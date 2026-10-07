Israele sostiene 28.000 scioperi in Libano e Siria

L’esercito israeliano sostiene di aver colpito 28.000 bersagli in Libano e in Siria dal 7 ottobre 2023. In Libano, questa statistica militare copre tre anni di bombardamento, distruzione e notevole perdita di vita. Le organizzazioni internazionali hanno documentato diversi attacchi che potrebbero costituire crimini di guerra. Le prove degli ex leader israeliani mostrano anche che una grande offensiva contro Hezbollah in Libano era stata seriamente considerata già dall’11 ottobre 2023, tre giorni dopo l’inizio degli scontri di confine.

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L’esercito israeliano ha affermato mercoledì 7 ottobre 2026 che aveva colpito 28.000 bersagli in Libano e Siria dal 7 ottobre 2023, su quasi 100.000 bersagli in tutta la regione. In Libano, il record militare copre tre anni di bombardamenti, distruzione e operazioni, con conseguente diverse migliaia di morti e decine di migliaia di feriti. Le organizzazioni internazionali hanno documentato attacchi israeliani che potrebbero costituire crimini di guerra. Le prove degli ex leader israeliani hanno anche stabilito che una grande offensiva contro Hezbollah in Libano era stata seriamente considerata dall’11 ottobre 2023.

L’esercito israeliano ha consegnato mercoledì il suo record di tre anni di operazioni militari in Medio Oriente. Si afferma di aver colpito quasi 100.000 obiettivi nella regione dal 7 ottobre 2023, tra cui 28.000 in Libano e Siria. Si afferma inoltre che in questo periodo sono stati lanciati 20.000 proiettili dal Libano al territorio israeliano. Queste figure sono quelle dell’esercito israeliano, che non ha specificato nel suo annuncio la distribuzione dei 28.000 bersagli tra i territori libanesi e siriani.

Dato il Libano, questa figura è principalmente un riflesso di una campagna militare che ha colpito il paese per tre anni. Secondo i rapporti cumulativi disponibili del Ministero della Salute libanese, le operazioni israeliane hanno provocato diverse migliaia di morti e decine di migliaia di feriti dal 2023 ottobre. Il conflitto ha anche spostato la popolazione massicciamente, distrutto quartieri e villaggi, danneggiato infrastrutture civili e aggravato una crisi economica che aveva già colpito il paese prima della guerra.

28 000 scioperi in Libano e Siria dal 2023

La figura annunciata il mercoledì mostra l’intensità delle operazioni israeliane dall’inizio della guerra regionale. Il Libano fu addestrato direttamente in questa sequenza dall’8 ottobre 2023, quando Hezbollah iniziò ad attaccare le posizioni israeliane dal Sud, seguendo l’operazione di Hamas. Il movimento libanese ha poi presentato le sue azioni come « portante di sostegno » a Gaza, tra l’altro, per istituire forze israeliane al confine.

Gli scontri rimasero principalmente concentrati intorno al confine per diversi mesi, anche se gli attacchi si diffusero gradualmente in profondità in Libano. Israele ha compiuto omicidi mirati e ha colpito le posizioni di Hezbollah, così come i veicoli, le case e le città lontano dalla linea di confine. Il confronto cambiò in scala dal settembre 2024, quando l’esercito israeliano lanciò una campagna molto più grande contro Hezbollah e intensificò i suoi bombardamenti nel sud, nel Bekaa e nella periferia meridionale di Beirut.

La guerra aperta del 2024 ha causato un forte aumento del numero di vittime e ha spostato più di un milione di persone all’altezza del bombardamento. Hezbollah perse una parte significativa del suo comando, incluso il suo segretario generale Hassan Nasrallah, ucciso il 27 settembre 2024 in uno sciopero israeliano sulla periferia meridionale di Beirut. Israele ha poi lanciato le operazioni terrestri nel sud del Libano prima che una cessazione delle ostilità entrasse in vigore il 27 novembre.

Israele ha pianificato una grande offensiva già nell’ottobre 2023

La cronologia dei primi giorni del conflitto, tuttavia, mostra che l’ipotesi di una guerra molto più grande in Libano era stata considerata presto dai leader israeliani. L’incendio di Hezbollah iniziò l’8 ottobre 2023, ma tre giorni dopo, l’11 ottobre, parte del governo israeliano e il comando stava già pianificando una grande offensiva preventiva contro il movimento in Libano.

L’ex ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha confermato dopo aver lasciato il governo che aveva sostenuto il lancio di tale operazione. Secondo il suo conto, il progetto non era semplicemente una risposta agli scambi di fuoco al confine. Israele stava progettando di colpire una parte del comando di Hezbollah e le capacità militari simultaneamente per portare un grande colpo al movimento dai primi giorni della guerra.

