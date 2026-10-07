Israele marcia a Tiro senza occupazione: ciò che rivela la silenziosa battaglia di Al Mansuri

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Una linea spostata prima dell’accordo

Al Mansouri non è apparso nella prima mappa della zona di controllo del dopoguerra di Israele nel sud del Libano. Il 19 aprile 2026, la città a sud di Tiro rimase al di fuori del perimetro poi presentato dall’esercito israeliano. Due mesi dopo, la situazione era cambiata. Il 18 giugno, la « strada gialla » che definisce lo spazio in cui le forze israeliane intendevano operare è stata spinta a nord nel settore occidentale verso Al Bayyada, Majdal Zun e Al Mansouri. Il confronto delle mappe dà un’importante indicazione: Al Mansouri è preso nel nuovo dispositivo, mentre non ne faceva parte prima. Un funzionario militare libanese aveva anche indicato in quel momento che la località era appena stata integrata nella zona di occupazione. Pertanto, il cambiamento non è solo una questione di evoluzione semantica o un nuovo taglio su una mappa; Esso corrisponde a un cambiamento concreto del terreno da cui si discuteranno le disposizioni di sicurezza.

Il calendario dà a questo progresso una portata speciale. Otto giorni dopo lo spostamento della rotta, il 26 giugno, è stato firmato a Washington un accordo quadro per organizzare un processo di graduale trasferimento dei settori all’esercito libanese e un graduale ritiro israeliano, in parallelo con misure sulle armi e le infrastrutture militari non statali. Nello stesso giorno in cui era in atto il quadro politico, gli avvertimenti israeliani invitarono gli abitanti di Al Mansuri a lasciare l’area, ora considerati all’interno dello spazio operativo israeliano. La cronologia non dimostra che il progresso è stato deciso solo per creare uno scambio di valute. Tuttavia, stabilisce un fatto molto più concreto: come il ritiro ha cominciato ad essere organizzato, il suo punto di partenza geografico era già stato spostato verso nord. Una città precedentemente al di fuori del perimetro israeliano divenne un territorio la cui evacuazione poteva ora entrare nel processo di negoziazione.

Perché Al Mansouri conta più della sua dimensione

Il valore militare di Al Mansouri appare quando si smette di guardare il villaggio in isolamento. La città si trova a sud di Tiro, dove la striscia costiera inizia a connettersi con le colline e le valli dell’interno. Più a sud sono Al Bayyada e Ras Al Bayyada; est e sud-est, Majdal Zoun si apre sui rilievi. Insieme, questi punti formano un arco che permette di osservare parte dei passaggi tra la costa e le altezze. Ras Al Bayyada si affaccia sull’asse costiero di Naqoura. Majdal Zoun offre una profondità verso l’interno. Al Mansouri estende questa architettura a nord e avvicina la zona di sorveglianza al settore meridionale di Tyre. Non si tratta di dire che Tyre è nel processo di occupazione. Nulla negli elementi disponibili permette una tale conclusione. La posta in gioco è diversa: più il dispositivo sale, più una gran parte dei movimenti a sud di Tiro può entrare in un campo di osservazione e di intervento militare.

Questa lettura non è del tutto nuova nel pensiero militare israeliano. Uno studio di lotta nel settore occidentale durante la guerra del 1982 ha sottolineato il valore delle posizioni dominanti e l’accesso dalla costa alle colline. Le condizioni del 1982 non possono, naturalmente, essere trasposte meccanicamente al 2026. Forze, armi, intelligenza e ambiente politico sono cambiati drasticamente. Il fattore geografico rimane: un esercito che tiene o osserva le altezze e gli ingressi degli assi principali non ha bisogno di occupare ogni casa per limitare il traffico nello spazio sottostante. Drone, sensori, immagini e mezzi di sciopero contemporanei rafforzano ulteriormente questa logica. Dove c’era la necessità di numerose posizioni e pattuglie permanenti, parte del vincolo può ora essere imposta da remoto.

Un’operazione a livello di brigata e più di 600 strutture rivendicate distrutte

La scala dell’operazione ad Al Mansouri conferma che la località era considerata un obiettivo importante. Il 28 settembre, l’esercito israeliano annunciò la fine di diverse settimane di operazioni nella zona. Ha indicato che una forza a livello di brigata era stata impegnata, con elementi della 55a Brigata sotto il comando della 91a Divisione e la partecipazione di Yahalom, un’unità di ingegneria specializzata. Secondo il record israeliano, più di 600 strutture militari sono state distrutte, così come otto vie sotterranee; Diverse decine di posizioni di lancio o dispositivi sarebbero stati scoperti. Questi dati sono dichiarazioni dell’esercito israeliano e non costituiscono competenze indipendenti. Tuttavia, sono indicativi della rappresentazione israeliana della zona: Al Mansouri non è descritto come un semplice punto di fuoco, ma come uno spazio in cui edifici, sotterranei, percorsi di viaggio e dispositivi di lancio formano un’infrastruttura coerente.

