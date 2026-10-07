Salam: Guerra di Stato e Pace · Voci globali

Il primo ministro Nawaf Salam ha dichiarato mercoledì 7 ottobre 2026 che le decisioni di guerra, pace e sicurezza nazionale non potevano essere prese al di fuori delle istituzioni costituzionali. In occasione del centenario della Costituzione libanese, ha collegato questo requisito all’Accordo Taif e all’estensione dell’autorità di Stato in tutto il paese. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui il suo governo aveva iniziato la questione del monopolio delle armi e ha posto la decisione militare al centro del dibattito sulla sovranità.

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Il primo ministro Nawaf Salam ha dichiarato mercoledì 7 ottobre 2026 che le decisioni di guerra, pace e sicurezza nazionale non potevano essere prese al di fuori delle istituzioni costituzionali. Parlando in occasione del centenario della Costituzione libanese, ha attaccato questo principio all’Accordo Taif e all’estensione dell’autorità di Stato in tutto il paese. Le sue osservazioni arrivano in un momento in cui la questione del monopolio delle armi e della decisione militare è diventata una delle principali questioni politiche e istituzionali in Libano.

Il primo ministro Nawaf Salam ha ribadito mercoledì che le decisioni di guerra e di pace sono esclusivamente responsabilità dello Stato libanese. In una cerimonia centennale, ha considerato che la sovranità è rimasta incompleta quando le decisioni sulla guerra, la pace o la sicurezza nazionale sono state prese al di fuori delle istituzioni costituzionali. Ha presentato questo problema come condizione essenziale per l’esistenza di uno Stato reale, non come un problema separato dalle riforme politiche previste dalla fine della guerra civile.

La dichiarazione viene in un contesto direttamente legato al dibattito sulle armi di Hezbollah. Dopo lo scoppio della guerra al confine libanese-israeliano dopo il 7 ottobre 2023, la questione di chi può decidere di coinvolgere il Libano in un confronto militare occupa un posto centrale nella vita politica. Il governo di Nawaf Salam da allora ha posto il monopolio delle armi dello Stato tra le sue priorità e ha ripetutamente affermato che le decisioni militari strategiche devono essere prese da istituzioni legali.

Salam lega Taif all’autorità esclusiva dello Stato

Nawaf Salam ha basato la sua argomentazione sull’accordo Taif concluso nel 1989 per porre fine alla guerra civile e riorganizzare il funzionamento istituzionale del paese. Secondo lui, Taef non ha separato le riforme politiche dal ripristino dell’autorità pubblica. Il testo prevedeva anche l’estensione di questa autorità in tutto il paese, la dissoluzione delle milizie e il ritorno della forza armata nel quadro delle istituzioni legali.

Per il Primo Ministro, questi principi sono la base senza la quale nessun Stato efficace può funzionare. Egli riteneva che la sovranità popolare non avesse senso quando diversi centri di autorità esistevano accanto alle istituzioni che rappresentano la popolazione. Allo stesso modo, ha continuato, lo stato di diritto non può funzionare a meno che la legge non si applica a tutti sotto le stesse regole.

Era in questo contesto che Salam affrontava le decisioni di guerra, pace e sicurezza nazionale. Il suo messaggio non riguardava solo il possesso di armi al di fuori delle forze regolari. Esso riguardava anche la capacità di decidere sul loro uso e, più in generale, la questione di quale istituzione potrebbe coinvolgere il paese in conflitto.

Senza citare direttamente Hezbollah in questo passaggio, il Primo Ministro ha così assunto uno dei principi che strutturano l’azione del suo governo per diversi mesi. Esso ritiene che lo Stato debba esercitare l’autorità militare da sola e che la decisione strategica non possa appartenere ad un’organizzazione indipendente dalle istituzioni costituzionali.

La guerra dal 2023 ha posto il problema in prima linea

Questo numero ha assunto una nuova dimensione in Libano dopo l’8 ottobre 2023. In seguito all’attacco di Hamas contro Israele, Hezbollah aveva aperto un fronte dal sud del Libano, che era descritto come sostegno a Gaza. Gli scambi di fuoco con Israele continuarono per quasi un anno, portando ad un confronto molto più grande dal settembre 2024.

La guerra causò pesanti perdite di vita, dislocamento e distruzione in diverse parti del paese, in particolare nel sud del Libano, nel Bekaa e nella periferia meridionale di Beirut. Hezbollah perse anche una parte significativa del suo comando. Il suo segretario generale Hassan Nasrallah fu ucciso il 27 settembre 2024 in uno sciopero israeliano sulla periferia meridionale.

L’entrata in vigore di una cessazione delle ostilità il 27 novembre 2024 non ha chiuso il dibattito politico aperto da questa sequenza. Al contrario, la questione della decisione sulla guerra e la pace è diventata inseparabile da quella delle armi di Hezbollah, la distribuzione dell’esercito libanese e l’attuazione della risoluzione 1701 nel sud.