L’esistenza di questo dibattito al vertice di Stato israeliano è stata confermata anche da Gadi Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore che è diventato membro del gabinetto di guerra dopo il 7 ottobre. Eisenkot ha spiegato che lui e Benny Gantz si erano opposti all’apertura immediata di una grande guerra contro il Libano. Secondo lui, tale decisione sarebbe stata un errore strategico in quanto Israele stava già preparando la sua offensiva contro Gaza.

Anche gli Stati Uniti erano intervenuti per evitare questa immediata estensione della guerra. Le informazioni pubblicate alla fine del 2023 hanno riferito uno scambio tra il presidente statunitense Joe Biden e il primo ministro Benjamin Netanyahu l’11 ottobre. Israele temeva allora un imminente attacco di Hezbollah, ma Washington non condivideva questo apprezzamento e chiedeva ai funzionari israeliani di non lanciare un attacco che potesse provocare una guerra regionale.

L’ufficio di Netanyahu ha sfidato parte di questa versione e ha affermato che il Primo Ministro aveva inizialmente scelto di concentrare lo sforzo militare su Gaza. Le successive dichiarazioni di Gallant ed Eisenkot confermarono tuttavia che un grande attacco a Hezbollah era stato pianificato al più alto livello in Israele dai primi giorni del confronto. Gallant ha anche presentato retrospettivamente l’abbandono di questa opzione come una mancata opportunità strategica per Israele.

Una cronologia più complessa di una semplice « reazione »

Questi elementi sono importanti nella comprensione della guerra in Libano. Le operazioni di Hizbullah dell’8 ottobre hanno contribuito alla creazione di scontri armati al confine e hanno provocato vittime e distruzione in Israele. Ma per presentare l’intera campagna israeliana che ha seguito come una semplice risposta occulta progressiva il fatto che un’offensiva molto più ampia contro il Libano è stata già discussa a Tel Aviv tre giorni dopo i primi scambi.

Questa linea temporale permette anche che i 28 000 obiettivi rivendicati oggi siano collocati in una strategia più ampia. Quando l’offensiva israeliana su larga scala fu finalmente lanciata nel settembre 2024, perseguì diversi obiettivi che Gallant affermò di aver voluto raggiungere fin dall’ottobre 2023: indebolire il comando di Hezbollah, distruggere una parte significativa delle sue capacità militari e cambiare il rapporto delle forze al confine libanese.

Ciò non toglie la responsabilità di Hezbollah per le proprie operazioni militari o i suoi obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale. Ma le violazioni da parte di un partito non danno all’altro il diritto di colpire i civili, effettuare attacchi sproporzionati o distruggere la proprietà civile senza necessità militari. Ogni attacco deve essere valutato separatamente secondo le regole applicabili al conflitto armato.

Migliaia di morti e decine di migliaia feriti

Il bilancio umano è la realtà principale dietro le statistiche militari pubblicate da Israele mercoledì. Dal 2023, diverse migliaia di persone sono state uccise in Libano e decine di migliaia di feriti. Le vittime includono combattenti, ma anche civili, tra cui donne, bambini, personale medico, lavoratori di primo soccorso e giornalisti.

La prima guerra aperta del 2024 aveva già lasciato un record estremamente pesante. Mentre il cessate il fuoco del 27 novembre si avvicinò, le autorità libanesi registrarono più di 3.700 morti e più di 15.000 feriti dal 2023 ottobre. Queste cifre continuarono ad aumentare successivamente con gli attacchi israeliani dopo la cessazione delle ostilità e con le nuove fasi di confronto.

I civili hanno pagato un prezzo importante. Le organizzazioni delle Nazioni Unite e dei diritti umani hanno documentato scioperi su case e aree civili, nonché attacchi contro bambini, personale medico e lavoratori di soccorso. Anche dopo il cessate il fuoco del novembre 2024, i civili continuarono ad essere uccisi dalle operazioni israeliane in Libano.

Attacchi che possono costituire crimini di guerra

Diverse operazioni israeliane sono state specificamente studiate da organizzazioni internazionali. Human Rights Watch e Amnesty International hanno documentato attacchi ai civili, ai lavoratori di primo soccorso, al personale medico, ai giornalisti e alla proprietà civile. Alcuni sono stati descritti come attacchi apparentemente illegali o possibili crimini di guerra.

I servizi di soccorso sono stati particolarmente colpiti. Ambulanze, centri medici e squadre post-bombing sono stati colpiti durante il conflitto. Le indagini hanno concluso che alcuni di questi attacchi sollevano gravi problemi per quanto riguarda la protezione del personale medico e dei lavoratori di soccorso in base al diritto umanitario internazionale.

