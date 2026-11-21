Le guardie di confine hanno annunciato sabato 21 novembre l’evacuazione dei 16 membri dell’equipaggio della nave cargo russa Sparta II. La nave aveva preso fuoco nel Golfo di Finlandia al largo di Loviisa. La lotta al fuoco continuò. Le autorità avevano adottato misure di preparazione dell’inquinamento.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

L’equipaggio di carico russoSparta IIè stato evacuato sabato 21 novembre al Golfo di Finlandia, ha annunciato le guardie di confine finlandesi. La nave da carico era in fiamme da Loviisa nelle acque territoriali finlandesi. I combattimenti di fuoco continuarono quando le autorità confermarono l’evacuazione.

Sparta II: Sedici marinai hanno lasciato la nave

In un comunicato stampa rilasciato a 1503 ora locale, le guardie di frontiera finlandesi hanno annunciato che stavano coordinando il salvataggio e la prevenzione di possibili danni ambientali. L’equipaggio era ancora a bordo. Le autorità hanno stabilito un perimetro di sicurezza e hanno messo in contatto con le loro controparti russe responsabili del soccorso in mare.

Durante il pomeriggio, il maggiore Mikko Simola ha annunciato che era iniziata l’evacuazione delle sedici persone a bordo. Poco dopo le 19, il maggiore Ilja Iljin ha confermato che era finita. Le autorità non annunciavano in quel momento un controllo medico per i marinai o indicavano che il fuoco era sotto controllo.

Misure antiinquinamento in preparazione

Le guardie di frontiera non avevano trovato alcun danno ambientale nel loro primo punto. I servizi di soccorso di Helsinki hanno quindi indicato la loro disponibilità a rispondere all’inquinamento. Questa decisione non indica che si è verificata una perdita.

Il primo comunicato delle guardie di confine non specifica l’origine del fuoco. La conferma dell’evacuazione ha stabilito che l’equipaggio aveva lasciato laSparta II, ma non determina la causa del fuoco o la condizione del carico.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews