Judo: Aquilina Chayeb settimo ad Abu Dhabi

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Aquilina Chayeb ha preso il settimo posto nel Grande Slam di Abu Dhabi, nella categoria inferiore a 78 kg. La classificazione ufficiale conferma questo risultato, ottenuto il 31 ottobre 2026. Il judokate libanese ha vinto due combattimenti prima di inclinarsi nei quarti di finale dopo un’estensione. Questa partecipazione estende una stagione segnata da diversi podi internazionali. È anche entrato nel periodo di qualificazione per i Giochi Olimpici a Los Angeles 2028, senza garantire un biglietto olimpico.