Il paradosso viene dopo questa operazione. Nonostante i mezzi coinvolti e l’entità della distruzione rivendicata, lo schema non sembra richiedere una presenza permanente equivalente al cuore del villaggio. Questo è proprio ciò che dà senso alla nozione di « controllo del fuoco ». L’obiettivo non è più necessariamente di mantenere un’unità importante in ogni località, ma di distruggere le infrastrutture considerate minaccianti, di migliorare l’osservazione degli accessi e di mantenere una capacità di sciopero contro qualsiasi attività considerata una ricostituzione militare. Tale metodo riduce il costo di un’occupazione tradizionale. Limita l’esposizione dei soldati, riduce le esigenze logistiche e consente di mantenere l’influenza militare su un’area senza amministrazione diretta. Per il Libano, tuttavia, questo sviluppo rende molto più difficile definire un vero ritiro.

« Fire control »: cosa cambia veramente

In un’occupazione tradizionale, la linea di controllo può essere osservata: soldati, posti, veicoli, dighe e strade logistiche indicano dove la presenza dell’esercito inizia e si ferma. Il telecomando è molto più ambiguo. Una forza può fisicamente lasciare un villaggio mentre controlla le sue strade, ingressi, cantieri e movimenti tra la costa e le colline. Inoltre, se mantiene una rapida capacità di risposta da drone, artiglieria o aviazione, il territorio può tornare formalmente sotto l’autorità libanese pur rimanendo soggetto a coercizione esterna. La differenza è decisiva: recuperare una posizione militare non significa riprendere automaticamente la piena libertà di utilizzo del territorio.

In Al Mansouri, questa domanda non è teorica. Il 7 ottobre, mentre continuano le discussioni sui futuri accordi, il fuoco di artiglieria israeliana ha di nuovo mirato la località e il fuoco automatico delle armi è stato segnalato verso i suoi dintorni. Queste operazioni fanno parte di una serie più ampia di azioni nel Libano meridionale. Essi mostrano che il settore rimane militarmente attivo dopo l’operazione di settembre. Per gli abitanti, la distinzione tra occupazione e sorveglianza armata può quindi diventare molto concreta: una casa può essere trovata nel territorio libanese senza che il suo proprietario sia sicuro di poterlo ricostruire; una strada può essere aperta senza i veicoli che passano attraverso l’osservazione di fuga; un pacco agricolo può essere accessibile pur rimanendo esposto all’intervento. La sovranità non è più misurata solo dalla presenza di una bandiera o di un posto militare, ma dalla reale capacità degli abitanti e delle istituzioni di agire senza l’implicita autorizzazione di un potere esterno.

Il Territorio come punto di partenza per i negoziati

I progressi verso Al Mansouri sollevano anche la questione del rapporto tra conquista militare e negoziazione. L’accordo del 26 giugno non prevede un ritiro immediato alla frontiera internazionale. Si basa su una logica graduale, con settori gradualmente trasferiti all’esercito libanese e passi legati agli impegni di sicurezza. In questo tipo di meccanismo, qualsiasi cambiamento precedente nel terreno ha un effetto politico. Se un esercito avanza prima dell’accordo, lo spazio appena controllato cade nella categoria di territori da cui può ritirarsi. Il ritiro diventa un passo misurabile e possibilmente condizionale. Questo non permette ancora di dire che l’unico obiettivo dell’avanzata era quello di produrre una carta di negoziazione, ma ciò dimostra che il guadagno militare sta cambiando il rapporto della forza diplomatica.

Questo meccanismo spiega una parte della divergenza tra Beirut e Israele. Per il Libano, il ritiro deve portare al ripristino della sovranità e alla cessazione delle operazioni israeliane nel suo territorio. Per Israele, i prelievi sembrano essere collegati alla verifica delle condizioni di sicurezza e alla prevenzione della ricostruzione delle capacità di Hezbollah. Fino a quando queste due definizioni non sono riconciliate, un’area evacuata può rimanere in discussione nel suo uso. Israele può considerare che si è ritirato dal fatto che non mantiene più soldati lì; Il Libano può considerare il ritiro incompleto se continuano gli scioperi, le incursioni o i divieti di fatto. Al Mansouri poi diventa un test: il futuro accordo riguarda solo la posizione delle forze, o anche le regole che si applicheranno dopo la loro partenza?

