Golfo approva la sede avanzata in Kuwait

I paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno approvato, il 10 novembre 2026 a Manama, l’apertura di un quartier generale avanzato del loro comando militare unificato in Kuwait. La decisione prevede anche il dispiegamento delle forze, senza specificare il loro numero, la composizione o la tempistica di arrivo. Questo insediamento fa parte di una cooperazione militare iniziata dalla creazione del comando nel dicembre 2013. L’annuncio riguarda una decisione ministeriale e non conferma una distribuzione già effettuata nel settore.

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I sei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno approvato un quartier generale avanzato in Kuwait martedì 10 novembre 2026. Questo insediamento sarà sotto il loro comando militare unificato. La decisione prevede anche il dispiegamento delle forze, la cui forza e composizione rimangono sconosciute.

Jassem Mohammed Al-Boudaiwi, Segretario Generale del GCC, ha annunciato questa decisione dopo una riunione dei Ministri della Difesa a Manama. Riguarda l’apertura di una struttura avanzata e l’assegnazione di risorse militari. L’annuncio non conferma che le truppe hanno già aderito al sito.

HQ avanzato in Kuwait

Il Consiglio comune di difesa ha adottato questa misura nella sua 23a sessione nella capitale del Bahrain. Il Ministro della Difesa del Bahrain, Abdallah bin Hassan Al-Nouaimi, ha presieduto il procedimento. Hanno partecipato rappresentanti degli altri cinque Stati membri.

Il GCC riunisce Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Il progetto ha annunciato riguarda la loro cooperazione militare congiunta. Il suo attaccamento al comando unificato fa parte di un’organizzazione già esistente.

I ministri hanno inoltre approvato la diffusione delle forze considerate adeguate alle esigenze dell’insediamento. Non ci sono personale militare che accompagna l’annuncio. Le prime informazioni disponibili non specificano ulteriormente le unità interessate, le loro attrezzature o la distribuzione dei contributi nazionali.

Una decisione presa a Manama

L’incontro ha avuto luogo in un periodo di forti tensioni regionali. I paesi del Golfo continuano ad affrontare le conseguenze della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. Gli attacchi missilistici e droni, così come i disturbi marittimi, hanno posto la loro sicurezza in prima linea.

La scelta del Kuwait è il nuovo sviluppo di questa riunione ministeriale. Solo non determina la portata delle future operazioni. Non ci sono informazioni dettagliate sulle missioni specifiche della nuova sede o il suo rapporto operativo con altre strutture militari del paese.

Il comando unificato risale al 2013

I leader del Golfo avevano approvato l’istituzione del comando militare unificato al loro vertice di dicembre 2013 in Kuwait. Hanno poi affidato al consiglio di difesa comune i passi necessari per la sua attuazione.

Tale decisione rientrava in una serie di misure volte a rafforzare la difesa collettiva degli Stati membri. Le seguenti decisioni si sono concentrate sulle risorse umane, sul bilancio e sull’attivazione di questa struttura. L’accordo annunciato questo martedì prolunga quindi la cooperazione istituzionale per più di un decennio.

Il programma di apertura per il quartier generale in avanti rimane da specificare. Le autorità non hanno ancora reso pubblico la sua esatta posizione, forza o la data di arrivo delle forze da influenzare.

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