Iran: Dottrina nucleare nel dibattito · Voci globali

In Iran, Mohsen Rezai sostiene che nessuna nuova decisione ufficiale altera la dottrina nucleare. Manouchehr Mottaki chiede di rivedere l’adesione al trattato di non proliferazione sotto l’autorità della guida. Le loro dichiarazioni, datate 31 ottobre e 1 novembre, hanno fatto luce su un dibattito politico separato su una procedura formale di revoca del trattato.

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La dottrina nucleare iraniana solleva richieste di revisione, ma Mohsen Rezai sostiene che non è stata presa alcuna nuova decisione ufficiale. Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale supremo ha parlato in televisione pubblica. Press TV report il 31 ottobre 2026.

Nella sua edizione del 2 novembre 2026, Mehr riferisce le parole dell’ex ministro e del vice Manouchehr Mottaki. Il giorno prima, ha chiesto una revisione dell’adesione al trattato di non proliferazione nucleare. Ha rinviato la decisione alla guida.

Rezai conferma il dibattito sulla dottrina nucleare

Il funzionario iraniano ha fatto riferimento ad una discussione sulla politica da seguire in caso di ripresa della guerra. Allo stesso tempo, ha sottolineato l’assenza di una nuova decisione governativa. Ha anche ricordato che l’Iran è rimasto un membro del NPT e ha lo scopo di affermare i suoi diritti in possibili discussioni nucleari.

Mottaki chiede una revisione dell’adesione al NPT

Membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, Mottaki ha parlato domenica sera, 1 novembre. Egli riteneva che l’Iran avesse ricevuto poco beneficio dalla sua appartenenza.

A suo avviso, i deputati approvano all’unanimità una revisione se richiesto dalle autorità. Questa prospettiva rimane la sua valutazione di un voto futuro. Il suo intervento difende un orientamento politico e lo pone sotto l’autorità della guida, presentata come il decisore finale.

Un’iniziativa parlamentare annunciata a settembre

Il dibattito sul trattato ha già preceduto questi interventi. Press TV ha riferito questa iniziativa il 20 settembre 2026. Il deputato Hossein-Ali Haji Deligani aveva annunciato la presentazione di un progetto di ritiro nell’ufficio del Parlamento. Ha richiesto una recensione a tripla emergenza.

A quel tempo, il testo stava aspettando l’accordo del relatore, Mohammad Bagher Ghalibaf, secondo il deputato. L’accordo era inteso a consentire un dibattito in sessione aperta. La fase riportata era quindi quella di deposito e domanda di inclusione nell’ordine del giorno.

Procedura internazionale per lasciare il trattato

Un appello parlamentare o una dichiarazione sulla dottrina in tal modo non rientrano nel campo di applicazione della notificazione internazionale prevista dal trattato. La procedura riguarda gli impegni giuridici di uno Stato. Non dimostra di per sé la fabbricazione o il possesso di un’arma nucleare.

Lasciando il NPT avvia una procedura internazionale. L’articolo X prevede il diritto di recesso per eventi straordinari legati al trattato. Lo Stato deve ritenere che minano i suoi interessi sommi.

Il testo del trattato, pubblicato dalle Nazioni Unite, richiede quindi la notifica del ritiro. Gli altri Stati parti e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono destinatari. Questa notifica deve avvenire tre mesi in anticipo e specificare gli eventi invocato.

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