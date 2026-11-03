Balfour: diritti palestinesi oltre i simboli

La Lega Araba ha chiesto a Londra ulteriori misure per i diritti palestinesi in occasione del 109o anniversario di Balfour. Il Regno Unito riconobbe la Palestina nel settembre 2025. Questo progresso diplomatico lascia aprire le questioni di sovranità, colonizzazione e diritti, nel cuore delle richieste arabe nel 2026.

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La Dichiarazione di Balfour rimane al centro delle richieste palestinesi di riconoscimento dei loro diritti, 109 anni dopo la pubblicazione. Secondo la WAFA del 2 novembre 2026, la Lega Araba accolse l’evoluzione della politica britannica. Tuttavia, ha chiesto ulteriori misure per porre fine all’occupazione e consentire uno Stato palestinese sovrano.

La dichiarazione di Balfour e la questione dei diritti

Il testo riprodotto a Hansard il 30 ottobre 2017 richiama i termini della dichiarazione. La lettera del ministro britannico Arthur Balfour a Lord Rothschild fu datata 2 novembre 1917. Ha annunciato il sostegno di Londra per una casa nazionale per il popolo ebraico in Palestina. Esso prevede anche la conservazione dei diritti civili e religiosi delle comunità non ebrei in quel territorio. Protegge anche i diritti e lo status politico degli ebrei in altri paesi.

Questa differenza di parole rimane centrale al dibattito storico. Il testo definisce un obiettivo nazionale per il popolo ebraico. Rievoca gli altri abitanti attraverso le loro comunità e i loro diritti civili e religiosi. Non riconosce esplicitamente un diritto politico nazionale equivalente.

Al centenario del 30 ottobre 2017, Boris Johnson aveva difeso il ruolo britannico nella creazione di Israele. Egli aveva anche menzionato dinanzi ai Comuni la garanzia di tutela dei diritti delle altre comunità. Queste comunità erano i palestinesi, ha detto. Egli ha riconosciuto che questa garanzia non era stata pienamente realizzata.

Un riconoscimento britannico già attuato

Il Ministero degli Esteri britannico ha annunciato una fase diplomatica il 21 settembre 2025. Il Regno Unito ha poi ufficialmente riconosciuto lo Stato della Palestina, insieme al Canada e all’Australia. Questo riconoscimento non è quindi una nuova decisione annunciata in occasione del 2026 anniversario.

Il governo britannico lo aveva incluso in una strategia a due stati, combinando la sicurezza di Israele con uno stato palestinese sostenibile e sovrano. Ha richiesto la riforma dell’Autorità palestinese ed ha escluso un ruolo di Hamas nel futuro governo. Londra ha anche sottolineato che il riconoscimento diplomatico da solo non era sufficiente a trasformare la situazione a terra.

La Lega Araba chiede ulteriori azioni

Nella sua dichiarazione del 2 novembre 2026, trasmessa dalla WAFA, la Lega Araba presenta gli approcci britannici come positivi. Tuttavia, richiede che la loro attuazione sia completata. Ha invitato Londra e la comunità internazionale ad aumentare la pressione su Israele. Il suo obiettivo dichiarato rimane la fine dell’occupazione e uno Stato palestinese con Gerusalemme Est come capitale.

La colonizzazione rimane un punto di confronto diplomatico. Il governo britannico ha ribadito la sua posizione in una risposta parlamentare pubblicata il 14 ottobre 2026. Esso considera gli insediamenti illegali ai sensi del diritto internazionale e contrari alla fattibilità di una soluzione a due Stati. Tuttavia, ha affermato che non si era avvicinato alla dichiarazione di Balfour con il suo interlocutore israeliano dall’8 settembre 2026. Il riferimento storico e gli attuali approcci diplomatici seguono così programmi separati.

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