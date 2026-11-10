Iran: Canada Reinstates Sanzioni contro 11 Entità · Voci globali

Il Canada reintroduce sanzioni contro undici entità iraniana rimosse dalla sua lista nel 2016, a seguito dell’accordo nucleare. Anita Anand ha presentato questa decisione il 10 novembre 2026 a Parigi alla riunione dei ministri degli esteri del G7. Le misure sono entrate in vigore il 5 novembre. Questi includono quattro banche, un assicuratore e compagnie petrolifere. Ottawa ha invocato il loro contributo ai programmi nucleari e balistici dell’Iran o al loro finanziamento, e ha chiesto una piena cooperazione con l’AIEA.

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Le sanzioni canadesi contro l’Iran sono di nuovo mirate a 11 entità, tra cui banche e grandi compagnie petrolifere. Il Ministro degli Affari Esteri, Anita Anand, ha annunciato questo restauro martedì 10 novembre 2026 a Parigi, alla riunione dei G7 Capi di Diplomazia. Ottawa ha incolpato loro per sostenere le attività nucleari sensibili, il programma balistico dell’Iran o il loro finanziamento.

La decisione torna alla lista canadese di organizzazioni ritirate nel 2016, a seguito dell’accordo nucleare iraniano. Si tratta di un emendamento normativo entrato in vigore il 5 novembre, cinque giorni prima della sua presentazione pubblica. In questo modo, il Canada sta cercando di limitare ulteriormente il finanziamento e la tecnologia ai programmi che designa.

Undici entità registrate nuovamente

La componente nucleare comprende la Nuclear Fuel Production and Procurement Company e la Nuclear Reactors Fuel Company. Nel settore petrolifero, le sanzioni interessano Kala Naft, Naftiran Intertrade Company, l’Iran National Petroleum Company e la Iranian National Petroleum Company. Questi ultimi due sono elencati sotto i loro nomi inglesi, la National Iranian Oil Company e la National Iranian Tanker Company.

Quattro banche completano la lista: Bank Mellat, Bank Melli Iran, Bank of Industry and Mine and Export Development Bank of Iran. L’assicuratore Iran Insurance Company è l’undicesima entità. Il testo aggiunge queste organizzazioni ai numeri da 242 a 252 nella parte I del programma 1 ai regolamenti canadesi.

Il governo presenta motivi comuni a questo set. Il suo annuncio non dettaglia le transazioni individualmente criticate da ogni banca o società. Esso collega designazioni alla proliferazione nucleare, missili balistici e canali finanziari associati. Queste accuse rientrano nella giustificazione canadese per le misure. L’Iran sostiene che il suo programma nucleare persegue obiettivi pacifici.

Sanzioni canadesi contro l’Iran applicabili dal 5 novembre

Lo schema si basa sui regolamenti relativi alle misure economiche speciali dell’Iran. L’emendamento è numerato SOR/2026-234. Il testo prevede la sua entrata in vigore il giorno della sua registrazione. Il Dipartimento canadese afferma il 5 novembre 2026 come data di applicazione. Esso afferma inoltre che le disposizioni si applicano prima che siano pubblicate nella Gazette del Canada.

I risultati di registrazione nei divieti di transazioni che in pratica costituiscono un blocco di attività. Essi sono vincolanti sulle persone in Canada e sui canadesi all’estero. Il regolamento riguarda la proprietà delle entità designate, comprese quelle che possiedono o controllano indirettamente, indipendentemente dalla loro posizione.

Esso vieta, tra l’altro, operazioni, agevolazioni e servizi finanziari associati. Anche la fornitura di beni a soggetti elencati o ai loro rappresentanti è soggetta a restrizioni. Lo stesso vale per i servizi finanziari resi a loro vantaggio. I permessi possono autorizzare determinate operazioni su base eccezionale.

L’annuncio non menziona i beni interessati o i flussi commerciali che potrebbero essere interrotti. Pertanto, non consente la misurazione immediata dell’effetto economico di queste ri-registrazioni. La loro portata legale è soggetta alla legge canadese e a cui si applica.

Perché Ottawa ha rimosso questi nomi nel 2016

Il ritorno delle undici entità all’elenco si riferisce al rilievo dopo l’accordo nucleare di luglio 2015. Questo accordo, noto come JCPOA, ha associato l’Iran a sei poteri e all’Unione europea. Esso prevedeva restrizioni nucleari e una maggiore verifica in cambio di un rilassamento delle sanzioni.

Nel gennaio 2016, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha confermato l’attuazione degli impegni richiesti in questa fase. Il Canada ha poi rilassato le proprie misure a febbraio. Le undici organizzazioni ora sanzionate avevano beneficiato di questo ritiro. Ottawa, tuttavia, ha mantenuto restrizioni sulle attività nucleari e missilistiche sensibili.

Il governo canadese ora invoca la insufficiente cooperazione di Teheran con l’AIEA. In particolare, ricorda la risoluzione adottata dai Governatori dell’Agenzia nel giugno 2025 sulla non conformità con gli obblighi collaterali. Ha anche menzionato la sospensione della cooperazione iraniana il mese successivo, a seguito degli attacchi israeliani e americani.

Pressione G7 annunciata

Le nuove voci sono oltre al ristabilimento delle sanzioni nucleari delle Nazioni Unite nel settembre 2025. Francia, Germania e Regno Unito avevano attivato il meccanismo previsto dall’accordo. Il Canada aveva adattato i suoi regolamenti per attuare le risoluzioni delle Nazioni Unite lo stesso mese.

La decisione presentata questo martedì utilizza il regime speciale di sanzioni economiche del Canada. Anita Anand fa parte degli sforzi dei suoi partner G7. Ottawa ha invitato l’Iran a riprendere la piena cooperazione con l’AIEA e a ritornare ai negoziati. Il ministro difende un accordo globale, verificabile e duraturo sul programma nucleare iraniano.

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