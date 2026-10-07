Capricci di studenti delle scuole superiori vs conflitto di valori

di Nadia Henni-Moulai Giornalista, scrittore, sull’autore vedi questo link: https://www.madaniya.info/2022/07/05/portrait-nadia-henni-moulai/ . Il link della newsletter di Nadia Henni-Mulay: https://nadiahm.substack.com/ Chi avrebbe potuto prevedere l’estensione del blocco delle scuole superiori? Nessuno, ovviamente! Nel 2026, l’unico problema che questo giovane soffre è in due parole. Stessi tre. Camere riscaldanti, aria condizionata e… telefoni portatili. […]

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di Nadia Henni-Moulai Giornalista, scrittore, sull’autore vedi questo link: https://www.madaniya.info/2022/07/05/portrait-nadia-henni-moulai/ . Il link della newsletter di Nadia Henni-Mulayi: https://nadiahm.substack.com/

Chi avrebbe potuto prevedere l’estensione del blocco delle scuole superiori? Nessuno, ovviamente!Nel 2026, l’unico problema che questo giovane soffre è in due parole. Stessi tre. Camere riscaldanti, aria condizionata e… telefoni portatili.

Il divieto di quest’ultimo, applicato dal rientro del 2026, ha riferito di impostare le polveri in fuoco.Un capriccio del liceo. Per 48 ore, i commentatori dei canali di notizie distillano una storia meno media che politica. Tra accuse di strumentalizzazione da parte di LFI o mitigazione o addirittura negazione della violenza di polizia, la macchina mediatica è in pieno svolgimento, con colpi invettivi, schematismo, sensazionalismo giornalistico.

Siccome la violenza non è defensibile, tanto il lavoro dei media, di cui il GRAND è responsabile nell’opinione, non è soddisfacente.Proprio perché il blocco delle scuole superiori è trattato come un’eruzione ex nihilo, un evento nato spontaneamente. Così, la presunta violenza della polizia risultante da – IGPN sequestrato in Sevran, Saint-Ouen-l’Aumône e Tours – sarebbe solo la risposta legale e legittima agli incidenti e ai degradi che emanano dal territorio. I numeri parlano.

Più di 350 stabilimenti bloccati, quasi 2000 arresti, non lontano da 500 agenti di polizia, feriti giovani, personali (compreso un preside ferito) e agenti di polizia.Con il raduno di diverse università a Parigi, Strasburgo, Marsiglia o Montpellier, il blocco sembra crescere, mentre alcuni giornalisti sono quasi impazienti di una decisione che ancora non viene: lo stato di emergenza. E’ per l’analisi calda.

Da parte sua, la classe politica punta alla responsabilità di LFI nell’infiammazione della situazione.Le immagini del sindaco di Saint-Denis, Bally Bagayoko, filmato tenendo una lattina di spazzatura in fiamme, accanto agli studenti delle scuole superiori che sorvolano, hanno, per un certo tempo, alimentato questa teoria. Relayed by Europe 1 e Frontiers, una rivista di estrema destra, il video deliberatamente troncato mostra in realtà l’edificio cercando di spegnere l’incendio, come mostrato daComunicatoTuttavia, l’importanza di politicizzare il blocco è stata colta da LFI, perché il blocco è politico. Opportunità politica o no, gli Insoumi sono, credo, gli unici che si vantano di essere dalla parte dei giovani, per svolgere le loro richieste.Una strategia assuntae visibilmente efficace. Nel gruppo di età 18-24, J-L.Mélenchon ha fatto il 34% nel 2022.

Se il PS o il LR con tale credito a un giovane che è troppo spesso descritto come passivo, depolitico e assistito, lo priva?Che ti piaccia o no, LFI riesce a sedurre i giovani in cattivi esempi ed esempi dalla sfera politica. Dopo tutto, la sfiducia della democrazia, di cui l’astensionismo è una conseguenza, preesistente in questo movimento di sinistra lanciato nel 2016.

Mentre LFI sembra essere l’unica alternativa in grado di contrastare Marine Le Pen e il suo partito razzista e fascista agli occhi di molti francesi, non tutti loro concedere l’Insoumis white-seing. Nonostante la loro apertura, i riflessi di classe strutturano i rapporti dei poteri interni come qualsiasi spazio di potere.A partire dai partiti politici. Impossibile, quindi, versare all’unanimità. Anche a LFI.

Eppure, gli annunci di Matignon di questo 1eottobre attesta il gioco politico del governo, come dovrebbe tentare la rabbia.Lo stesso gioco politico incolpa LFI in TV set. Accusando ufficialmente « LFI e le sue proxy dell’ultra-sinistra » di aver innescato questo movimento, Sébastien Lecornu, Primo Ministro, ha ridotto questo blocco ad una prova generale del primo turno delle elezioni presidenziali. Una faccia a faccia, per delega, tra Jean-Luc Mélenchon e Marine Le Pen, che avrebbe spianato la strada per un blocco centrale, una sorta di terzo modo rassicurante.

Da parte sua, Edouard Philippe, ex candidato Premier e presidenziale, lo vede come la mano di « LFI che prepara il confronto generalizzato »Bruno Retailleau, il capo della LR e ex ministro degli Interni, raccomanda di « proibire France Insoumise. Uno shock che gioverebbe a questo aspirante Presidente della Repubblica.

