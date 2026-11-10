Il 9 novembre, le Nazioni Unite hanno presentato osservazioni UNIFIL per il periodo dal 5 all’8 novembre: 360 tracce di artiglieria, sei aviatori e lavori stradali. La missione nota le apparenti preparazioni per una presenza israeliana estesa, senza una durata fissa. Questa valutazione precede le nuove relazioni del 10 novembre a Majdal Zoun e Tiri. Gli spedizioni locali non forniscono una valutazione umana, mentre l’accesso ai villaggi e la protezione degli abitanti rimangono al centro degli sforzi libanesi.

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La valutazione dell’UNIFIL presentata dalle Nazioni Unite il 9 novembre mostra 360 traiettorie di artiglieria dal 5 all’8 novembre. I Caschi blu descrivono anche apparenti lavori e preparativi per una prolungata presenza israeliana nel sud del Libano.

Valutazione UNIFIL: quattro giorni osservati

Il vice portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq riferisce tre attacchi aerei israeliani giovedì 5 novembre e tre domenica 8. L’artiglieria ha colpito le vicinanze di Houla, Qantara, Braachit, Mansouri e Majdal Zoun. Le 360 traiettorie riguardano questo periodo, non l’unico giorno del 10 novembre.

La missione ha osservato i lavori di ingegneria e la costruzione stradale. Si riferisce a preparazioni apparenti per una presenza estesa in entrambi i settori. Questa valutazione non stabilisce alcuna durata finale o decisione politica.

Le barriere ostacolano il movimento, in particolare nel settore est. Venerdì, vicino a Bayyada, i soldati israeliani e i carri armati hanno limitato il traffico in entrambe le direzioni. Le Nazioni Unite riferiscono anche che sei movimenti umanitari sono stati coordinati giovedì e venerdì.

Nuovi rapporti martedì a Majdal Zoun e Tiri

Queste osservazioni precedono gli eventi riportati martedì 10 novembre. Un’agenzia ufficiale libanese, rilasciata alle 1437 ore di Beirut, ha riferito un bombardamento di artiglieria a Majdal Zun. Un altro, trasmesso a 1536 ore, riferisce un’operazione di esplosione israeliana nel distretto di Tiri, Bint Jbeil.

Questi bollettini non forniscono un rapporto umano o una descrizione della proprietà interessata. Le loro ore di trasmissione non permettono le date esatte delle esplosioni. Non devono essere aggiunti alla dichiarazione UNIFIL relativa ai giorni precedenti.

L’accesso ai villaggi rimane al centro delle discussioni

Le notizie di martedì mattina di Libnanews hanno segnalato uno sciopero su Qantara alle 6 del mattino. Ha anche registrato le prime riprese a Mansouri e Majdal Zoun. Questi episodi rimangono distinti dal record delle Nazioni Unite del 5-8 novembre.

A Baabda, Giuseppe Aoun aveva chiesto Lunedi per la protezione dei civili e le condizioni per un ritorno sicuro ai villaggi. Il suo incontro con il Comitato Internazionale della Croce Rossa si è concentrato sui bisogni delle persone e sull’accesso agli aiuti. Gli ultimi bollettini locali lasciano ancora per chiarire l’entità del danno a Majdal Zoun e Tiri.

Archivio Foto: UNIFIL French contingent at At Tiri, 14 luglio 2009. © Libnanews. Non rappresenta gli eventi del novembre 2026.

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