L’esercito libanese al centro di una contraddizione operativa

Il ruolo delle Forze Armate libanesi è essenziale. Deve occuparsi delle aree evacuate, prevenire la ricostruzione delle infrastrutture militari non statali e ripristinare un’autorità pubblica efficace. Ma questa missione assume che l’esercito stesso abbia il controllo operativo. Se Israele mantiene la libertà di azione unilaterale, c’è una contraddizione immediata. L’esercito libanese potrebbe considerare un cantiere civile mentre Israele lo chiamerebbe una minaccia. Potrebbe vedere la mancanza di attività militare in un settore, mentre l’intelligenza israeliana sosterrebbe l’opposto. Potrebbe garantire una strada senza garantire che un veicolo non sarà mirato sulla base di informazioni a cui non ha accesso. Il problema, quindi, non è solo quanti soldati libanesi saranno schierati, ma quali prerogative saranno realmente riconosciute.

Questo problema si unisce alla più ampia trasformazione delle discussioni sul Sud. Il file non è più limitato alla rimozione di posizioni specifiche. Ha un’architettura di sicurezza che comprende sorveglianza, intelligenza, controllo delle infrastrutture, meccanismi di verifica e il ruolo americano. Diversi funzionari libanesi ora descrivono il rischio della gestione del sud scivolando da un semplice problema di ritiro a un accordo militare e di sicurezza molto più ampio sotto supervisione esterna. Tali sviluppi potrebbero fornire meccanismi per prevenire gli incidenti, ma potrebbero anche istituzionalizzare una situazione in cui la sovranità libanese è rimasta condizionata alla verifica e all’autorizzazione permanenti. Dipenderà dal contenuto preciso dei meccanismi scelti.

Ricostruzione, prossima battaglia di Al Mansouri

Il problema più concreto apparirà quando la ricostruzione. Dopo la distruzione, il ritorno degli abitanti richiede molto più dell’apertura delle strade. Dobbiamo sgomberare le macerie, riparare l’elettricità e l’acqua, ricostruire l’alloggiamento, restaurare la terra agricola e restaurare i negozi. Ognuno di questi atti produce movimenti visibili: macchine movimento terra, scavi, camion di materiali, nuovi edifici e lavori stradali. In un’area in cui Israele sostiene di aver distrutto vie sotterranee e infrastrutture militari, c’è il rischio di un continuo sospetto di ricostruzione civile. Senza un meccanismo di verifica comune, lo scavo per un sistema idrico può essere interpretato come l’inizio di un lavoro sotterraneo; un edificio può essere considerato un’infrastruttura militare; un sito stradale può essere monitorato come una modifica della terra.

Il tempo diventa un’arma silenziosa. Se gli abitanti non possono ricostruire rapidamente, alcuni di loro resteranno altrove. Le attività economiche si muoveranno con loro, le scuole perderanno studenti e terreni agricoli possono essere meno sfruttati. Una zona cuscinetto può quindi essere formata senza allegato ufficiale o ordine di evacuazione permanente. È sufficiente che il rischio renda troppo costoso o troppo pericoloso. Ecco perché la ricostruzione di Al Mansouri e delle località vicine non è solo un problema umanitario. È direttamente legato alla sovranità. Il miglior indicatore del ritorno effettivo dello stato non sarà solo il numero di posizioni prese dall’esercito, ma il numero di famiglie in grado di tornare alla vita, ricostruire e riprendere l’attività normale.

Perché il movimento verso il pneumatico deve essere osservato da vicino

Il caso di Al Mansouri non dimostra l’esistenza di un piano per avanzare militarmente a Tiro. Tale affermazione andrebbe oltre ciò che è disponibile. D’altra parte, il progresso del perimetro di sorveglianza verso il nord cambia oggettivamente l’ambiente di sicurezza della parte meridionale della città. Amplifica la profondità da cui si osservano movimenti tra la costa e l’interno. Se il modello Al Mansouri si stabilizza, Israele potrebbe ottenere alcuni dei vantaggi di una zona di sicurezza senza sopportare tutti i costi di occupazione permanente: posizioni a sud, osservazione di accesso, capacità di sciopero e la possibilità di intervenire contro ciò che considera una ricostruzione militare.

Ecco dove si trova la vera sfida dei prossimi negoziati. Per Beirut, ottenere la partenza di soldati da una località non basterà se questa partenza lascia intatta una capacità esterna di decidere quali attività possono essere svolte lì. Sarà quindi necessario definire il ritiro in modo operativo: la fine delle posizioni permanenti, ma anche le regole relative a sorvolazioni, scioperi, incursioni, meccanismi di verifica e ricostruzione. Senza questi elementi, due mappe potrebbero coesistere. Il primo sarebbe ufficiale e mostrerebbe il ritorno dell’esercito libanese. Il secondo, invisibile, consisterebbe in strade osservate, aree sotto sorveglianza e aree in cui Israele manterrebbe un potere di intervento. Al Mansouri mostra che la prossima battaglia del Sud potrebbe essere giocata proprio nel divario tra queste due mappe.