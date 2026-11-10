Obiettivi antropi $70–78 OPI per azione

Antropic lancia la presentazione del suo progetto di introduzione agli investitori, con 825 milioni di azioni proposte tra 70 e 78 dollari. Il massimo di 64,35 miliardi di dollari è il ricavato lordo dell’offerta pubblica, comprese le azioni trasferite dai titolari esistenti. Un’opzione bancaria potrebbe aumentare questa quantità. Un investimento privato di 26 miliardi deve essere effettuato separatamente. Il prezzo finale resta da fissare e la transazione non costituisce ancora un sollevamento o una prima quotazione.

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Antropico prepara il suo IPO. L’azienda ha lanciato martedì 10 novembre 2026 la presentazione del suo piano per introdurre gli investitori alla borsa valori. L’IPO di Antropic pianifica 825 milioni di azioni a un prezzo indicativo di $70-78. In cima a questa gamma, la fornitura sarebbe pari a 64,35 miliardi di dollari lordi. Tale importo comprende titoli venduti dagli azionisti esistenti. Pertanto non corrisponde alla somma che la società avrebbe incassato da solo.

Antropico prepara il suo IPO, senza valutazione immediata

Il creatore di Claude ha chiesto l’ammissione al Nasdaq Global Select Market, sotto il simbolo ANT. Il lancio di questo tour di presentazione, chiamato « roadshow », apre una fase di commercializzazione del progetto. Non costituisce una prima sessione di valutazione o un esercizio di raccolta fondi già completato.

La gamma annunciata permette agli investitori di rivedere il prezzo proposto. Non fissa ancora il prezzo finale. La società afferma che la sua dichiarazione di registrazione con il regolatore degli Stati Uniti non è ancora efficace. I titoli non possono quindi essere venduti in questa fase come parte di questa offerta.

Un’offerta condivisa tra l’azienda e gli azionisti

Delle 825 milioni di azioni proposte, Antropic venderebbe 801,351,354. Gli azionisti esistenti sarebbero scesi 23.648,646. I proventi delle ultime vendite sarebbero i trasferitrici, non la società.

A 70 dollari, l’offerta totale raggiungerebbe 57,75 miliardi di dollari. A 78 dollari raggiungerebbe 64,35 miliardi di dollari. Per le azioni proposte da solo Antropic, il calcolo dà circa 56.09 a 62.51 miliardi di dollari, prima di commissioni e commissioni. La quota degli assegnatori sarebbe di circa 1.66 a 1.84 miliardi.

Questi dati misurano il valore delle azioni offerte in vendita. Non danno il valore totale della società. Ciò dipende dal numero di azioni conservate nel calcolo, in particolare quando include titoli che possono essere creati in una fase successiva.

Un’opzione aggiuntiva, separata dall’importo iniziale

Le banche responsabili dell’operazione potrebbero anche acquistare fino a 123,75 milioni di azioni aggiuntive da Antropic. Questa opzione sarebbe valida per 30 giorni. Il suo pieno esercizio porterebbe il numero di titoli offerti nell’offerta pubblica a 948,75 milioni.

Al prezzo massimo proposto di $ 78, l’offerta pubblica avrebbe poi raggiunto circa $74 miliardi di lordo. Questo scenario assume sia la parte superiore della gamma che l’esercizio completo dell’opzione. Non descrive un importo acquisito.

Un investimento privato di 26 miliardi in parallelo

Il progetto ha un finanziamento separato: sette investitori industriali devono acquistare 26 miliardi di dollari di azioni nella categoria N. Google e Nvidia ciascuno rappresentano 10 miliardi di dollari. AMD si aspetta 2,5 miliardi di dollari; Broadcom, Micron e Microsoft, un miliardo ciascuno; TSMC Partners, 500 milioni.

Questa collocazione privata deve avvenire immediatamente dopo l’offerta pubblica, in determinate condizioni, allo stesso prezzo per azione. Deve rimanere separato dai 64,35 miliardi spesso associati all’IPO. L’aggiunta di entrambi senza specificare la loro natura sarebbe mescolare un’offerta pubblica, tra cui le divestiture degli azionisti, con nuovi fondi portati direttamente alla società.

L’annuncio arriva il giorno dopo il lancio di Claude Fable 5.2 e Claude Mythos 5.2. Questi nuovi modelli includono codice e ricerca. Il prossimo traguardo finanziario rimane il prezzo finale, dopo questa fase di presentazione agli investitori.

Archivio: Nasdaq at Times Square, New York, 9 maggio 2007. Credit: victoriapeckham / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/). Foto integrale conservata; layout e testo aggiunto da Libnanews. Questa immagine non rappresenta la valutazione di Antropic.

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