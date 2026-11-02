Il Gruppo Al Habtoor si prepara alla vendita di tutti i suoi beni in Libano dopo la chiusura delle sue operazioni annunciate nel gennaio 2026. Questa nuova tappa riguarda alberghi, immobili commerciali e residenziali e terreni. Esso interviene sulla base di controversie con lo Stato libanese. Nessun prezzo, acquirente o programma di trasferimento è stato annunciato. Il file solleva anche la questione del futuro degli stabilimenti e dei posti di lavoro, senza permettere di concludere un generale ritiro degli investitori esteri.

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Il Gruppo Al Habtoor ha annunciato lunedì 2 novembre 2026 la sua decisione di vendere tutti i suoi beni e investimenti in Libano. Il conglomerato degli Emirati intende concentrarsi sui mercati considerati più stabili. Questa decisione estende la cessazione delle attività annunciate a gennaio. Non significa che le vendite hanno già avuto luogo.

Il Consiglio di Amministrazione si prefigge un completo ritiro del portafoglio libanese. Il perimetro comprende hotel, immobili commerciali e residenziali, terreni e altri beni di gruppo. Nessun acquirente, importo di assegnazione o programma di esecuzione è incluso nell’annuncio.

Al Habtoor organizza il ritiro attivo delle risorse

Il gruppo prevede una procedura strutturata basata su criteri commerciali. Ogni bene sarà valutato separatamente. Le transazioni dipenderanno dalle condizioni di mercato e dalle valutazioni. L’annuncio quindi non stabilisce che un acquirente riscatterà l’intero in una sola operazione.

Al Habtoor presenta questa scelta come risultato di una revisione strategica dei suoi investimenti. Esso chiede stabilità a lungo termine, prevedibilità dell’ambiente aziendale e prospettive di crescita. Non designa un mercato per ricevere precisamente i proventi delle future vendite.

Due hotel a Sin el-Fil nel cuore del patrimonio

La presenza del gruppo in Libano supera un indirizzo dell’hotel. Il suo portafoglio ufficiale cita l’Al Habtoor Grand Beirut e il Metropolitan Palace Beirut, a Sin el-Fil, nella città di Beyruth. Questi stabilimenti combinano alloggi, ristorazione e spazi di accoglienza. Le loro attività riguardano anche incontri professionali ed eventi.

La cronologia pubblicata da Al Habtoor ha stabilito l’apertura del Palazzo Metropolitano nel 2001. Indica anche la sua riapertura il 30 dicembre 2022, con 185 camere e suite. Questa figura descrive l’istituzione in tale data: non costituisce un inventario aggiornato delle stanze disponibili al momento della decisione di vendita.

La componente commerciale è anche parte di questo stabilimento. Il 25 aprile 2023, il gruppo annunciò il rilancio dello spazio commerciale del suo complesso Sin el-Fil sotto il nome di The Sooq Avenue. Ha poi fornito un periodo di grazia di 12 mesi per gli inquilini. Questa iniziativa era intesa a facilitare il loro insediamento nonostante la crisi economica.

Il patrimonio storico comprende anche Habtoor Land a Jamhour, Mount Lebanon. La cronologia del gruppo mette il funzionamento di questo parco ricreativo tra il 2004 e il 2011. Sarebbe quindi errato presentare la sua sentenza come nuova conseguenza dell’annuncio del 2026 novembre. Il comunicato stampa non fornisce un inventario dettagliato di pacchi o interessi da smaltire.

Una chiusura annunciata a gennaio, senza un bilancio sociale quantificato

Il 28 gennaio 2026 Al Habtoor annunciò la chiusura delle sue operazioni in Libano, compresi gli alberghi. Ha anche annunciato di voler terminare i contratti di tutti i suoi dipendenti nel paese. Il gruppo ha poi spiegato che stava cercando di fermare le perdite e proteggere i suoi interessi.

Il gruppo denunciava una prolungata instabilità, campagne ostili e attacchi pubblici contro le sue attività. Ha anche criticato le istituzioni libanesi per non aver fornito soluzioni strutturali e protettive adeguate. Secondo la sua gestione, l’accumulo di oneri finanziari e rischi hanno reso insostenibile lo sfruttamento continuato. Queste rimostranze costituiscono la posizione del gruppo, non le conclusioni di una decisione giudiziaria.

La scala sociale di prelievo rimane difficile da quantificare. Al momento dell’annuncio di gennaio, un’agenzia di stampa non aveva ricevuto una risposta dalla sede centrale sul numero di dipendenti interessati. Né il comunicato stampa del 2 novembre fornisce alcun bilancio di licenziamenti, compensazioni o dettagli di eventuali assunzioni di lavoro.

