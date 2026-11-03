A Guam, i primi conti rimangono provvisori: i repubblicani sono in testa al governo, un democratico per il posto del delegato al Congresso. Altrove, gli americani continuano a votare. Le inondazioni stanno interrompendo gli uffici in Florida, una carenza di schede che ritardano il voto in Kansas e le autorità specificano l’origine tecnica dei problemi di Westchester. Le reazioni politiche aumentavano, mentre i referendum sull’aborto e la tassazione accompagnavano il rinnovo del Congresso. Il punto prima della prima chiusura continentale.

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Articolo 3 Novembre 2026, al 2218 Tempo di Beirut (2018 UTC).I midterms americani continuano con difficoltà di voto locali e nuove reazioni politiche. A Guam, nel Pacifico, un conteggio provvisorio mette i repubblicani in testa per il governo e un democratico davanti al delegato del Congresso. In Florida, le alluvioni hanno costretto il trasferimento di uffici. In Kansas, una carenza di schede ha ritardato gli elettori. A Westchester, le autorità chiarirono l’origine tecnica del problema della lettura dei bollettini. Questi incidenti avvengono prima delle prime chiusure sul territorio continentale, ma non portano a un risultato nazionale.

A Guam, primo conteggio provvisorio

Nel Pacifico, dove il giorno delle elezioni è già finito, il biglietto Repubblicano Ada-Calvo appare in cima alla votazione per il governo Guam. La dichiarazione provvisoria rilasciata dalla Commissione Elettorale alle ore 1:30 del mercoledì Guam dà 15.945 voti, rispetto a 14.925 voti per il biglietto democratico. Queste cifre non sono ancora certificate.

Per il posto del delegato al Congresso, la Democratica Alicia Limtiaco davanti al repubblicano James Moylan, con 15,645 voti contro 14.983 nella stessa dichiarazione. Il delegato di Guam non ha il voto in plenaria. Questo risultato territoriale non rappresenta quindi una sede vinta nel calcolo della maggioranza dei 435 rappresentanti.

Donald Trump si è congratulato con Tony Ada in una pubblicazione sulla verità sociale e ha detto che sperava un segno per il futuro. Questa lettura politica del Presidente non ci permette di dedurre i risultati delle elezioni ancora aperte nei cinquanta Stati.

In Florida, il voto sfollato a causa delle inondazioni

Le forti piogge hanno portato i funzionari elettorali a trasferire 21 siti inquinanti a otto contee in Florida. Questo include Brevard, Broward, Highlands, fiume indiano, Martin, Okeechobee, Palm Beach e Santa Lucia. Alcuni siti ospitano diversi settori elettorali: quindi, il numero di uffici sfollati non corrisponde al numero di circoscrizioni interessate.

Gli elettori sono stati reindirizzati in luoghi alternativi. A Broward, l’ufficio del Paradise Village Clubhouse è stato trasferito al Tree Tops Park. I servizi elettorali hanno pubblicato liste aggiornate per permettere alle persone di trovare i loro luoghi di voto. Spostare un ufficio non significa chiudere senza un’alternativa.

Questa interruzione colpisce uno stato in cui gli elettori scelgono anche il loro governatore e rappresentanti al Congresso. Esso aggiunge una difficoltà sostanziale al giorno di voto, ma non costituisce una misura di partecipazione finale.

In Kansas, Linwood non ha newsletter

Nella contea di Levenworth, gli elettori hanno aspettato più di un’ora al Linwood Community Building. L’ufficio mancava di notizie dal distretto H-38 della Camera dei rappresentanti del Kansas, secondo le informazioni confermate dai servizi della contea in una televisione locale.

Nuove newsletter sono state stampate e inviate al sito. L’incidente riguarda quindi un luogo specifico e una newsletter modello. Non permette di parlare di una carenza generale in Kansas. La normale chiusura dell’ufficio rimane alle ore 19 del centro, o alle ore 3 del mercoledì a Beirut.

Westchester: una spiegazione tecnica, accuse politiche

A New York, l’autorità elettorale statale fornì una nuova spiegazione per Westchester. Una modifica a un’elezione comunale richiedeva un aggiornamento della programmazione dopo la preparazione e il test. Gli scanner che tengono la vecchia configurazione non hanno più riconosciuto i bollettini utilizzati martedì.

