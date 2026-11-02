2 novembre 2026
Account lettore
Italiano
RSS
Il media civico del Libano
Tutte le sezioni

Notizie

Judo: Aquilina Chayeb settimo ad Abu Dhabi

Libnanews
· 1 min di lettura · 7 vues

Aquilina Chayeb ha preso il settimo posto nel Grande Slam di Abu Dhabi, nella categoria inferiore a 78 kg. La classificazione ufficiale conferma questo risultato, ottenuto il 31 ottobre 2026. Il judokate libanese ha vinto due combattimenti prima di inclinarsi nei quarti di finale dopo un’estensione. Questa partecipazione estende una stagione segnata da diversi podi internazionali. È anche entrato nel periodo di qualificazione per i Giochi Olimpici a Los Angeles 2028, senza garantire un biglietto olimpico.

Couverture Sport sur la septième place d’Aquilina Chayeb au Grand Slam d’Abou Dhabi, avec une photographie de combat fournie par l’IJF.
Combat au Grand Slam d’Abou Dhabi. Crédit : IJF — photo transmise avec le communiqué ; habillage Libnanews assisté par IA.
Accedi per salvare
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Aquilina Chayeb ha finito settimo nel Grande Slam di Abu Dhabi, nella categoria inferiore a 78 kg. Questo risultato appare nella classifica finale dell’evento tenutosi il 31 ottobre 2026. Il judokate libanese continua la sua stagione sul circuito internazionale.

Aquilina Chayeb vince due combattimenti

Il libanese ha ottenuto due vittorie, contro un avversario belga e poi un australiano. Ha poi perso nei quarti di finale con un inglese, dopo un’estensione.

Emma Reid, rappresentante britannico in questa categoria, ha vinto una delle due medaglie di bronzo. La vittoria tornò a Yelyzaveta Lytvynenko degli Emirati Arabi Uniti, davanti alla portoghese Patricia Sampaio.

François Saadé Junior, direttore della Federazione del Judo libanese e delle discipline associate, ha accompagnato la partecipazione libanese ad Abu Dhabi.

Una stagione segnata da diversi podi

Nel 2026 Chayeb vinse l’oro all’European Open in Estonia e bronzo all’Open di Praga. Ha anche vinto una medaglia di bronzo ai Giochi asiatici a Nagoya, in Giappone.

Il Grand Slam di Abu Dhabi è entrato nel periodo di qualifica olimpica per Los Angeles 2028, aperto nel giugno 2026. I punti ottenuti sul circuito contribuiscono a questa gara, senza costituire una qualifica per i Giochi da soli.

Libnanews
Communiqué et Annonces - translated by IA

Cette rubrique est consacrée aux Communiqués et Annonces qui nous parviennent. Nous ne sommes pas responsables du contenu. Vous pouvez également nous écrire via le formulaire "contact" de notre site. Pour rappel, Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006.

Tutti i suoi articoli →

Commenti

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *