San Nimatullah al-Hardini, il Santo di Kfifane, Libano
San Nimatullah al-Hardini, nato nel 1808 a Hardine, è il santo più venerato del Libano settentrionale.
Entrando nell’Ordine libanese maronita, si formò presso il monastero di Sant’Antoine a Qozhaya, dove imparò il legame dei manoscritti sacri.
Ordinato sacerdote nel 1835, insegnò teologia al convento di Kfifane, dove formò uno dei suoi allievi più famosi: il futuro San Charbel.
Il museo del convento conserva oggi gli oggetti liturgici e i vestiti che testimoniano la vita monastica del XIX secolo.
Ex sede del Patriarcato Maronita, la chiesa del convento di Kfifane accoglie ancora pellegrini e fedeli che si riuniscono.
Canonizzato il 16 maggio 2004 da Papa Giovanni Paolo II, San Hardini è oggi uno dei santi patroni del Libano.
Morì il 14 dicembre 1858, e da allora è stato sepolto in una bara di cedro nel cuore del convento che amava tanto.
Convento di Kfifane, Batrun
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