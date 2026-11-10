Charles Storm: Portogallo in allerta 11 novembre

Il Portogallo mette il suo intero territorio continentale in stato di allerta entro l’11 novembre 2026, prima dell’arrivo della tempesta Carlo. Le istituzioni educative e i servizi pubblici non essenziali si chiuderanno. Gli eventi all’aperto saranno sospesi e alcune aree pericolose saranno negati l’accesso. Otto distretti sono in guardia rossa per il vento. Madeira deve anche sperimentare il maltempo, ma rientra in un perimetro separato. Le previsioni rimangono scalabili e non costituiscono una valutazione dei danni già registrati.

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Il Portogallo ha dichiarato martedì 10 novembre 2026 una situazione di allerta in tutto il suo territorio continentale per il giorno successivo. L’arrivo della tempesta Carlo portò alla chiusura delle istituzioni educative e dei servizi pubblici non essenziali. La misura si applicherà mercoledì 11 novembre, dalle 00:00 alle 23:59 ora locale. Precede l’evento meteo previsto: non costituisce un saldo di danno.

Charles Storm: chiusure preventive e restrizioni

Il dispositivo sospende eventi all’aperto, qualunque sia la loro natura. Proibisce temporaneamente l’accesso alle zone di tiro identificate come pericolose dalle autorità, in particolare a causa del rischio di caduta degli alberi. Le restrizioni si applicano anche alle zone costiere, ai fiumi e alle zone esposte alle inondazioni o alle inondazioni.

Le strutture suscettibili di distacco devono essere protette. Le autorità prevedono la fissazione, il ritiro o il divieto di utilizzo, se necessario. I vigili del fuoco, la polizia, le squadre mediche e gli operatori dell’energia e delle telecomunicazioni rafforzano la loro preparazione. Le utilità essenziali non sono coperte dalla chiusura annunciata.

Otto distretti in orologio rosso per il vento

L’annuncio del governo distingue due fusi orari per la vigilanza rossa dell’11 novembre. A Faro, Setúbal e Beja, passa dalle 9 alle 21. A Évora, Santarém, Lisbona, Leiria e Portalegre, inizia a mezzogiorno e termina alle 21.

Il Ministro dell’Amministrazione Interna, Luís Neves, chiede agli abitanti di rimanere a casa quando possibile. Chiede di evitare viaggi inutili. Invita inoltre i datori di lavoro a facilitare l’organizzazione dei dipendenti con responsabilità familiari. Questa chiamata non deve essere confusa con una chiusura generale di aziende private.

Madeira esposta, le Azzorre da distinguere

Il perimetro amministrativo dell’avviso copre il continente. Le previsioni meteo riguardano anche Madeira, dove le condizioni devono deteriorarsi tra la fine del 10 novembre e la mattina dell’11. Il bollettino IPMA prevede piogge a volte pesanti, soprattutto in montagna. Le raffiche potrebbero raggiungere 130 km/h sulle altezze.

Nel continente, il degrado associato a Carlo è previsto dalla fine della mattina dell’11 novembre. Il bollettino evidenzia l’incertezza sulla traiettoria e l’intensità della depressione. Le Azzorre non dovrebbero essere influenzate. La depressione di Bruna è un sistema separato.

Lisbona specifica i rischi locali

Il comune di Lisbona segnala il rischio di accumulo di rifiuti nello smaltimento delle acque. Questo può promuovere l’inondazione a basso piano e interrompere il traffico. Nel suo aggiornamento del 10 novembre alle 10:20, annuncia le raffiche fino a 140 km/h.

La città prevede un orologio da pioggia arancione il mercoledì tra le 5 e le 18. Il mare aperto pomeridiano è previsto alle ore 4.08. Le autorità chiedono di seguire le future relazioni meteorologiche e le istruzioni per la protezione civile.

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