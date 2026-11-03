Acqua a Taëz: dalle carenze alle cure minacciate

A Taez, la carenza di acqua e carburante indebolisce la cura. Strade tagliate fuori consegna e movimento del paziente. Le famiglie dipendono dai serbatoi liberi. Gli avvisi umanitari di ottobre descrivono i servizi minacciati, mentre la distribuzione dell’acqua continua a livello locale all’inizio di novembre.

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La crisi idrica di Taëz minaccia la continuità della cura. Le strade tagliate e la mancanza di carburante ostacolano la consegna del paziente, la pompa e il movimento. In questa città yemenita, le distribuzioni dei punti supportano i quartieri indipendenti dalle cisterne. Gli ospedali stanno anche lottando per ricevere le loro forniture.

Il centro umanitario saudita KSrelief continua la sua distribuzione di acqua potabile nel distretto di Al-Mudhaffar. In una spedizione del 2 novembre 2026, l’agenzia ufficiale saudita SPA segnala una distribuzione effettuata il giorno precedente. Tredici punti hanno servito 3.480 persone tra famiglie sfollate, comunità colpite e comunità ospitanti, secondo l’annuncio. Questo aiuto viene dopo ripetuti avvertimenti da parte delle organizzazioni umanitarie circa il deterioramento della fornitura a Taez.

Acqua a Taëz: le strade contano anche

La produzione di acqua in città era caduta entro la metà del 20 ottobre, secondo Laurent Bukera, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite nello Yemen. Le alternative erano estenuanti, mentre le chiusure stradali e l’insicurezza hanno impedito l’arrivo di prodotti essenziali. In particolare, c’era una mancanza di carburante per operare pompe e trasporti.

Il 23 ottobre, Jens Laerke, portavoce umanitario delle Nazioni Unite, ha descritto una maggiore dipendenza dai camion cisterna. Il loro traffico era limitato dalle strade di taglio e dalla scarsità di diesel. Secondo le informazioni presentate alla conferenza stampa, il costo dell’acqua trasportata era approssimativamente triplicato. La carenza ha interessato i volumi disponibili e la capacità delle famiglie di comprarli.

Il bacino Wadi al-Dabab, all’ingresso sud-ovest di Taez, concentra parte delle tensioni intorno alla fornitura. Il 26 ottobre, il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha accusato le forze Houthi di impedire l’arrivo dell’acqua. Il suo Ministero dei Diritti Umani li ha anche incolpati per esporre le vie di trasporto per bombardare. Questa carica governativa fa parte del conflitto sul controllo dell’accesso alla città.

Famiglie dipendenti da serbatoi di quartiere

I bambini di Fahd Ali cercheranno l’acqua da serbatoi gratuiti finanziati dal donatore. Il padre descrive questi movimenti, contenitori in mano, in Al Arabi Al Jadid del 3 novembre 2026. Oum Adel, da parte sua, racconta come la sua famiglia si alterna tra distribuzioni libere e l’acquisto di piccole quantità. Per queste case, l’offerta viene ricompensata quotidianamente, a seconda della disponibilità e dei restanti soldi.

Le queue si formano intorno a serbatoi rapidamente svuotati. Dopo la raccolta, è ancora necessario portare l’acqua nelle abitazioni, attraverso le stradine. Le donazioni non sono sempre sufficienti per mantenere questo circuito. Le consegne dipendono anche dalla sicurezza del diesel e del percorso. Abdallah al-Sharabi, proprietario di un camion cisterna, spiega che ha cessato la sua attività per entrambi i motivi nella stessa relazione di Fakhr al-Azab.

La dialisi dipende anche dal viaggio in ospedale

Per i pazienti con trattamento regolare, l’accesso alle condizioni stradali ogni appuntamento medico. Maamoun Abdelwahad Naaman, intervistato da Reuters a Taëz il 12 ottobre 2026, ha spiegato che è rimasto in città per continuare le sue sessioni di dialisi. Secondo lui, i combattimenti resero troppo pericoloso tornare al suo villaggio di Al-Kalabah, seguito da un nuovo viaggio al centro sanitario. La malattia lo ha costretto a vivere lontano da casa.

All’ospedale Al-Thawra, Youssef al-Zakari, il capo del centro renale, ha riferito una grave carenza di forniture. Ha riferito di aver ricevuto circa 120 pazienti al giorno, mentre una consegna prevista da Aden è rimasta bloccata. Katja Juric, responsabile del programma dell’Organizzazione internazionale per la migrazione, ha anche descritto le istituzioni private con farmaci e finanziamenti sufficienti. L’arrivo dei feriti ha aumentato la pressione sulle squadre e la capacità di riceverli.

Nella sua recensione dell’11 ottobre 2026, l’UNICEF ha identificato 98 strutture sanitarie parzialmente funzionali o non funzionali a Taez. Le difficoltà sul percorso principale del sud hanno interessato istituzioni come i loro pazienti. Sono stati combinati accorciamenti di attrezzature e ostacoli al movimento, con il rischio di trattamenti discontinuanti che richiedevano un monitoraggio regolare.

Restrizioni sull’accesso al nucleo delle accuse

Human Rights Watch attribuisce la maggior parte della crisi di approvvigionamento alle restrizioni Houthis. La sua indagine, pubblicata il 29 ottobre, si basa su 15 interviste. Gli intervistati includono residenti, medici e membri della società civile. I caregiver descrivono carenza di anestetici e forniture mediche, così come le difficoltà dei pazienti con malattie croniche.

Il 21 ottobre un portavoce di Houthi ha accusato le forze governative di bloccare le strade. Human Rights Watch sfida questa versione alla luce delle testimonianze e dei risultati delle Nazioni Unite. Il 22 ottobre, Amnesty International ha chiesto la riapertura delle strade principali, compresa la strada da Taëz ad Aden. L’organizzazione invita tutte le parti a facilitare l’assistenza umanitaria imparziale e a proteggere i civili.

L’approvvigionamento idrico diventa un problema di salute

La lotta e la carenza di carburante minacciano i sistemi idrici sostenuti dall’UNICEF a Taez. Il 20 ottobre, l’Agenzia ha stimato che la loro popolazione è servita a tre milioni di persone, tra cui almeno 1,6 milioni di bambini. Ha avvertito che il degrado di acqua e servizi igienico-sanitari ha aumentato il rischio di malattie diarrea e colera. Queste malattie, a sua volta, possono esacerbare la malnutrizione infantile.

UNICEF ha riferito di fornire diesel per mantenere i servizi di pompaggio e di emergenza acqua e servizi igienici per più di 300.000 persone. Anche gli attori umanitari locali hanno continuato a mobilitare le loro riserve per pompe e ospedali, secondo il comunicato stampa delle Nazioni Unite del 23 ottobre. Le distribuzioni annunciate all’inizio di novembre continuano questi sforzi in alcuni quartieri. La loro continuità dipende da un rifornimento regolare di acqua e carburante, su strade accessibili sia al salvataggio che ai malati.

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