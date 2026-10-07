Quando la terra diventa moneta di scambio: come i progressi israeliani spostano il punto di partenza dei negoziati

Nel sud del Libano, i progressi israeliani stanno cambiando il terreno anche prima dei negoziati. Al Mansouri illustra questo meccanismo: una nuova zona controllata diventa quindi un’area per evacuare in fasi. Tra il ritiro condizionale, i requisiti di sicurezza e la sovranità libanese, ogni chilometro guadagnato può così diventare una leva diplomatica supplementare duratura.

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Una negoziazione che non inizia al confine

Il problema posto dalle discussioni sul ritiro israeliano dal Sud non è solo il ritmo lento. È il punto da cui iniziano. L’accordo del 26 giugno 2026 non ha stabilito un ritorno immediato delle forze israeliane al confine internazionale. Ha installato una meccanica graduale, con i cosiddetti settori sperimentali, un graduale trasferimento di responsabilità all’esercito libanese e un ritiro israeliano legato a misure di sicurezza. In questo sistema, la geografia del giorno in cui l’applicazione inizia diventa decisiva. Se una forza avanza prima del raggiungimento dell’accordo, la nuova posizione militare entrerà nel perimetro da cui verrà discusso il suo ritiro. Il territorio conquistato o posto sotto controllo poi cessa di essere solo un guadagno tattico: diventa una variabile del calendario diplomatico.

Il caso di Al Mansouri illustra questa meccanica con particolare precisione. Il 19 aprile, la località non era inclusa nella prima mappa della zona imposta da Israele dopo la guerra. Il 18 giugno, il percorso che definisce lo spazio israeliano per l’azione è stato spostato a nord nel settore occidentale verso Al Bayyada, Majdal Zun e Al Mansouri. Un funzionario militare libanese indica che quest’ultimo è appena stato integrato nell’area di occupazione. Otto giorni dopo, l’accordo del 26 giugno formalizza un processo di ritiro graduale. La successione delle date è più importante di qualsiasi interpretazione: estensione del perimetro, trasformazione della situazione militare, e l’apertura di un meccanismo in cui questa nuova situazione diventa la base pratica per i prossimi passi. Non ci sono prove che i progressi sono stati decisi solo per fare una carta di trading. D’altra parte, il suo effetto sui negoziati è tangibile.

Zone esperimentali che trasformano il prelievo in misure

La formula adottata il 26 giugno cambia profondamente la natura del ritiro. Non è un singolo movimento in cui Israele avrebbe evacuato tutte le posizioni e l’esercito libanese avrebbe schierato contemporaneamente. Il processo inizia con i settori di prova. I funzionari israeliani collegano la continuazione dei prelievi all’azione dell’esercito libanese contro l’infrastruttura militare di Hezbollah. I meccanici diventano così sequenziali: una misura libanese deve essere osservata, verificata o ritenuta sufficiente prima che si verifichi una nuova misura israeliana. Questo principio può essere riassunto da un’equazione di fatto: passi libanesi contro i passi israeliani. Non è più solo questione di sapere dove si trova il confine riconosciuto, ma quali condizioni devono essere soddisfatte per l’esercito israeliano per abbandonare una posizione all’interno del territorio libanese.

Questa architettura crea un’asimmetria. Il Libano considera le aree occupate come territori in cui l’autorità dello Stato deve essere ripristinata. Allo stesso tempo, Israele li tratta come aree che garantiscono la sua sicurezza fino a che non siano soddisfatte determinate condizioni. Lo stesso chilometro quadrato ha quindi due statuti politici opposti: per Beirut, è un territorio il cui ritiro è dovuto; per Israele, può diventare una leva per ottenere cambiamenti nell’apparato militare di Hezbollah. Più lungo il perimetro israeliano è esteso al momento dell’inizio del meccanismo, più aumenta il numero di aree che possono essere ripristinate nelle fasi. È qui che l’avanzamento acquisisce un valore di contrattazione, anche quando è stato inizialmente motivato da considerazioni operative.

Al Mansouri: il precedente più leggibile

Al Mansouri è particolarmente istruttivo perché la linea temporale è documentata. Il villaggio si trova a sud di Tiro, all’incrocio tra la costa e i rilievi che si estendono verso l’interno. Non faceva parte del primo perimetro israeliano ad aprile. La sua integrazione avviene alla vigilia dell’accordo. Poi l’esercito israeliano ha condotto un’operazione di diverse settimane nella zona. Il 28 settembre ha annunciato di aver impegnato una forza di brigata, con elementi della 55a Brigata sotto il comando della 91a Divisione e specialisti dell’ingegneria. Essa sostiene la distruzione di oltre 600 strutture militari, otto vie sotterranee e decine di dispositivi di lancio. Queste cifre sono quelle dell’esercito israeliano e non costituiscono una valutazione indipendente. Essi mostrano tuttavia l’importanza attribuita alla località nella sua lettura del terreno.

