Inflazione USA: i prezzi aumentano dello 0,4%

I prezzi degli Stati Uniti sono aumentati dello 0,4% nell’ottobre del 2026, dopo lo 0,6% nel settembre. Il rallentamento dell’energia riduce l’aumento complessivo, ma l’alloggiamento e il cibo continuano a pesare. L’indice non alimentare e energetico è ancora in aumento dello 0,3%. La pubblicazione ha un limite inusuale: nessun tasso annuo complessivo può essere calcolato a causa della mancanza di dati per ottobre 2025. L’indagine distingue quindi tra variazione mensile, aggiustamenti stagionali e confronti annuali effettivi, senza assimilare un più lento aumento ad una generale diminuzione dei prezzi.

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L’inflazione degli Stati Uniti ha rallentato oltre un mese nell’ottobre del 2026, senza cedere il passo ad una generale caduta dei prezzi. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,4%, dopo lo 0,6% di settembre, nei dati destagionalizzati. L’indagine pubblicata martedì 10 novembre conferma anche un aumento sottostante dello 0,3%. Ma nessun tasso annuale complessivo può essere pubblicato: la raccolta mancante del 2025 ottobre impedisce questo confronto.

L’inflazione degli Stati Uniti sta rallentando, i prezzi sono ancora in aumento

La cifra di ottobre riguarda l’ICC-U, l’indice che copre i consumatori urbani negli Stati Uniti. Misura la variazione media in un paniere di beni e servizi. L’aumento mensile torna al suo ritmo di agosto, dopo l’accelerazione di settembre. Il movimento rimane positivo: il carrello costa più di un mese prima.

La distinzione conta per le famiglie. Un rallentamento significa che i prezzi stanno aumentando più lentamente. Non rimborsa eventuali aumenti accumulati. Le spese per ciascuna famiglia possono anche cambiare in modo diverso dalla media nazionale. Il peso di alloggi, viaggi e cibo varia a seconda della situazione.

Senza cibo ed energia, l’indice è aumentato dello 0,3% in ottobre, come in settembre e agosto. Questo tasso invariato aumenta quindi la cifra complessiva. Il rilassamento mensile non influisce su tutti i componenti del cesto in modo uniforme. I servizi e diverse spese correnti continuano a crescere.

Perché il tasso annuale manca questo mese

La pubblicazione ha una caratteristica importante. L’interruzione del finanziamento federale aveva impedito la raccolta dei dati di indagine nell’ottobre 2025. La maggior parte degli indici di questo mese non poteva quindi essere pubblicato. Un anno dopo, la loro assenza impedisce il calcolo dei corrispondenti cambiamenti di 12 mesi.

La tabella ufficiale lascia quindi svuotare la variazione annuale dell’indice generale e dell’indice non alimentare ed energetico. Questo divario non significa inflazione zero o una sospensione della misura corrente. Sono disponibili dati mensili per ottobre 2026. Questo è il punto di confronto di ottobre 2025 mancante.

Tuttavia, alcune serie hanno una base paragonabile. La benzina è aumentata del 37,4% su un anno. I nuovi veicoli sono in aumento dello 0,7%, mentre i veicoli usati sono in calo del 3,3%. Queste eccezioni non consentono la ricostituzione di un tasso annuale ufficiale per il cesto nel suo insieme.

Freno di energia chiaramente dopo lo shock di settembre

L’energia è aumentata dello 0,7% in ottobre, dopo il 5,2% in settembre, nei dati destagionalizzati. La benzina è passata dal 9,1% all’1%. Questa decelerazione riduce notevolmente l’intensità del movimento energetico. Tuttavia, lascia i prezzi regolati per gli effetti stagionali verso l’alto.

L’elettricità è cresciuta dello 0,9% al mese. Il gas distribuito dalla rete è diminuito dello 0,8%. Parlare di una diminuzione uniforme delle bollette energetiche sarebbe quindi errato. Gli sviluppi differiscono a seconda dei prodotti e dei servizi interessati.

La correzione stagionale merita particolare attenzione qui. Prima di questa regolazione, la benzina è diminuita dello 0,7% in ottobre. Dopo la correzione, aumenta dell’1%. Le due figure rispondono a diverse domande: la prima descrive il cambiamento lordo, la seconda rimuove i movimenti di solito legati alla stagione.

Questo metodo facilita il confronto delle tendenze da mese a mese. Si evita di confondere una normale fluttuazione stagionale con un cambiamento duraturo. Esso spiega anche perché una diminuzione di alcune spese può coesistere con un aumento della serie destagionalizzata.

Alloggio e cibo mantengono l’aumento

L’alloggio è aumentato dello 0,3% in ottobre, dopo lo 0,4% in settembre. Questo componente rappresenta più del 30% dell’aumento mensile dell’indice generale. L’affitto aumenta dello 0,2%. L’affitto addebitato ai proprietari, che stimano il servizio di alloggio che occupano, guadagna 0,3%.

Il cibo sale di nuovo dopo un mese di stabilità. Il suo indice aumenta dello 0,5%. Gli acquisti di cibo domestico sono aumentati dello 0,4%, rispetto ad un calo dello 0,1 per cento nel mese di settembre. I pasti fuori casa aumentano dello 0,5% in una serie stagionale non corretta.

Nei negozi alimentari, quattro delle sei principali famiglie di prodotti stanno aumentando. Carne, pollame, pesce e uova insieme crescono dello 0,5%. Frutta, verdura e latticini guadagnano ogni 0,6%. Le bevande non alcoliche sono diminuite dello 0,3%, mentre i cereali e i prodotti da forno sono rimasti stabili.

Componenti Settembre 2026 Ottobre 2026 Indice generale +0,6% +0,4 % Non cibo ed energia +0,3% +0,3% Energia +5,2 % +0,7% Cibo 0,0 % +0,5 % Alloggio +0,4 % +0,3%

Variazioni dal mese precedente, destagionalizzate. Questi tassi mensili non sono tassi annuali.

Servizi più costosi, veicoli usati in declino

La ricreazione è aumentata dello 0,8% in ottobre. L’assicurazione auto aumenta dello 0,7%, l’istruzione dello 0,3% e i nuovi veicoli dello 0,2%. Le spese sanitarie sono superiori dello 0,3%. All’interno di questo gruppo, i servizi ospedalieri sono in aumento dello 0,8%.

Al contrario, le auto e i camion usati sono diminuiti dell’1,2%, dopo un aumento dello 0,7% nel mese di settembre. Le comunicazioni sono diminuite dello 0,1 per cento. Questi one-off declinano ammortizzare parte degli aumenti registrati altrove. Non bastano per abbassare l’indice generale.

Prima della correzione stagionale, il CPI-U è aumentato dello 0,2% in ottobre e ha raggiunto 337.511 punti, sulla base di 100 nel 1982-1984. Questo livello di indice non dovrebbe essere confuso con un tasso di inflazione. La prossima pubblicazione, dedicata ai premi di novembre, è prevista per il 10 dicembre 2026 alle 8:30 a Washington.

Archivio fotografico: un cliente si occupa di Vandenberg, California, 24 agosto 2009. Andrew Lee / US Air Force, Stati Uniti pubblico dominio. Layout Libnanews; i dati visualizzati riguardano l’ottobre 2026.

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