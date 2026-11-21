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Il campionato di calcio libanese è tornato allo stadio Camille-Chamoun a Beirut sabato 21 novembre. Il Nejmeh è imposto 1-0 contro Shabab al-Ghaziah, che gioca sotto la licenza di Al-Mabarra. La biglietteria della Federazione calcistica libanese annuncia quattro ulteriori incontri del Nejmeh entro il 20 dicembre. Non porta ad una riapertura generale del complesso.

Un gioco giocato sul prato principale

Questo ritorno non è più dovuto su una data inserita nel programma. La National Information Agency conferma che la partita è stata giocata sul prato principale dello stadio per il settimo giorno del campionato. Qassem al-Zein ha segnato l’unico obiettivo nell’87esimo minuto.

I due nomi utilizzati per la squadra avversaria si riferiscono alla stessa riunione. L’agenzia designa Shabab al-Ghaziah e specifica che la squadra gioca sotto la licenza di Al-Mabarra. Questo e’ l’ultimo nome sulla lista dei biglietti federali. Quindi non sono due avversari diversi.

Altri quattro appuntamenti del calendario

La Federazione prevede di giocare il Nejmeh contro la Saggezza domenica 29 novembre, contro Riyadi al-Abbasiya giovedì 3 dicembre, contro Shabab al-Sahel martedì 8 dicembre e contro Al-Ansar domenica 20 dicembre. La biglietteria si apre alle 14:15 Tempo di Beirut per ciascuno di questi quattro incontri. Il Nejmeh match contro Safa, mercoledì 25 novembre, è annunciato allo stadio Fouad-Chehab di Jounieh.

Queste date sono quelle della programmazione pubblicata dalla Federazione. Essi non, da soli, informano sui forum che saranno aperti, il prezzo dei luoghi o l’esistenza di un possibile libero. Gli spettatori devono controllare il record del gioco che sono interessati prima di muoversi. L’ingresso concesso per una riunione non si applica al seguente.

Un ritorno al calcio, non tutte le strutture

Il gioco di sabato stabilisce che il prato principale è usato di nuovo per il campionato. Le seguenti quattro date mostrano che il ritorno non è limitato nel calendario a un singolo appuntamento. D’altra parte, le fonti ufficiali consultate non dicono che tutte le strutture del Cité sportif funzionino di nuovo, che un accordo duraturo è stato firmato con il club, o che il sito è accessibile al di fuori delle riunioni.

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