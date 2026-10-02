« Saint-Antoine de Kozhaya, la grotta miracolosa
All’ingresso della valle di Qadisha, questo monastero è stato fondato nel IV secolo da Saint Hilarion. La sede del patriarcato maronita nel XII secolo, il suo nome siriaco significa « i tesori della vita ».
La sua chiesa occupa una grotta naturale. Nel 1610 fu stampato il Psautier de Qozhaya, il primo libro noto stampato con personaggi in movimento in tutto il Levante ottomano. E all’ingresso del monastero, le catene sospese richiamano un’antica tradizione: quella dei malati dello spirito che vi è stato portato, nella speranza di guarigione dopo una notte di preghiera.
Come luogo di pellegrinaggio, Kozhaya rimane uno dei cuori spirituali della Valle Santa di Qadisha, classificato all’UNESCO dal 1998.
Valle di Qadisha, Libano
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