Non è un esempio di strumentalizzazione politica?Se il movimento può espandersi, può anche interrompere. Tuttavia, le conseguenze di questo blocco sono suscettibili di strutturare, in un modo o nell’altro, la direzione del governo presidenziale, intensificando la polarizzazione all’interno di una società francese, che è già rotta.

Oltre la posizione politica,il comunicato stampa di Matignon non menziona la violenza della polizia, le cui immagini continuano a sparare sui social network. Adolescente strangolato, catturato dai capelli, LBD negli occhi a Tours, lanciagranate sparato in bocca a Saint-Ouen-l-Aummone, arresti muscolari. Una negazione già vista e che risuona con gli abusi della polizia commessi sui Gilet Gialli nel 2018 e 2019. E.Macron aveva poi inaugurato l’inizio del suo mandato da un movimento popolare, spontaneo e apolitico. Chiude gli ultimi mesi del quinquennium in modo simile (le accuse contro la BIA sono, fino a prova contraria, infondate). Che ironia. Egli, che aveva vinto i favori della gioventù nel secondo turno delle elezioni presidenziali, contro Marine Le Pen nel 2017.

Funzionamento cinico degli studenti delle scuole superiori di LFI, Edward Philippe

Descrivendo, quindi, il blocco come un capriccio legato alla « cantina » come E.Philippe o una manipolazione dell’Insubmis, riducendolo al suo lato violento (il 68 maggio, è stato ridotto alla sua espressione violenta?), il governo spera di evacuare la sostanza delle affermazioni.

Confrontiamo con maggio-68, ma non era quello maggio-68, Valérie Nataf, giornalista, 01/10/2026.

E’ utile richiamarla?La mancanza di insegnanti e personale nell’educazione nazionale non è immaginaria. Al Lycée Saint-Exupéry de Créteil – dove il movimento è iniziato – la mancanza di insegnanti giustificava il blocco.

Classi sovraffollatecon lezioni a volte a 35 studenti (40 in scuole private, che influenzano l’esodo delle famiglie dal pubblico), questo non è immaginario.

La situazione precaria di studenti provenienti da famiglie che affrontano la povertà di massaè una realtà. Dieci milioni di poveri in Francia, non è immaginario.

Vecchi stabilimenti, in Seine-Saint-Denis in particolare, questo non è immaginario. Al liceo Paul Eluard, le pareti si infiltrarono con acqua, i ratti infestano l’edificio.

Parliamo di disuguaglianze territoriali?

La questione delle disuguaglianze territoriali non è immaginaria. In Seine-Saint-Denis, il 22% degli alunni del secondo livello di istruzione pubblica è iscritto in REP+, la percentuale più alta del paese.

Un’altra misura chiave, il Social Profile Index (IPS) Paris raggiunge il 129 rispetto al 71 per Mayotte. Anche il numero non è immaginario.

Le differenze di spesa assegnate agli studenti parlano da soli. SecondoDEPPORTAZIONE(Statistiche pubbliche dell’istruzione nazionale), la spesa media per studente è di 12.500 euro all’università, rispetto a 19.000 euro nella classe preparatoria per le grandi scuole. E no, non e’ ancora immaginario.

In Francia, secondo il tuo territorio, la tua origine sociale, il tuo nome, non vai alla stessa scuola. Non hai la stessa possibilità.

ThePISAnon sono nemmeno immaginari.La Francia sta ricadendo in termini di prestazioni accademiche. Soprattutto, non riesce a decorare il livello sociale di successo accademico. Più poveri siete, meno successo siete a scuola. Non è quindi immaginario.

Una realtà che ci porta aSuperpasso, uno strumento di guida post-bac progettato per ridurre le disuguaglianze.Mentre la piattaforma ha facilitato l’accesso formale alla formazione, PP (oltre a generare alta pressione. Ricordiamo che i risultati cadono durante le revisioni del baccalaureato!) né rimosso le disuguaglianze sociali né garantito l’accesso alla formazione. A mio livello, non ho mai visto così tanti studenti che non sono riusciti a formare o che sono stati naufraghi dal superiore… Soprattutto PP riproduce ineguaglianze preesistenti, che non sono immaginarie.

E poi, finalmente, questo testo già lungo, mi sembra che la rabbia degli studenti delle scuole superiori sia il risultato di un’epoca caotica, di fronte a conflitti di ogni tipo.

E, tra loro, un conflitto di valori.Che si tratti delle immagini di Gaza, le cui immagini sui social network lavorano molto di più i circoli sociali che sembra, la concentrazione della ricchezza e le disuguaglianze che ne risultano, il peso dei social network nella loro esistenza e il loro impatto sulla loro salute mentale, l’impoverimento delle loro famiglie, l’indebolimento dei circoli familiari, il razzismo e la discriminazione, il povero lavoro giornalistico dei media mainstream che indeboliscono la democrazia… Alcuni vedranno in questa lista al Prévert un potpourri. Io, da parte mia, vedo un giovane molto consapevole del suo destino. Il mondo non offre più questo campo di possibilità che spinge i giovani in avanti.

NH-M

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