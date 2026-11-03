Midterms: la Georgia prepara il conto alla rovescia

La Georgia sta preparando la serata elettorale mentre gli americani continuano il voto a medio termine. Brad Raffensperger ha annunciato più di 775.000 elettori il martedì in questo stato durante il suo pomeriggio. A Fulton, il consiglio elettorale deve esaminare una procedura particolare per 1.0069 scrutini dopo due guasti durante il voto di avanzamento. I messaggi di testo non guidati circolano anche su siti di inquinamento. In Carolina del Nord, le autorità stanno considerando possibili estensioni, che possono ritardare la pubblicazione dei primi risultati.

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Articolo il 3 novembre 2026, a 2240 ore Tempo di Beirut (2040 ore UTC).La Georgia sta preparando il conteggio a medio termine mentre la votazione continua. Brad Raffensperger, suo segretario di Stato, ha annunciato più di 775.000 elettori per l’unico giorno di martedì al suo 14:45 punto orario locale, 21:45 a Beirut. A Fulton, i funzionari elettorali propongono una procedura speciale per 1.0069 votazioni registrate durante il voto anticipato. In Carolina del Nord, gli incidenti tecnici hanno portato l’autorità elettorale a esaminare un’estensione di alcuni uffici. Nessuno di questi elementi rende ancora possibile assegnare i seggi federali in gioco in questi stati.

In Georgia, le autorità organizzano la sera di metà periodo

Il bilancio fornito da Brad Raffensperger riguarda i voti espressi martedì, non un risultato partigiano. Ha aggiunto le schede elettorali. Nella stessa conferenza, il funzionario repubblicano ha detto che l’attesa media negli uffici è rimasta meno di cinque minuti.

Un ufficio a Rockbridge Elementary School, Gwinnett County, ha sospeso la sua operazione per sette minuti. Un esercizio di sicurezza nella scuola ha portato a questa interruzione. L’autorità elettorale attende una decisione giudiziaria su una possibile proroga oltre la normale chiusura delle 19.

Due elezioni si concentrano su questo stato. Il senatore democratico Jon Ossoff difende il suo posto contro il repubblicano Mike Collins. Per il governo georgiano, il democratico Keisha Lance Bottoms affronta il repubblicano Rick Jackson. I dati di partecipazione non danno la distribuzione dei voti tra questi candidati.

In un’intervista di martedì mattina, Jon Ossoff ha presentato la mobilitazione come espressione di una necessità di cambiamento. Rick Jackson, intervistato dopo il suo voto, ha detto che lo avrebbe consegnato a Dio.

Fulton: due fallimenti, due procedure proposte

In una nota datata martedì, Nadine Williams, Chief Electoral Officer di Fulton County, descrive i due incidenti che si sono verificati durante il voto di anticipo. Il primo ha colpito la biblioteca di Mechanicsville il 21 ottobre. Un’interruzione di corrente accidentale ha fermato uno scanner dopo aver registrato 361 bollettini.

I tecnici statali non raccomandano di caricare le schede di memoria a causa del rischio di alterazione dei dati. La procedura proposta è quella di riscattare i bollettini di carta.

Il secondo incidente risale al 26 ottobre, presso il Hugh C. Conley Recreation Center. Lo scanner ha indicato un riempimento di carta senza blocco apparente. Gli ufficiali si ritirarono dal servizio dopo 708 votazioni. Per questo lotto, i tecnici prima raccomandano il trasferimento di schede di memoria a un altro dispositivo. Se il trasferimento fallisce, le newsletter carta verranno scansionate.

Il consiglio elettorale è quello di rivedere questi metodi alle 18.30 ora locale. Nadine Williams ha intenzione di iniziare le operazioni tra le 7:00 e le 19:30, con il suo accordo. Il trattamento deve avvenire di fronte al pubblico e agli osservatori. Brad Raffensperger ha dichiarato martedì mattina che non ha anticipato alcun ritardo nei risultati a causa di questi audit.

Rapporti SMS sensibili nella stessa contea

Fulton ha anche avvertito contro i messaggi annunciando un cambiamento di posizione di voto per la gente del posto. La contea dice che non ha mandato quei messaggi. Ha chiesto agli elettori di controllare il loro ufficio con la Georgia ufficiale My Voter o l’amministrazione elettorale.

L’avviso riguarda l’origine e il contenuto di questi messaggi. Non dimostra che gli uffici hanno effettivamente cambiato indirizzo. Nessuna identità di autore è stata stabilita nelle informazioni fornite dalla contea.

Carolina del Nord: Orari in recensione

In Carolina del Nord, il consiglio elettorale convocò un incontro d’emergenza alle 2 del pomeriggio per discutere le estensioni. Il suo programma menziona uffici in sette contee: Columbus, Gates, Lenoir, Watauga, Wilkes, Wilson e Hertford. Esso comprende il sito di Appalachian State University a Boone e due scuole a Wilson.

Questo elenco è un programma di riunioni, non una decisione di estendere tutti i siti citati. Nella sua recensione mattutina, l’amministrazione ha riferito problemi tecnici in quattro contee. Aveva indicato che questi incidenti sono stati risolti. A questo punto, nessuna decisione finale su queste estensioni potrebbe essere confermata nelle comunicazioni ufficiali consultate.

La solita chiusura è alle 19.30, o alle 2.30 di mercoledì a Beirut. I funzionari avevano avvertito che un’estensione potrebbe anche ritardare la diffusione dei risultati dello Stato. L’ipotesi suggerita durante il giorno era fino alle 20:30 ora locale. Questo divario è rimasto un’eventualità, non un nuovo programma generale confermato.

In particolare, lo Stato elegge un senatore. Democratic Roy Cooper e repubblicano Michael Whatley sono tra i candidati per il posto lasciato vacante da Thom Tillis.

In California, l’elezione dopo il rifiuto della Corte Suprema

La votazione si svolgerà anche dopo una decisione del tribunale di lunedì. La Corte Suprema ha respinto la richiesta urgente del governo federale di circa 20.000 persone sulle liste californiane. L’amministrazione Trump ha voluto newsletter postali eventualmente restituiti da queste persone per essere separati e non contati prima della verifica. Li ha presentati come possibili non cittadini.

L’ordine del 2 novembre rifiuta l’ingiunzione richiesta durante l’appello. Non è una decisione definitiva su tutta la controversia. Il Segretario di Stato californiano Shirley Weber ha accolto favorevolmente questo rifiuto e ha invitato gli elettori a votare. Il procuratore generale Rob Bonta ha annunciato che lo Stato continuerà a difendere i procedimenti elettorali.

Decisioni future

La riunione di Fulton è prevista per le 1:30 di mercoledì a Beirut. La votazione si svolgerà di norma mezz’ora più tardi in Georgia. Le decisioni locali sulle estensioni e sulla convalida delle procedure di conteggio prevarranno alla prima pubblicazione dei risultati. I totali trasmessi durante la notte resteranno provvisori fino ai controlli e alla certificazione forniti dalle autorità competenti.

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