Ritorno in Siria: Benchmarks Fragile per bambini

Per i bambini nati o cresciuti all’estero, tornare in Siria a volte significa lasciare la loro scuola e amici. La memoria familiare non è sufficiente per costruire nuovi punti di riferimento. La scuola, la lingua, l’abitazione e i legami sociali determinano le condizioni di reinsediamento, secondo le testimonianze e le indagini umanitarie pubblicate nel 2026.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Tornare in Siria può riunire una famiglia intorno a un paese a cui i suoi membri sono attaccati in modi diversi. Per i genitori, apre la possibilità di trovare luoghi conosciuti. Per i loro figli nati o cresciuti all’estero, a volte comporta lasciare la scuola, gli amici e la lingua di apprendimento.

Il 1o ottobre 2026, Catherine Russell, direttore esecutivo dell’UNICEF, chiese di porre i bambini nel centro di recupero siriano. Dopo una visita di tre giorni, ha insistito per l’istruzione, la salute, l’acqua e la protezione. Le esigenze dei bambini accompagnano l’intero processo di reinsediamento, ben dopo aver attraversato il confine.

Il ritorno in Siria, due storie in una famiglia

Lo scrittore Samar Yazbek esplora questo divario in uno stand il 3 novembre 2026 dedicato alla memoria dell’exil. Ha sottolineato che alcuni bambini erano prima familiarità con le scuole e le strade del paese ospitante. Le città dei loro genitori hanno familiarità con le loro storie, senza necessariamente appartenere alla loro esperienza quotidiana.

Il genitore può cercare di riconnettersi con una vita interrotta. Suo figlio si avvicina a un luogo dove deve costruire nuovi punti di riferimento. Yazbek ci invita a riconoscere questa differenza senza chiedere alle giovani generazioni di riprodurre l’esperienza delle generazioni precedenti per dimostrare la loro fedeltà familiare.

Questa riflessione unisce il concetto di post-memoria sviluppato dal ricercatore Marianne Hirsch. Si riferisce al rapporto delle generazioni successive con le esperienze traumatiche dei loro anziani, trasmesse attraverso narrazioni, immagini e comportamenti. Questa trasmissione può influenzare la vita dei discendenti, anche quando non hanno sperimentato gli eventi. Il concetto illumina un rapporto con il passato; Non costituisce una diagnosi applicabile a tutti i bambini rifugiati.

Scuola, un cambiamento di lingua e di riferimento

Le famiglie intervistate da Refugees International riportano difficoltà nell’integrazione scolastica dopo un ritorno dalla Turchia. Si riferiscono alle differenze nei programmi e alla mancanza di sostegno. L’associazione presenta queste testimonianze in uno studio pubblicato il 15 ottobre 2026.

Una madre di nome Noura spiega che i suoi figli chiedono la loro ex scuola in Turchia. Descrive le difficoltà nella comprensione dell’agenda siriana, nella costruzione di relazioni e nella fuga dal bullismo. Questa testimonianza fornisce informazioni su una situazione familiare, senza misurare la frequenza di queste difficoltà.

Lo studio si basa sulle consultazioni in Turchia tra novembre 2025 e aprile 2026, nonché su cinque visite in Siria. Gli autori raccomandano la formazione linguistica e il supporto degli insegnanti per ospitare studenti di altri sistemi scolastici.

Percorsi scolastici da riconoscere

La ri-registrazione comporta anche procedure amministrative. L’UNHCR ha indicato che gli studenti che ritornano dall’estero devono presentare documenti attestanti la loro formazione. Le procedure differiscono secondo il livello raggiunto e il corso seguito.

Per l’istruzione di base, un test di livello può consentire l’ammissione quando i certificati scolastici mancano. Alcuni file incompleti possono anche causare la registrazione condizionale, in attesa di documentazione di supporto. Per i certificati provenienti da programmi stranieri, possono essere effettuati ulteriori test su arabo, storia e geografia.

L’UNHCR rinvia anche una decisione siriana del 27 aprile 2026 relativa agli studenti che detengono un certificato turco attestante il successo dell’ottavo anno. Esso prevede l’ammissione condizionale nel nono anno, seguito da un esame di ammissione al loro stabilimento. Le procedure amministrative non garantiscono un adeguato supporto didattico in ogni scuola.

L’abitazione condiziona anche la stabilità dei bambini

Save the Children ha condotto le sue indaginiOne Shock Awaytra settembre e novembre 2025. Include 90 sondaggi per famiglie, 12 gruppi di messa a fuoco e 12 studi di casi per bambini. La ricerca riguarda Aleppo, Deir ez-Zor e la campagna Damasco.

Delle famiglie intervistate, quasi due terzi hanno riferito di aver trovato alloggi danneggiati o distrutti. Tre su quattro dicono che un ulteriore deterioramento economico potrebbe spingerli a tornare. Questi risultati descrivono le famiglie studiate. Non sono una stima nazionale di tutti i ritorni siriani.

Pubblicato nel 2026, lo studio esamina congiuntamente la sicurezza fisica, le condizioni materiali, i diritti e il benessere psicosociale dei bambini. Sottolinea quindi il rischio di una ulteriore rottura dopo il ritorno. L’alloggio instabile o i servizi inadeguati possono compromettere l’insediamento familiare e la continuità dell’istruzione.

Ricostruire una vita quotidiana e preservare i legami

UNICEF sta cercando finanziamenti sostenibili per rafforzare scuole, servizi sanitari, approvvigionamento idrico e protezione dei bambini. Durante la sua visita a settembre, Catherine Russell visitò una scuola riabilitata nella regione di Damasco. L’agenzia supporta anche le comunità che accolgono le famiglie di ritorno.

L’UNHCR indirizza i bambini e i loro cari ai centri comunitari che offrono attività, consulenza e assistenza nell’accesso ai servizi. Si raccomanda che le famiglie mantengano abitudini quotidiane e mantengano il contatto con amici e parenti.

I suoi team e partner possono sostenere le esigenze educative, sociali o di protezione, a seconda dei servizi disponibili a livello locale. Gli spazi per bambini includono giochi e attività di apprendimento. Essi danno un posto a relazioni ordinarie e professioni nell’accompagnare il ritorno.

Fonti

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews