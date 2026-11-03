Prigionieri palestinesi: le famiglie chiedono notizie

A Gaza, le famiglie chiedono notizie di detenuti palestinesi. Un elenco è stato inviato al CICR, ma le visite sono ancora da ristrutturare. Il 2 novembre gli sforzi umanitari continuarono a Ginevra. Le richieste di informazioni familiari e di accesso indipendente rimangono separate dalle accuse di violenza nelle prigioni israeliane.

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Il 2 novembre, le famiglie dei detenuti palestinesi hanno chiesto informazioni ai loro parenti presso la sede del CICR a Gaza. La loro mobilitazione viene dopo che Israele trasmette una lista di nomi all’organizzazione umanitaria. Il restauro delle visite rimane al centro degli sforzi umanitari, di nuovo menzionati a Ginevra il 2 novembre.

Alla riunione hanno partecipato parenti di prigionieri e rappresentanti dei movimenti palestinesi nella città di Gaza occidentale. Afnan al-Jazzar, moglie del detenuto Saïf al-Jazzar, ha rappresentato le famiglie lì. Ha denunciato l’incertezza sul destino dei prigionieri e ha descritto il loro trattamento come punizione collettiva.

Stava cercando informazioni su suo figlio Sobhi Abdelrahman. Secondo la sua testimonianza della stampa, era andato per cibo quasi due anni prima e non era tornato. I vicini gli hanno detto che i soldati israeliani lo avevano arrestato con altri giovani uomini. Dice di essere senza notizie da allora.

Detaine palestinesi: liste, ma nessuna visita

Il 25 ottobre, il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha confermato di aver ricevuto recentemente un elenco delle autorità israeliane. Le sue squadre avevano cominciato a trasmettere informazioni alle famiglie interessate. Il portavoce Gilad Grossman ha tuttavia detto che Israele non aveva ancora permesso la ripresa delle visite in carcere. La comunicazione dei nomi e l’accesso diretto ai detenuti sono quindi due approcci distinti.

Il 2 novembre il presidente del CICR Mirjana Spoljaric si è incontrato a Ginevra con il rappresentante palestinese alle Nazioni Unite, Ibrahim Khraishi. Secondo il rapporto dell’agenzia di stampa palestinese, ha riferito che i contatti erano in corso ogni giorno. Essi mirano a ripristinare l’accesso ai detenuti e alle visite. Questa relazione non annuncia quindi la loro ripresa.

Il CICR aveva già sottolineato questa distinzione il 9 settembre. Quel giorno, i suoi delegati si incontrarono con le autorità di uno stabilimento militare israeliano e visitarono alcune delle sue strutture. Essi non avevano incontrato o avevano avuto alcun contatto diretto con qualsiasi detenuto. L’organizzazione ha presentato questa riunione tecnica come un passo verso la ripresa delle sue visite, interrotte dall’ottobre 2023.

In difesa della sospensione, il governo israeliano aveva invocato il rifiuto di Hamas di permettere all’ICRC di accedere agli ostaggi di Gaza. Nel giugno del 2026, la Corte suprema israeliana ha capovolto il divieto generale delle visite e della condivisione delle informazioni.

Le famiglie contestano l’entità delle informazioni fornite

Il Centro palestinese per le persone scomparse e le vittime della scomparsa forzata ha trovato la lista incompleta. Nella sua dichiarazione del 25 ottobre, l’associazione afferma che alcune famiglie hanno imparato che i loro parenti erano vivi. Ha richiesto la comunicazione di tutti i nomi e luoghi di detenzione, compresi quelli detenuti in strutture militari. Ha anche chiesto un’indagine internazionale sulle sparizioni attribuite alle forze israeliane.

I bilanci disponibili non misurano tutti la stessa realtà. Il 6 ottobre, le istituzioni palestinesi per la difesa dei prigionieri stimarono il numero di detenuti a circa 9.300. Questi includono 3,101 detenuti amministrativi, senza addebito o prova. Il rapporto identificava separatamente circa 26.000 arresti nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme dal 2023 ottobre. Questa combinazione di arresti non rappresenta la popolazione ancora imprigionata, né rappresenta un record della scomparsa a Gaza.

Richiesta di indagine sulla prigione di Ramla

Il 1o novembre la Lega Araba ha chiesto un’indagine internazionale indipendente sulla violenza che denuncia nella sezione Rakefet di Ramla. Dice che i detenuti di Gaza hanno subito ferite e ustioni durante interventi ripetuti. Questa posizione segue le accuse rese pubbliche il 27 ottobre dall’Ufficio informazioni dei prigionieri palestinesi. L’amministrazione carceraria israeliana aveva respinto le accuse di maltrattamento sistematico, in una risposta riportata il 7 settembre. Questa negazione ha quindi preceduto le nuove accuse contro Ramla.

Il file aveva già generato un approccio ONU specifico. In una lettera del 18 marzo 2026, i relatori speciali Alice Jill Edwards e Morris Tidball-Binz hanno chiesto spiegazioni da Israele. Hanno richiesto, tra l’altro, informazioni sulle condizioni nella sezione Rakefet, morti in custodia e indagini. Hanno insistito sulle ispezioni indipendenti e sul ripristino dei contatti familiari.

La Lega Araba ora richiede l’accesso senza restrizioni da parte del CICR e osservatori indipendenti a Ramla. Ha chiesto la cura dei feriti e il rilascio dei detenuti malati.

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