I giornalisti sono stati anche presi di mira o uccisi in diversi attacchi. Il fotogiornalista di Reuters Issam Abdallah fu ucciso il 13 ottobre 2023 dal fuoco israeliano nel sud del Libano, mentre altri sei giornalisti furono feriti. Nell’ottobre del 2024, uno sciopero israeliano su un complesso giornalistico a Hasbaya ha ucciso tre professionisti dei media. Le indagini internazionali hanno sfidato la giustificazione militare di diversi di questi attacchi.

Anche l’uso di Israele di fosforo bianco in Libano è stato documentato. Le munizioni che contengono questa sostanza sono state utilizzate in o nelle zone abitate. Il fosforo bianco può causare ustioni profonde e il suo uso in aree popolate espone i civili a rischi particolarmente elevati.

Non tutti gli scioperi israeliani possono essere descritti come crimini di guerra. Tale qualifica dipende dalle circostanze di ogni attacco e deve tener conto dell’obiettivo, della distinzione tra civili e combattenti, della proporzionalità e delle precauzioni prese. D’altra parte, diverse organizzazioni internazionali hanno concluso che alcune operazioni israeliane in Libano hanno le caratteristiche di attacchi illegali o apparenti crimini di guerra.

Più di 10.000 strutture distrutti o gravemente danneggiati

La distruzione nel sud del Libano supera le installazioni militari. Amnesty International ha analizzato i danni causati dalle località di confine tra ottobre 2024 e gennaio 2025 e ha identificato oltre 10.000 strutture che sono state gravemente danneggiate o completamente distrutte. Questi includono alloggi, moschee, strade, cimiteri, parchi e altre strutture civili.

In alcuni comuni studiati, più del 70 per cento delle strutture era stato distrutto. Parte della distruzione è stata effettuata mentre le forze israeliane controllavano già i settori interessati. Alcuni hanno avuto luogo anche dopo la cessazione delle ostilità il 27 novembre 2024 entrato in vigore.

Le organizzazioni per i diritti dell’uomo hanno particolarmente esaminato la distruzione da esplosivi o bulldozer in aree in cui i combattimenti immediati erano cessati. Se la proprietà civile viene distrutta senza necessità militare imperativa, tali atti possono costituire violazioni del diritto umanitario internazionale e, a seconda delle circostanze, crimini di guerra.

La distruzione spiega anche perché il ritorno degli abitanti in diversi villaggi del Sud è stato difficile o impossibile per molti mesi. Per molte famiglie, la fine delle grandi operazioni militari non significava un ritorno alla situazione precedente: abitazioni distrutte, terreni agricoli danneggiati, infrastrutture inutilizzabili e la presenza militare israeliana ha esteso le conseguenze della guerra.

Una legge economica già valutata in miliardi di dollari

La guerra impose anche un notevole costo economico per il Libano. La Banca Mondiale aveva stimato le conseguenze economiche del conflitto per il periodo dal 2023 al 2024 a circa 14 miliardi di dollari. Questa stima includeva danni fisici e perdite di attività e di reddito dalla guerra.

Le necessità di ricostruzione e riabilitazione sono state quindi stimate a circa 1 miliardo di dollari. Queste cifre hanno preceduto la distruzione successiva e quindi non rappresentano il costo totale dei tre anni coperti dal bilancio pubblicato dall’esercito israeliano mercoledì.

Gli alloggi, l’agricoltura, il commercio e le infrastrutture sono stati tra i settori più interessati. Nel Sud, la distruzione ha colpito un’economia locale già indebolita da diversi anni di crisi nazionale. Lo spostamento della popolazione ha anche interrotto l’attività economica in molte località per lunghi mesi.

Israele riferisce anche 20.000 colpi sparati dal Libano

L’esercito israeliano sostiene di aver registrato 20.000 colpi dal Libano al suo territorio dal 2023 ottobre. Questi attacchi provocarono la morte tra i civili israeliani e il personale militare, l’evacuazione al nord di Israele e i danni materiali. Le organizzazioni internazionali hanno anche documentato un incendio di razzo Hezbollah in aree abitate e hanno ricordato che potrebbero violare il diritto umanitario internazionale.

Tuttavia, questa valutazione non esonera Israele dai propri obblighi ai civili libanesi. La legge della guerra non opera sulla base della reciprocità: una violazione commetta da un avversario non legalizza un attacco ai civili o un’operazione sproporzionata. È proprio su questa distinzione che si basano le indagini aperte o pubblicate su diversi scioperi israeliani in Libano.

La cifra di 28.000 bersagli in Libano e in Siria rivendicati dall’esercito israeliano mercoledì è una statistica militare, ma riassume anche tre anni che hanno profondamente trasformato il Libano. Dietro questo numero ci sono migliaia di morti, decine di migliaia di feriti, villaggi distrutti, enormi spostamenti e miliardi di dollari in perdite. Ricorda anche che un’offensiva israeliana molto più grande contro Hezbollah era stata prevista dall’11 ottobre 2023, molto prima che il confronto finalmente cambiasse nella guerra aperta del settembre 2024.

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