Il valore di Al Mansouri non risiede solo nell’infrastruttura che Israele sostiene di aver trovato lì. La città si estende a nord di un insieme formato da Ras Al Bayyada e Majdal Zoun. Il primo settore controlla una parte dell’asse costiero da Naqurah; il secondo dà profondità sulle colline; Al Mansouri avvicina questo dispositivo alla zona meridionale di Tiro. Uno studio militare israeliano del settore occidentale durante la guerra del 1982 ricorda la permanenza di questo vincolo geografico: le altezze e gli ingressi tra la costa e il rilievo permettono il monitoraggio e il taglio degli assi senza occupare ogni parte della terra. I mezzi tecnologici del 2026 danno a questa vecchia logica una nuova efficienza. Una posizione può essere fisicamente evacuata durante l’osservazione e la minaccia di sciopero.

Può il ritiro diventare una concessione in un territorio che doveva essere evacuato?

È il cuore politico del problema. Quando un esercito si ritira da un’area appena presa, può presentare il suo movimento come esecuzione di un compromesso o come misura condizionata da comportamenti avversi. Per il Libano, la lettura è l’opposto: l’evacuazione di un territorio occupato non è una concessione territoriale ma il ripristino di una situazione normale. Le due narrazioni possono così descrivere esattamente lo stesso movimento in modi opposti. Questa divergenza diventa particolarmente importante quando i prelievi sono divisi. Ogni settore reso può essere associato a un passo libanese, trasformando gradualmente un obbligo di ritiro in una serie di scambi operativi.

Tuttavia, una scorciatoia dovrebbe essere evitata. Non vi è alcuna prova a suggerire che Israele occupa sistematicamente nuovi settori al solo fine di renderli indietro contro concessioni. Un anticipo militare può rispondere a una minaccia, distruzione o il desiderio di creare una profondità di sicurezza. Ma una volta che il processo diplomatico inizia dal terreno esistente e non dal confine internazionale, l’effetto è lo stesso: l’esercito che detiene più terreno ha più passi di ritiro per negoziare. Questa distinzione tra intento ed effetto è essenziale. Consente di analizzare l’equilibrio del potere senza trasformare un’ipotesi strategica in realtà.

Nuova architettura del Sud sotto la supervisione americana

Il file ora va oltre la questione di alcune posizioni. I funzionari libanesi descrivono uno spostamento verso una più ampia gestione militare, di sicurezza e di intelligenza nel sud del Libano sotto la supervisione americana. In particolare, Antoine Rifi riteneva che il processo si fosse spostato da una semplice trattativa sul ritiro a un’architettura più generale in cui il ritiro era solo un elemento. Questa valutazione è una posizione politica e deve essere letta come tale. Tuttavia, riflette uno sviluppo osservabile nel dibattito: le discussioni sui meccanismi di verifica, il ruolo dell’esercito libanese, il controllo delle infrastrutture militari, la presenza internazionale, gli incidenti sul campo e le modalità di ritiro sono ora interbloccate.

Questa trasformazione cambia il ruolo di Washington. Gli Stati Uniti non sono più semplicemente un intermediario per avvicinare due posizioni diplomatiche. Essi potenzialmente diventano il garante o arbitro di una sequenza operativa: determinare se una misura è stata applicata, valutare se le condizioni sono soddisfatte per un ulteriore passo e prevenire un incidente causando il processo di collassare. Per il Libano, tale supervisione può essere un mezzo per ottenere prelievi che non possono essere imposte dal rapporto di potere militare. Essa comporta anche un rischio: se ogni movimento israeliano dipende da una valutazione esterna della sicurezza, il ritorno alla sovranità può diventare un processo senza una scadenza ferma. La sfida non è solo di ottenere un meccanismo, ma di impostare una destinazione, criteri obiettivi e un calendario.

Le Forze Armate libanesi catturate tra il trasferimento del territorio e l’obbligo di risultato

Il dispositivo pone l’esercito libanese al centro di un’equazione particolarmente pesante. Deve prendere il controllo delle aree evacuate, prevenire la ricostruzione delle infrastrutture militari al di fuori dell’autorità statale e garantire che le aree trasferite non diventino basi di azione contro Israele. Allo stesso tempo, deve apparire agli occhi degli abitanti come l’istituzione che restaura la sovranità, non come la forza carica di esecuzione delle condizioni imposte dall’esterno. La sfumatura è politica e militare. Se il ritiro israeliano è percepito dipendere esclusivamente dalla capacità dell’esercito di smantellare il sistema Hezbollah, ogni ritardo può essere attribuito al Libano. Se le operazioni israeliane continuano nonostante le misure adottate, la credibilità del meccanismo crolla.

La questione della verifica diventa quindi centrale. Chi determina che un’area è effettivamente liberata dalle infrastrutture militari? Chi decide in caso di disaccordo tra l’esercito libanese e l’intelligenza israeliana? Quale ruolo giocano gli Stati Uniti o una terza parte? È sufficiente una carica israeliana per sospendere un ritiro? Al contrario, quale procedura esiste se Israele mantiene una posizione mentre gli impegni libanesi sono considerati soddisfatti? Senza risposte precise, « passi contro passo » può trasformarsi in un meccanismo a senso unico. Il Libano effettuerebbe azioni verificabili sul suo territorio, mentre il calendario israeliano resterebbe soggetto ad una valutazione della sicurezza in evoluzione.

La partenza del Finul complica ulteriormente l’equazione

La questione territoriale è ancora più sensibile all’approccio alla fine del mandato di Finul. Un approccio sostenuto da 86 deputati ha sottolineato l’interdipendenza di diversi obblighi: il ritiro israeliano, la consegna delle posizioni della forza internazionale all’esercito libanese e il ripristino dell’autorità statale in tutto il territorio. Il problema è concreto. Alcune posizioni di Finul si trovano lungo la Linea Blu in un ambiente in cui la presenza israeliana o le aree occupate rendono il loro trasferimento difficile. La partenza della forza internazionale senza la risoluzione di queste contraddizioni potrebbe creare un vuoto invece di rafforzare lo Stato.

Finul agisce anche come terza parte in incidenti tra le armate libanesi e israeliane. I funzionari hanno citato l’attrito in aree come Zawtar e Deir Mimas per illustrare questa funzione. Se questa terza parte scompare nello stesso momento in cui il prelievo diventa graduale e condizionale, il dispositivo avrà bisogno di un altro meccanismo di de-escalation. Ancora una volta, la domanda americana riappare. Una maggiore supervisione esterna potrebbe riempire parte del gap, ma non sostituisce automaticamente una presenza sul campo internazionale. Il rischio è quello di passare da un sistema multilaterale guidato dalle Nazioni Unite a un sistema più politico in cui Washington ha una capacità di arbitrato decisiva.

La carta militare può precedere la carta diplomatica

Il caso di Al Mansouri rivela infine una semplice regola dei negoziati dopo una guerra: il momento in cui la carta è congelata conta quasi quanto il contenuto dell’accordo. Una linea avanzata prima dell’apertura di un meccanismo può cambiare diversi mesi di negoziazione. Un villaggio aggiunto al perimetro operativo diventa un villaggio per evacuare. Un’altezza occupata diventa una posizione da trasferire. Una strada controllata diventa un asse la cui libertà di utilizzo deve essere garantita. Il campo produce così nuovi dossier diplomatici. Questo meccanismo spiega perché i movimenti militari che precedono un accordo devono essere esaminati con attenzione come i termini dell’accordo stesso.

Per Beirut, la sfida è quella di impedire che la situazione creata dalla forza diventi il punto di riferimento politico per i negoziati. Il punto di arrivo deve rimanere chiaro: ritiro israeliano, autorità di Stato, forze armate libanesi responsabili della sicurezza e del ritorno degli abitanti. Senza questa destinazione, un meccanismo graduale può trasformarsi in una successione indefinita di test. Israele manterrebbe quindi la capacità di spostare il ritmo di ritiro secondo le sue valutazioni di sicurezza, mentre il Libano sarebbe costantemente chiamato a dimostrare che soddisfa nuove condizioni. La differenza tra un processo di recesso e una gestione permanente dei tenori è proprio dovuta all’esistenza di un termine e di criteri che non possono essere modificati unilateralmente.

Prevenire il provvisorio di diventare il nuovo standard

Il pericolo principale non è necessariamente un’annessione ufficiale. È l’installazione di un regime temporaneo che dura. I settori sarebbero trasferiti, altri sarebbero rimasti sotto controllo israeliano, alcune aree sarebbero monitorate da remoto e ogni nuovo passo dipenderebbe da una valutazione della sicurezza. Su carta, il processo continuerà. Sul terreno si potrebbe consolidare una nuova geografia de facto. Gli abitanti dei villaggi interessati pagherebbero direttamente il prezzo: ritorno ritardato, ricostruzione incerta, terra agricola difficile e investimenti congelati. Più dura questa situazione, più produce le proprie realtà economiche e demografiche.

Ecco perché la domanda sollevata dai progressi israeliani supera di gran lunga Al Mansouri. Riguarda la definizione stessa di negoziazione. Se si discosta esclusivamente dalla linea tenuta dalle forze il giorno dell’accordo, ogni precedente modifica del terreno può diventare un vantaggio. Se, al contrario, si discosta da un chiaro principio politico – il ripristino dell’autorità libanese ai limiti riconosciuti – le tappe non sono più concessioni territoriali, ma i mezzi per raggiungere un determinato obiettivo. Tutta la battaglia diplomatica sta in questa differenza. Il territorio non deve diventare una moneta il cui valore aumenta come è occupato. In caso contrario, il progresso militare, anche temporaneo, alla fine produrrà un beneficio politico duraturo e incoraggerà lo stesso metodo a ripetersi in ogni nuova fase dei negoziati.

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