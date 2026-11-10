Autocarri libanesi in Iraq: le strutture annunciate

Amer Bissat ha annunciato strutture per camion ed esportatori libanesi dopo la sua riunione a Baghdad il 9 novembre. La spedizione di ritorno resterebbe limitata alle merci destinate al Libano. È ancora richiesta una comunicazione anticipata per le restrizioni agricole. Le discussioni si concentrano anche sul transito, le modalità di consegna e il carburante. Il 10 novembre, Bassam Tlais ha accolto con favore gli impegni, mentre chiede una riunione per chiarire le misure necessarie e monitorare la loro attuazione con le autorità irachene.

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I camion libanesi in Iraq potrebbero beneficiare di nuove strutture di carico, transito e rifornimento. Amer Bissat ha annunciato loro dopo un incontro a Baghdad il 9 novembre 2026 con Omar al-Waeli. Il presidente delle federazioni di trasporto terrestre e dei sindacati, Bassam Tlais, ha accolto questi impegni il 10 novembre. Ora richiede modalità specifiche per la loro attuazione.

Il Ministro dell’Economia e del Commercio libanese presenta queste misure come un accordo con il capo dell’Autorità per la Croce di frontiera irachena. L’obiettivo annunciato è quello di ridurre i costi di trasporto e le perdite degli esportatori. Tuttavia, il regime prevede diverse fasi amministrative. Alcune disposizioni riguardano ancora una richiesta di trasmissione o di coordinamento tra gli Stati.

La relazione irachena dell’incontro, ripresa dalla stampa irachena, rimane più attenta all’organizzazione delle consegne. Ha fatto riferimento alla discussione di una proposta e procedure per facilitare gli scambi. Il materiale reso pubblico non fornisce un calendario completo per l’entrata in vigore.

Autocarri libanesi in Iraq: un pesante ritorno in condizioni

Il primo impianto ha annunciato riguarda i viaggi di ritorno. I vettori libanesi potrebbero caricare merci invece di tornare vuoti. Una condizione accompagna questa possibilità: il Libano deve essere la loro destinazione finale. Il carico non deve essere destinato alla distribuzione o allo scarico in Iraq, Siria o Turchia.

Questa disposizione si riferisce quindi al ritorno del carico in Libano. Non dà ai vettori l’autorizzazione generale di consegnare merci tra i paesi attraversati. Per le imprese, sarebbe nell’interesse di ripartire i costi di viaggio su entrambi i lati del viaggio.

L’annuncio prevede anche di permettere ai camion libanesi di rifornimento in Iraq mentre ritornano. Non specifica alcuna tariffa preferenziale, contingente o rete di stazioni. Pertanto, nessuno di questi benefici aggiuntivi può essere concesso.

Avviso richiesto per le restrizioni agricole

Una seconda componente riguarda le merci esposte a misure protettive sul mercato iracheno. La Border Crossing Authority deve chiedere al Ministero dell’Agricoltura iracheno di informare il Libano almeno un mese di anticipo. La presente comunicazione verte sulle decisioni relative a taluni materiali o prodotti.

L’approccio dovrebbe consentire agli esportatori di anticipare le modifiche. Il ministro vuole evitare l’immobilizzazione dei camion, il deterioramento dei carichi e le perdite risultanti. Ma l’annuncio riguarda una richiesta che l’Autorità deve rivolgere al Ministero. Essa non menziona una decisione di quest’ultimo già che stabilisce tale scadenza.

Trasporti e transito ancora da organizzare

Amer Bissat annuncia anche un’organizzazione di trasporto progettata per preservare l’identità dei beni libanesi. Il loro trasporto deve seguire le procedure approvate per i conducenti libanesi. La relazione disponibile non dettaglia i documenti o i controlli che accompagnano questo meccanismo.

Sul lato iracheno, il comunicato descrive una proposta per l’ingresso di prodotti libanesi in autocarri libanesi esclusivamente. Cita i post di Al-Qaeda e Trebil. Ha anche menzionato le discussioni sull’attivazione del transito, in conformità con le procedure applicabili. Questa formulazione conferma la partecipazione delle discussioni senza stabilire, da sola, l’applicazione di un nuovo regime a questi passaggi.

La sezione annunciata da Beirut comprende i contatti con le amministrazioni doganali e di frontiera nei paesi di transito. Questi scambi devono migliorare il flusso di camion e merci in Iraq. Nessuna nuova decisione siriana o turca è attaccata a questo annuncio.

Record di affari preparati prima di muoversi

Il ministero libanese aveva presentato gli obiettivi della missione già dal 27 ottobre. Il viaggio, annunciato l’8 e 9 novembre, è stato quello di riunire rappresentanti pubblici e privati. Le priorità includono il chiarimento dello status dell’accordo bilaterale di libero scambio firmato nel 2002 e l’affrontare i prodotti sensibili.

Un altro progetto riguarda il riconoscimento dei risultati delle analisi dei laboratori libanesi. Il Ministero ha citato il Consiglio di Accreditamento libanese, COLIBAC, e l’Organizzazione per il Controllo della Qualità, COSQC. L’obiettivo era quello di preparare un protocollo per i prodotti industriali e alimentari. Queste discussioni costituiscono il quadro della visita, senza annunciare un protocollo finale.

I vettori vogliono partecipare all’attuazione

Nella sua reazione del 10 novembre, Bassam Tlais considera le strutture annunciate essere positive per i conducenti, i proprietari di camion e gli esportatori. Secondo la sua dichiarazione della stampa libanese, il loro successo dipenderà da chiare regole di applicazione e coordinamento tra amministrazioni e professionisti.

Il leader sindacale chiede un prossimo incontro con Amer Bissat, federazioni, sindacati e proprietari di camion. Sarebbe utile definire approcci pratici e seguire con l’Iraq. Il ministro, da parte sua, si è impegnato a monitorare l’attuazione delle misure con le autorità irachene e a informare gli attori rilevanti.

Fotografia di copertina: Masnaa, Libano. Archivio Libnanews.com, data esatta di tiro non stabilito. Illustrazione del transito terrestre, senza connessione fotografica all’incontro a Baghdad. intera fotografia conservata; Libnanews dressing.

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