limitando il costo del compromesso. Questa valutazione appartiene al giornale. Non è un risultato condiviso da tutti i negoziatori.

Choucair invoca la capacità delle aziende di pagare

Quando richiesto da Al Akhbar, Mohammad Choucair non imposta un importo minimo o un soffitto per l’aumento proposto. Presiede l’Unione delle Camere di Commercio e Industria di Beirut e del Monte Libano. Secondo lui, l’aumento dipende da ciò che i settori economici possono gestire. Essa si concentra così sui vincoli delle imprese, piuttosto che su una cifra comune applicabile immediatamente.

Choucair distingue anche i territori. Per Beirut e il Monte Libano, afferma che nessuno riceve meno di 400 dollari. Si opponeva a questa situazione alle difficoltà incontrate dalle aziende di Akkar e del Sud, che considerava meno in grado di assumere un aumento. Ha anche fatto riferimento alla possibilità di un nuovo conflitto e all’incertezza sull’attività.

Il quotidiano sfida l’uso di questi argomenti per ritardare l’aumento. Ha notato che i lavoratori nelle regioni più vulnerabili hanno anche dovuto pagare per la loro casa, cibo e elettricità. I rischi economici influenzano quindi sia le imprese che i loro dipendenti. C’è disaccordo su come questi vincoli dovrebbero essere distribuiti, ma anche sul luogo da dare alle esigenze dei lavoratori nel calcolo del minimo.

Vantaggi finali al centro del disaccordo

Il fascicolo sociale supera il reddito pagato ogni mese. Secondo Al Akhbar, gran parte dei datori di lavoro rifiutano un aggiustamento senza risoluzione parallela del problema dei benefici finali del servizio. Tuttavia, le versioni differiscono sulla portata esatta delle concessioni richieste. Questo è uno dei punti più oscuri dei negoziati.

Mohammad Choucair ammette al giorno che le organizzazioni economiche vogliono uno schiacciante delle somme dovute dalle società per queste indennità. Esso nega, d’altra parte, rivendicare altre esenzioni di sicurezza sociale. Le fonti del centro sindacale presentano una versione diversa. Essi si riferiscono ad una serie più ampia di concessioni, esenzioni e strutture, che sarebbero richieste in cambio dell’accordo salariale.

Il rappresentante del datore di lavoro ha così parlato di un adeguamento dei pagamenti, mentre le fonti sindacali hanno descritto richieste più ampie. Nessuna cancellazione dei contributi o remissione dei debiti è annunciato come acquisito.

Il salario dichiarato commette anche i diritti sociali

Infine, Al Akhbar sottolinea la discrepanza tra una certa remunerazione effettivamente pagata e gli importi dichiarati al Fondo nazionale di previdenza sociale. Le relazioni quotidiane che i dipendenti già guadagnano più del minimo previsto. Tuttavia, la loro piena remunerazione non sarebbe necessariamente dichiarata. Essa presenta questa pratica come mezzo per ridurre i contributi e gli obblighi di servizio. La remunerazione dichiarata incorre quindi in diritti sociali, anche quando lo stipendio già pagato supera il minimo legale.

A partire dalla data della pubblicazione di Al Akhbar, non è stato adottato alcun aumento. La riunione differita era ancora quella di specificare l’importo proposto e le condizioni ad essa connesse. Il passo successivo è stata la possibile trasmissione di un compromesso alla commissione indice e poi al governo.

Fonti

Al Akhbar, 2 novembre 2026, pagina 5.

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