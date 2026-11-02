2 novembre 2026
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Karaté: Il Libano prepara due appuntamenti a novembre

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La Federazione Karate libanese si prepara un mese di novembre segnato da due competizioni. Una delegazione di undici atleti dovrebbe partecipare al Western Asia Championship, tenuto ad Amman dal 11-14 novembre 2026. I test coprono tre categorie di età, ragazzi e ragazze. In Libano, il campionato nazionale si svolgerà il 15 e 29 novembre al Club Mont La Salle di Ain Saadé. I preparativi tecnici e organizzativi iniziarono per questi due giorni separati.

Couverture Sport : le Liban prépare deux rendez-vous de karaté en novembre, avec l’affiche du championnat d’Asie de l’Ouest.
Affiche du championnat d’Asie de l’Ouest de karaté. Crédit : Fédération libanaise de karaté ; mise en page Libnanews assistée par IA.
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Il karate libanese prepara due appuntamenti nel novembre 2026. La selezione nazionale gareggerà nel West Asian Championship ad Amman dal novembre 11-14. Il campionato libanese si svolgerà il 15 e 29 novembre al Monte La Salle di Ain Saade.

Il karate libanese rappresentato ad Amman

La concorrenza regionale riguarda gli under 21, gli under-14 e gli under-12, i ragazzi e le ragazze. Dodici paesi devono partecipare: Libano, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait. Bahrain, Oman, Iraq, Palestina, Siria e Yemen completano la lista.

La Federazione Karate libanese, presieduta da Moussa Fattouche, ha formato una delegazione di undici atleti. Elie Aoun, arbitro asiatico, la guiderà. L’allenatore comprende l’allenatore nazionale Rami Choucair, il kata coach Yara Kain e l’arbitro asiatico Sami Alayli.

Sette ragazzi sono inclusi nella selezione: Omar Ghazouli, Gabriel Zakhia, Khaled Habbal, Hassan Daouk, Karim Halawi, Charbel Hanna e Salim Chamli. Le quattro ragazze sono Louloua Choucair, Aya Choucair, Lynn Kain e Luna Daouk.

Il campionato nazionale il 15 e 29 novembre

In Libano, i concorsi si svolgeranno in due giorni separati, domenica 15 e 29 novembre, presso il Mont La Salle Club. La Federazione ha avviato i preparativi tecnici e organizzativi per questo evento nazionale.

Gli atleti giocheranno titoli locali lì. Questi incontri consentiranno anche ai funzionari federali di seguire nuove generazioni di praticanti.

Fonte: Comunicato della Federazione Karate libanese rilasciato il 2 novembre 2026.

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