La decisione di chiudere, l’esecuzione delle ridondanze e lo smaltimento degli edifici sono quindi passi diversi. Gli annunci disponibili non consentono l’esatta data di completamento di ciascuno di essi, istituzione per istituzione.

Minacce denunciate e speranza per un recupero deluso

Le preoccupazioni di sicurezza precedono la chiusura generale. L’11 giugno 2024 il gruppo aveva rinunciato a lanciare il suo canale televisivo dal Libano. Invocò minacce fisiche contro il suo fondatore e le sue squadre, così come campagne di diffamazione. Khalaf Ahmad Al Habtoor ha poi spiegato la loro sicurezza e ha cercato un altro paese per questo progetto. Il comunicato ha anche annunciato reclami penali e civili, senza stabilire giudizialmente l’identità o la responsabilità dei presunti autori.

Tuttavia, il discorso non aveva seguito un percorso puramente negativo. In un’intervista pubblicata dalla stampa saudita il 16 gennaio 2025, il leader prevedeva di rilanciare il centro commerciale e Habtoor Land. Ha espresso fiducia in Joseph Aoun e Nawaf Salam, mentre esigenti garanzie di sicurezza e di governo. Ha detto di mantenere i salari durante le chiusure temporanee, anche durante la guerra e dopo l’esplosione del porto.

Queste dichiarazioni informano naturalmente il cambiamento, senza costituire una promessa ancora valida oggi. Nel gennaio del 2025, Al Habtoor ha reso necessario che i nuovi leader intervengano. Entro il gennaio 2026, il suo gruppo riteneva che le condizioni operative non fossero più soddisfatte. Nel mese di novembre, non si propone più di interrompere l’attività: decide di cedere la proprietà dei suoi investimenti.

Fondi bloccati, un altro motivo di disimpegno

Il ritiro è anche parte di una vecchia controversia finanziaria. Il 26 gennaio 2026, Al Habtoor stimava le perdite e i danni subiti in Libano a oltre 1,7 miliardi di dollari. In particolare, ha messo in discussione restrizioni all’accesso e al trasferimento dei depositi bancari. La controversia non si riferisce quindi esclusivamente all’uso dell’hotel o alla redditività operativa. Esso riguarda anche la disponibilità di fondi nelle banche libanesi.

Nella stessa dichiarazione, la direzione ha accusato le autorità libanesi e la Banca del Libano di danneggiare i suoi investimenti. Ha anche incolpato loro per la mancanza di misure correttive dopo i suoi passi amichevoli. Il gruppo ha indicato che aveva notificato la controversia già dal gennaio 2024. Questa cronologia distingue il conflitto bancario dalla decisione commerciale di vendere.

Tale importo corrisponde ad una stima avanzata dal gruppo. Non rappresenta il prezzo addebitato per le sue merci, il loro valore di mercato o la compensazione già accordata. La comunicazione di vendita non pubblica alcuna valutazione globale per confrontare questi dati.

Il 23 aprile, Al Habtoor ha annunciato l’impegno di un arbitrato internazionale contro la Repubblica libanese. Rappresentato da White & Case, ha dichiarato di aver inoltrato la sua candidatura attraverso il Centro Internazionale per la Settlement of Investment Disputes a Washington. Esso ha invocato le protezioni previste nell’accordo di investimento bilaterale applicabile.

Questo approccio non pregiudica la responsabilità dello Stato o l’importo di qualsiasi compensazione. L’annuncio del 2 novembre non presenta la vendita come risultato di un regolamento della controversia.

Una partenza che non riassume tutti gli hotel libanesi

La sola strategia di Al Habtoor non è sufficiente a dimostrare un generale ritiro degli investitori stranieri. Altri progetti seguono un programma diverso. Il sito ufficiale del Four Seasons Hotel Beirut annuncia attualmente una riapertura nell’estate del 2027, con 230 camere e suite rinnovate.

L’istituzione aveva subito danni significativi nell’esplosione del porto di Beirut il 4 agosto 2020. La sua riapertura, inizialmente annunciata all’inizio del 2026, dipende quindi dalla ricostruzione e dalla ristrutturazione. E ‘sempre una riapertura prevista, non una struttura già messa in servizio. Questa prospettiva non compensa automaticamente le conseguenze del ritiro di Al Habtoor. Ricorda solo che le decisioni di investimento devono essere esaminate dall’azienda.

Per il portafoglio di Al Habtoor, le prossime informazioni decisive saranno le attività effettivamente proposte, gli acquirenti selezionati e i termini delle transazioni. Il gruppo prevede di fornire i dettagli della procedura di trasferimento in una fase successiva.

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