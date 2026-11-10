Marocco: frumento sovvenzionato per contenere il prezzo del pane

Il Marocco adegua il premio alle importazioni di frumento comune per limitare gli effetti dei costi esterni sulla farina e sul pane. Dopo l’aumento di ottobre, una quantità di 46.77 dirhams per quintal è segnalato per novembre. Il meccanismo si riferisce a 270 dirham. Funziona a monte del consumo, in un paese che continua ad importare una percentuale significativa dei suoi cereali. Il nuovo anno di coltivazione, lanciato il 7 novembre, si prepara per i raccolti futuri.

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In Marocco, la sovvenzione di frumento comune viene utilizzata per limitare la trasmissione dei costi di importazione ai prezzi della farina e del pane. Dopo la sua ripresa in ottobre, viene segnalato un ulteriore aumento per novembre. Questo aiuto viene in un momento in cui l’anno agricolo 2026-2027 è appena iniziato e gli acquisti esterni rimangono importanti.

Secondo la stampa marocchina, l’Ufficio Nazionale Inter-Professionale per i Cereali e le Pulse, ONICL, ha fissato il premio della somma forfettaria da novembre a 46.77 dirhams per quintal. Ha raggiunto 44.48 dirhams in ottobre, rispetto a 20.80 dirhams in settembre. Questi importi riguardano il frumento comune importato, non gli aiuti versati direttamente ai consumatori.

Il movimento di ottobre ha rappresentato un aumento di circa 114%. L’aumento da 44.48 a 46.77 dirhams è circa 5.1 per cento. Questo calcolo degli importi riporta l’evoluzione del premio unitario. Non descrive un aumento del prezzo del pane o delle spese di bilancio totali.

Un sussidio per il frumento comune calcolato a monte

Il meccanismo si basa su un prezzo di riferimento di 270 dirhams per quintal. L’aiuto è destinato a compensare la differenza tra questo benchmark e il costo del frumento importato. Il suo importo varia quindi con le condizioni di acquisto esterno, invece di costituire una somma fissa per l’intera campagna di commercializzazione.

La circolare ONICL del 18 agosto, descritta dalle organizzazioni professionali e dalla stampa economica, prevede le modalità di carico tra il 16 settembre e il 31 dicembre 2026. Esso riguarda in particolare gli organismi di assunzione, le cooperative e i mulini industriali.

Il supporto agisce così prima di fare la farina e il pane. La soglia 270 dirham è un punto di riferimento per il grano, non un prezzo al dettaglio. Tra il grano importato e il prodotto acquistato dalla famiglia è la lavorazione, il trasporto e la distribuzione.

Per il consumatore, l’obiettivo è quello di contenere gli effetti di un aumento esterno dei prezzi. Per le finanze pubbliche, un aumento del premio significa più sostegno per quintal idoneo. L’onere totale dipenderà anche dai volumi effettivamente coperti dal meccanismo.

Il pane dipende in gran parte dagli acquisti esterni

Il rapporto di compensazione allegato alla legge finanziaria per il 2027 riporta le importazioni dei principali cereali a 105,69 milioni di quintali nel 2025-2026. Hanno raggiunto circa 99 milioni nell’esercizio precedente. Questo totale copre diversi cereali, non l’unico grano per il pane.

Lo stesso documento pone le importazioni comuni di grano a 51 milioni di quintali, quasi il 48% del totale. La Francia fornisce il 69%. Questa concentrazione dà le condizioni di acquisto sul mercato francese un peso importante nella fornitura di mulini marocchini.

Il governo presenta il rimborso delle importazioni come uno degli strumenti di stabilizzazione dei prezzi. Esso mantiene inoltre un regime separato per la farina di frumento comune nazionale, con un contingente annuo di 6,26 milioni di quintali. I due aiuti non hanno quindi lo stesso oggetto o scopo.

Nuovo raccolto non ancora disponibile

L’anno 2026-2027 è stato lanciato il 7 novembre nella provincia di Fquih Ben Salah. Il programma annunciato prevede oltre 4,9 milioni di ettari di cereali, legumi e foraggi. Questa zona non è solo grano comune.

Vengono lanciati i Seedling e la produzione sta arrivando. Non sostituisce i volumi richiesti per la fornitura immediata. Le esigenze dei mulini continuano a dipendere dalla disponibilità nazionale, dalla raccolta e dall’approvvigionamento esterno.

La sovvenzione viene precisamente durante questo intervallo: gli operatori acquistano in condizioni di mercato internazionali, mentre lo Stato cerca di stabilizzare il costo del grano consegnato per la lavorazione. L’importo del premio deve essere monitorato mensilmente, nel quadro attualmente previsto fino al 31 dicembre.

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