La priorità annunciata è quella di ripristinare almeno una macchina in ogni posto inquinante. I bollettini già raccolti in sacchi di emergenza possono quindi essere elaborati. L’autorità di Stato ha dichiarato che non aveva identificato alcun difetto nel documento che impedisce la sua lettura una volta risolto il problema dell’apparecchiatura.

L’incidente, tuttavia, ha alimentato accuse di frode. Laura Loomer, Katie Miller e il rappresentante repubblicano Claudia Tenney hanno sfidato i Democratici nelle pubblicazioni su X, riportate dalla stampa. Le prove tecniche rese pubbliche non stabiliscono tali oneri. I funzionari elettorali sostengono che gli elettori possono votare e che saranno conteggiate le scritture valide.

Il funzionario della contea, Ken Jenkins, ha annunciato un’indagine bipartisan sui fallimenti. Mike Lawler, il rappresentante repubblicano che difende la sua sede in un distretto elettorale che includeva una parte di Westchester, ha anche invitato gli elettori a rimanere in linea.

Minacciare lettere prima della giustizia federale

Le autorità federali hanno anche accusato Robin Martin, residente di Oklahoma City, con un caso di posta minacciosa contenente polvere bianca. Le spedizioni hanno preso di mira funzionari pubblici prima delle elezioni del 2024 e del 2026.

Secondo i documenti dell’FBI rilasciati martedì, le sostanze già analizzate erano lievito o farina. Non tutte le lettere erano ancora state testate. L’uomo, arrestato lunedì, è accusato di falsi avvisi e di inviare comunicazioni minacciose. Queste accuse non costituiscono una condanna.

I medi restano una battaglia di mobilitazione

Donald Trump ha difeso il suo record martedì mattina su Fox News e ha invitato i suoi elettori a sostenere i repubblicani. Nel campo democratico, Kamala Harris ha emesso martedì una chiamata per bloccare la sua amministrazione dal voto. L’ex Vicepresidente ha anche chiesto ulteriori mobilitazioni dopo la votazione.

La pubblicazione di Harris accompagna un discorso pronunciato la settimana precedente nella contea di Fulton, in Georgia. Non deve quindi essere confuso con un discorso pronunciato martedì davanti agli elettori. Le dichiarazioni fatte da entrambe le parti esprimono i loro obiettivi politici, senza annunciare l’esito della scheda elettorale.

La posta va oltre le razze del Senato. I 435 posti nella Camera dei Rappresentanti sono rinnovati, così come 35 posti nel Senato. La maggioranza della Camera è di 218 posti quando tutti sono pieni. I nuovi funzionari eletti saranno in carica a gennaio: il voto di martedì non cambia immediatamente la composizione del Congresso.

Aborti e tasse sui miliardari anche soggetti al voto

Le schede elettorali contengono anche decisioni sostanziali. In California, la proposta 40 prevede un prelievo eccezionale del 5% sulla ricchezza di alcuni contribuenti con più di un miliardo di dollari. I ricavi devono principalmente finanziare la salute. La guida elettorale ufficiale presenta questa tassa come una tantum, non come un prelievo annuale.

In Missouri, l’emendamento 3 chiede agli elettori di riconsiderare la protezione costituzionale dell’aborto adottata nel 2024. Il testo prevede eccezioni, in particolare per emergenze mediche, anomalie fetali e gravidanze derivanti da stupro o incesto prima di 12 settimane. Un rifiuto lascerebbe in atto la disposizione del 2024.

Queste consultazioni hanno il loro numero. Il loro risultato non è confuso con l’elezione di un governatore, né con la maggioranza a Washington.

Il passo successivo: le prime chiusure

I primi uffici della terraferma si chiudono alle 18:00 sulla costa orientale, nelle zone orientali dell’Indiana e del Kentucky. Questo corrisponde a 1 ora Mercoledì a Beirut. I settori di questi stati nella zona centrale chiuderanno un’ora dopo.

Alle 2:30 il tempo di Beirut, Ohio, a sua volta, deve completare il voto. La California aspetterà sei ore. I primi dati saranno conteggi parziali, e poi le agenzie saranno in grado di premiare le vittorie quando hanno elementi sufficienti. La certificazione ufficiale poi si svolge, secondo il calendario di ogni autorità elettorale.

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