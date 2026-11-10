Ryanair: bagaglio da ritirare un’ora prima del volo

Dal 10 novembre 2026 Ryanair ha chiuso il suo check-in e il deposito bagagli 60 minuti prima della partenza prevista, rispetto a 40 minuti prima. I passeggeri con una valigia in stiva devono quindi anticipare il loro passaggio al terminal. Questa regola non sostituisce il limite di due ore per il check-in online e non riflette la chiusura della porta d’imbarco. I passeggeri già controllati e in viaggio solo con bagaglio a mano devono comunque controllare le formalità specifiche del loro viaggio.

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Il deposito bagagli Ryanair chiude ora un’ora prima della partenza. Da martedì 10 novembre 2026, la società ha applicato questa volta ai suoi banchi di check-in e consegna bagagli, rispetto a 40 minuti prima. I viaggiatori interessati devono quindi completare questi passi 20 minuti prima. Il check-in online ha una scadenza separata: due ore prima dell’orario previsto.

Deposito bagagli Ryanair: un’ora prima del volo

La nuova regola riguarda l’intera rete della società irlandese. Esso copre l’orario di chiusura dei servizi all’aeroporto, calcolato dalla partenza prevista. Non significa che sia sufficiente arrivare al terminal un’ora prima del decollo.

A quel tempo, la valigia deve essere già stata consegnata. Il viaggio al bancone, in attesa nella coda e nelle formalità deve quindi essere anticipato. Per un volo programmato alle 15, il deposito chiude alle 14, invece di 2,20 sotto la vecchia regola.

Ryanair ha annunciato il cambiamento il 22 aprile e ha ricordato la sua entrata in vigore il 27 ottobre. L’obiettivo è quello di permettere ai passeggeri di attraversare i controlli di sicurezza e, se necessario, di controllare i passaporti. L’azienda vuole ridurre i voli persi a causa dell’attesa in queste linee.

Chi ha bisogno di cambiare l’orario di arrivo?

I viaggiatori con bagagli in stiva sono i primi coinvolti. Avendo già ottenuto la sua carta di imbarco online non esente dal restituire la sua valigia prima che il deposito si chiuda.

Ryanair stima che i passeggeri che registrano il conto bagagli per circa il 20% dei suoi clienti. Gli altri, già controllati online e dotati solo di bagaglio a mano, non passano normalmente attraverso questo servizio. Possono raggiungere i controlli di sicurezza e poi la loro porta, previa le formalità documentarie applicabili al loro viaggio.

Per coloro che devono ancora registrarsi al banco, si applica anche la chiusura di 60 minuti. Tuttavia, le condizioni di trasporto prevedono la possibilità di una diversa istruzione comunicata prima della partenza. Le istruzioni speciali per la prenotazione devono quindi essere controllate.

La registrazione online rimane un approccio separato

La nuova scadenza non ritarda la fine della registrazione su internet o nella domanda. Questo deve essere sempre completato prima delle ultime due ore prima della partenza prevista. Per lo stesso volo delle 15, questo deve essere fatto prima delle 13.00.

Un passeggero che non ha effettuato un check-in online nel tempo potrebbe essere necessario utilizzare il servizio aeroportuale a pagamento. Egli deve quindi rispettare il limite del contatore. Le condizioni di trasporto indicano che un check-in non completato in tempo può portare a un’imbarco negato senza rimborso.

Le partenze dal Marocco hanno una formalità specifica: i viaggiatori devono registrarsi online e quindi ritirare una carta d’imbarco stampata al banco. Viaggiare senza bagagli in stiva non consente quindi di rimuovere automaticamente i passaggi dal terminal.

Fornire anche il passaggio dei controlli

La chiusura del deposito non corrisponde alla chiusura del cancello di imbarco. Entrambi i passaggi devono essere distinti, come deve la scadenza della registrazione online. Dopo la consegna della valigia, il passeggero deve ancora passare attraverso i controlli e raggiungere la porta indicata per il suo volo.

L’aeroporto Tarbes Lourdes Pyrénées raccomanda che i passeggeri interessati siano presenti almeno due ore prima della partenza. Questo margine deve essere adattato alle istruzioni dell’aeroporto, ai controlli necessari e alle esigenze specifiche del passeggero. Un’ora prima del volo è un limite di trattamento bagagli, non una raccomandazione di arrivo.

Prima di partire, i passeggeri hanno tre punti da controllare: il loro check-in online, la possibile consegna dei bagagli prima che il contatore si chiuda e il programma di imbarco indicato per la loro prenotazione.

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