È in questo contesto che le osservazioni di Salam assumono il loro significato attuale. Invocare Taif, il primo ministro pone la questione nel funzionamento istituzionale del Libano piuttosto che nell’unico equilibrio di forze tra le parti. La sua argomentazione è che l’autorità militare esclusiva dello Stato era già uno dei principi su cui la ricostruzione istituzionale dovrebbe basarsi dopo la guerra civile.

Il governo ha già commesso il file di armi

Le dichiarazioni di mercoledì estendono le decisioni già prese dal governo. Nel 2026, il Consiglio dei ministri riaffermò ripetutamente il principio del monopolio di Stato delle armi e affidò all’esercito un ruolo centrale nella sua attuazione. Il dossier non è quindi più confinato alle dichiarazioni politiche delle varie forze libanesi: è ora parte delle decisioni esecutive ufficiali.

Il 2 marzo 2026, il governo aveva fatto un ulteriore passo dopo nuovi scatti rivendicati da Hezbollah. Il Consiglio dei ministri aveva ribadito che la decisione sulla guerra e la pace apparteneva esclusivamente allo Stato. Ha anche vietato le attività militari e di sicurezza di Hezbollah al di fuori delle istituzioni legali e ha invitato il movimento a consegnare le sue armi allo Stato.

Questo approccio, tuttavia, è accompagnato da un altro aspetto che le autorità libanesi hanno costantemente proposto: il ritiro israeliano dai territori libanesi, la cessazione degli attacchi contro il paese e il rispetto della sovranità libanese. Salam difese queste richieste parallelamente al monopolio delle armi, considerando che lo Stato deve poter esercitare la sua autorità senza che Israele intervenga militarmente nel territorio libanese.

Il governo presenta pertanto entrambi i requisiti che sono soggetti allo stesso principio di sovranità. Egli sostiene il controllo delle armi e delle decisioni militari all’interno del paese, rifiutando le operazioni israeliane nel territorio libanese e chiedendo a Israele di ritirarsi dalle posizioni che ancora occupa.

Salam chiede se Taef è stato effettivamente applicato

Il primo ministro ha ampliato il suo discorso per coprire l’intera attuazione dell’accordo Taif, senza rendere questo aspetto il fuoco del suo intervento sulla sovranità. Ha chiesto se il Libano avesse effettivamente attuato l’accordo o se si fosse limitato a disposizioni che avevano ridistribuito i poteri tra le varie componenti del sistema politico.

Salam ha ricordato che la parità tra cristiani e musulmani era stata sancita, ma che il Senato previsto da Taif non era mai stato creato. Essa ha anche osservato che l’abolizione del confessionale politico era stata dichiarata un obiettivo nazionale senza che si stabilisse un cammino concreto per raggiungerlo. Anche la decentralizzazione amministrativa, un’altra riforma prevista per diversi decenni, rimane in sospeso.

Per il capo del governo, questi ritardi mostrano che l’applicazione di Taif è rimasta parziale. Le disposizioni di ripartizione del potere sono state attuate, mentre diverse riforme per trasformare il funzionamento dello Stato sono rimaste incomplete. Salam pone in questa stessa logica il restauro completo dell’autorità statale e il controllo esclusivo della forza legittima.

Il centenario della Costituzione come promemoria istituzionale

Il quadro scelto per questo intervento dà il messaggio di ulteriore portata. Nawaf Salam parlò in occasione del centenario della Costituzione libanese, promulgato nel 1926. Ha usato questo anniversario per rivisitare il divario tra i principi sanciti nei testi e la loro effettiva applicazione nella vita istituzionale.

Il suo intervento va così oltre l’unica domanda di Hezbollah, anche se il dossier di armi oggi dà una risonanza immediata alle sue osservazioni. Più in generale, Salam ha sollevato la questione dell’esistenza di centri decisionali al di fuori delle istituzioni costituzionali, del rispetto uniforme della legge e della capacità dello Stato di esercitare la sua autorità in tutto il paese.

Il riferimento a Taëf permette anche al Primo Ministro di mettere in un contesto il dibattito attuale prima degli scontri scoppiati nell’ottobre 2023. Il principio del controllo statale sulle armi e la dissoluzione delle milizie non è solo il risultato dell’ultima guerra con Israele. Appartiene alle disposizioni politiche elaborate alla fine della guerra civile, anche se la sua applicazione e interpretazione sono state oggetto di profonde differenze dal 1989.

Le osservazioni di mercoledì, tuttavia, vengono in un momento in cui questa domanda non è più teorica. Il governo ha avviato il monopolio delle armi, mentre l’esercito è chiamato a rafforzare la sua autorità nelle aree in cui si dispiega. Allo stesso tempo, il Libano continua a chiedere la fine agli attacchi israeliani e il ritiro di Israele dalle posizioni ancora occupate nel suo territorio.

Affermando che la sovranità rimane incompleta quando la guerra, la pace o la sicurezza nazionale decidono al di fuori delle istituzioni, Nawaf Salam collega direttamente una delle principali questioni politiche del 2026 ai principi del Taif. Ora la questione della loro attuazione rimane, mentre il monopolio delle armi, il dispiegamento dell’esercito, delle posizioni israeliane e delle riforme istituzionali incompiute continuano a pesare sull’agenda statale.

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