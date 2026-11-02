Judo: Aquilina Chayeb settimo ad Abu Dhabi

Aquilina Chayeb ha finito settimo nel Grande Slam di Abu Dhabi, nella categoria inferiore a 78 kg. Questo risultato appare nella classifica finale dell’evento tenutosi il 31 ottobre 2026. Il judokate libanese continua la sua stagione sul circuito internazionale.
Aquilina Chayeb vince due combattimenti
Il libanese ha ottenuto due vittorie, contro un avversario belga e poi un australiano. Ha poi perso nei quarti di finale con un inglese, dopo un’estensione.
Emma Reid, rappresentante britannico in questa categoria, ha vinto una delle due medaglie di bronzo. La vittoria tornò a Yelyzaveta Lytvynenko degli Emirati Arabi Uniti, davanti alla portoghese Patricia Sampaio.
François Saadé Junior, direttore della Federazione del Judo libanese e delle discipline associate, ha accompagnato la partecipazione libanese ad Abu Dhabi.
Una stagione segnata da diversi podi
Nel 2026 Chayeb vinse l’oro all’European Open in Estonia e bronzo all’Open di Praga. Ha anche vinto una medaglia di bronzo ai Giochi asiatici a Nagoya, in Giappone.
Il Grand Slam di Abu Dhabi è entrato nel periodo di qualifica olimpica per Los Angeles 2028, aperto nel giugno 2026. I punti ottenuti sul circuito contribuiscono a questa gara, senza costituire una qualifica per i Giochi da soli.
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