Sabil e CNSS: Qual è lo stato della digitalizzazione?

Presentato a Nawaf Salam il 9 novembre, Sabil dovrebbe aiutare le amministrazioni a semplificare le procedure e guidare i cittadini nei loro sforzi. Al CNSS, i funzionari discutono del collegamento con le farmacie e del trattamento delle indennità di fine servizio. La dogana sta perseguendo un progetto separato. Questi annunci specificano gli obiettivi della trasformazione digitale, senza stabilire che tutte le formalità sono accessibili da remoto o che forniscono un programma di distribuzione generale.

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Sabil, la piattaforma di semplificazione amministrativa presentata a Nawaf Salam il 9 novembre 2026, mette in primo piano la digitalizzazione dei servizi libanesi. Lo stesso giorno, il Ministro del Lavoro ha esaminato l’informatica del CNSS e il suo collegamento con le farmacie. Questi approcci mirano a ridurre i viaggi e i ritardi. Non significa che tutte le formalità sono ora accessibili a distanza.

Sabil, primo passo nella digitalizzazione dei servizi libanesi

Il Ministro dello Stato per la Tecnologia e l’Intelligence Artificiale, Kamal Shehadeh, ha presentato l’avanzamento di Sabil al Presidente del Consiglio. La piattaforma dovrebbe aiutare le amministrazioni a semplificare le loro procedure. Secondo il ministro, l’intelligenza artificiale sarà utilizzata per proporre miglioramenti e identificare passi inutili.

Il progetto comprende anche un componente informativo. Essa deve indirizzare i cittadini ai documenti e alle procedure necessarie in diverse amministrazioni. Shehadeh lo presenta come un primo passo verso una transizione digitale progressiva, non come il completamento di esso.

Il comunicato del governo del 9 novembre non prevede una data di generalizzazione o un elenco di formalità completamente smaterializzate. Né annuncia la cancellazione di tutti i pezzi di carta. L’obiettivo immediato delineato dal ministro rimane quello di rendere più semplici e leggibili le vie amministrative.

Amministrazioni consultate prima dell’implementazione

Questa presentazione viene dopo un primo giro di consultazioni annunciate dal Ministero il 26 ottobre. I rappresentanti dei ministeri e delle istituzioni pubbliche sono stati invitati a testare la piattaforma. Queste sessioni hanno dovuto raccogliere le loro osservazioni e verificare i requisiti amministrativi, in particolare per i servizi più utilizzati.

Il Ministero desidera fornire informazioni sui documenti richiesti, le condizioni di accesso e le tasse applicabili. La questione va quindi oltre la messa in on-line di una forma: è anche questione di chiarire ciò che ogni autorità sta chiedendo. La consultazione con i servizi interessati dovrebbe contribuire all’affidabilità di queste informazioni.

Le informazioni disponibili online e un approccio a distanza pienamente fattibile rimangono due servizi diversi. Gli annunci su Sabil descrivono soprattutto uno strumento di guida e semplificazione. Essi non indicano ancora a un utente che lui o lei può rinunciare a qualsiasi movimento.

CNSS vuole collegare le farmacie ai suoi servizi

Al National Social Security Fund, il progetto si occupa del trattamento dei casi. Il 9 novembre, il Ministro del Lavoro, Mohammad Haidar, ha incontrato Béchara Asmar, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Mohammad Karaki, Amministratore Delegato. Le discussioni hanno riguardato la computerizzazione e l’accelerazione del processo di assicurazione.

I funzionari hanno discusso il collegamento tra il CNSS e le farmacie. Hanno anche discusso delle indennità di fine servizio e della necessità di accelerare il trattamento. Il rapporto non fornisce alcuna nuova struttura temporale contro i servizi o un programma di connessione tecnica.

Questo lavoro estende un incontro il 28 ottobre tra Haidar, Karaki e il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti, Abdel Rahman Merkabaoui. L’ufficio del ministro ha poi presentato un obiettivo specifico: trasmettere elettronicamente i documenti dalle farmacie. I partecipanti hanno accettato di chiedere assistenza tecnica per rivedere l’attuazione.

L’annuncio ha quindi riguardato i passi necessari all’attuazione del regime. Non ha confermato la sua operazione in tutte le farmacie. L’accelerazione della trasmissione deve facilitare l’istruzione e il pagamento, ma non costituisce di per sé una nuova decisione di rimborso.

A Customs, un cortile separato

L’ammodernamento delle dogane segue un altro percorso, spiegato da Yassine Jaber durante la sua visita al Cairo ICT 2026. Il Ministro delle Finanze vuole rafforzare gli strumenti di controllo e ampliare i servizi elettronici. In particolare, si riferisce ai dati dei prezzi internazionali per esaminare i valori di importazione segnalati.

Questi annunci, già dettagliati nelle sue dichiarazioni a Cairo, non descrivono un collegamento doganale a Sabil. I lavori sulle dichiarazioni doganali, l’orientamento amministrativo pubblico e la trasmissione di documenti medici soddisfano diverse esigenze. Nessun singolo sistema è annunciato per questi tre progetti.

Le successive precisazioni attesi riguardano le fasi effettive adottate, le amministrazioni partecipanti e le date di messa in servizio. Per gli utenti assicurati e dipartimentali, essi renderanno possibile distinguere tra viaggi già evitabili e quelli che i progetti cercano ancora di eliminare.

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