Amnesty in Libano: quali diritti per le vittime?

L’amnistia generale La legge esclude espressamente lo stupro, la tratta, la violenza domestica e altri reati gravi. Questa esclusione, tuttavia, non affronta tutte le questioni di condanna. La decisione del Consiglio costituzionale del 12 ottobre ha chiarito alcune garanzie e rimosso un requisito di data che riguarda i partiti civili negli omicidi in questione. Le vittime conservano i diritti personali, la cui attuazione dipende dalle procedure. Una lettura separata di questi meccanismi è necessario per capire la portata del dispositivo.

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La legge generale sull’amnistia in Libano non elimina indiscriminatamente la violenza sessuale o la tratta. La legge 70 del 4 settembre 2026 esclude espressamente diverse categorie di reati. La decisione 12 del Consiglio costituzionale, emessa il 12 ottobre, chiarisce ulteriormente le garanzie che lo riguardano. Per le vittime, la distinzione decisiva rimane tra amnistia, riduzione della pena e mantenimento dei diritti di riparazione.

Il fatto che un reato avvenisse prima del 1o marzo 2026 non è quindi sufficiente a concludere che è amnestied. È anche necessario esaminare la sua qualifica e le esclusioni previste. La natura dei fatti, i loro elementi costituenti e i documenti nel fascicolo rimangono decisivi. Una tassa non è una condanna; al contrario, una richiesta di amnistia non rimuove i fatti da considerare.

Violenza espressamente esclusa dall’amnistia

Il paragrafo 12 dell’articolo 2 esclude dall’amnistia stupro, incesto, traffico di esseri umani, violenza domestica e violenza sessuale contro i minori. Si tratta anche di reati ai sensi della legge sulla punizione della tortura e della legge sulle persone scomparse o vittime della scomparsa forzata.

Tale esclusione si applica ai reati in questione se sia già stato pronunciato o meno un giudizio. Tuttavia, non significa che è sufficiente utilizzare uno di questi termini per decidere un caso. Le autorità giudiziarie devono valutare i fatti e verificare gli elementi giuridici della qualifica.

Nella sua decisione del 12 ottobre, il Consiglio costituzionale ha anche stabilito una riserva interpretativa che gli atti costituenti un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità, un atto di tortura o di scomparsa forzata rimangono al di fuori della portata dell’amnistia. Questa precisazione riguarda qualifiche giuridiche specifiche, non ogni caso descritto come serio nel dibattito pubblico.

Un’esclusione non è una risposta a tutte le domande di condanna

L’articolo 3 riguarda un’altra operazione: la sostituzione o la riduzione delle sanzioni per i reati non coperti dall’amnistia. Consolidare i due meccanismi porterebbe a promesse alle vittime più di quello che il testo dice, o falsamente annunciando l’eliminazione delle continue persecuzioni.

L’amnistia colpisce l’azione pubblica e le conseguenze criminali a cui mira. La riduzione della pena modifica la pena alle condizioni previste dalla legge. Per quanto riguarda i diritti personali della vittima, comprese le sue pretese di riparazione, sono disciplinati da un terzo insieme di disposizioni. L’esame di un caso deve quindi rispondere a ciascuna di queste domande separatamente.

Caso speciale di omicidio aggravato

L’ultima parte dell’articolo 3 fa alcuni benefici di riduzione della pena condizionale su una rinuncia dei diritti personali del partito ferito. Copre omicidi intenzionali o premeditati accompagnati da circostanze aggravanti, tra cui stupro o aggressione sessuale, così come altre situazioni elencate nel testo.

Il Consiglio costituzionale ha chiarito la portata di questa condizione facendo riferimento anche alle disposizioni del Codice penale sugli omicidi di cui agli articoli 547, 548 e 549. Soprattutto, ha rimosso la formula che ha richiesto alla vittima di aver depositato una causa civile prima del 1o marzo 2026.

Tale censura impedisce alla data della costituzione di un partito civile di privare talune persone autorizzate alla protezione prevista. Non cancella la data di riferimento dell’amnistia stessa. Le due scadenze corrispondono a diverse materie: una riguardava il momento dei fatti, l’altra riguardava l’approccio procedurale della parte ferita.

Questa condizione di rinuncia non può essere presentata come una regola uniforme applicabile a tutti i reati sessuali. Il passaggio rilevante riguarda gli omicidi e le loro circostanze. Estendere il suo regime a tutti i casi di violenza sessuale rimuoverebbe una distinzione essenziale dal testo.

Riparazioni che non vengono eliminate

L’articolo 4 mantiene l’esame dei diritti personali derivanti dai reati in questione. A seconda della fase del procedimento e della natura del caso, tale esame è responsabile dei tribunali penali, civili o amministrativi competenti. La continuazione di un’azione, tuttavia, non garantisce la compensazione concessa o il suo pagamento effettivo.

L’applicazione del regime rimane discussa nelle istituzioni. Nella riunione parlamentare del 27 ottobre, il ministro della Giustizia Adel Nassar ha ricordato che la decisione costituzionale non poteva essere impugnata. Procuratore generale Ahmad Rami Hajj ha sottolineato la natura vincolante della legge e della decisione, mentre diversi deputati hanno criticato la portata delle riserve interpretative.

Per le vittime, quindi, la protezione non è né la parola « esclusione » né una promessa di punizione immutata. Dipende dalla qualifica scelta, dal trattamento separato della sentenza e dei diritti personali, e poi dalle decisioni prese in ogni procedura. I testi stabiliscono questo quadro; non possono prevedere l’esito di un singolo file senza esaminarlo.

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