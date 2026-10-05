Ristrutturazione bancaria: il ricorso di Joseph Aoun apre una battaglia istituzionale al centro della crisi dei depositi

L’appello di Joseph Aoun contro una riforma bancaria apre una controversia istituzionale sulle prerogative esecutive. Dietro questo conflitto legale è il futuro dei depositi, la distribuzione delle perdite e la tempistica delle riforme essenziali per la ristrutturazione e i negoziati bancari con il FMI.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un rimedio che va oltre le banche da solo

L’appello del presidente Joseph Aoun contro una legge sulla riforma bancaria ha aperto una controversia che va ben oltre la stesura di un articolo di legge. Il deputato Jihad Al-Samad, presidente della commissione parlamentare per la difesa, l’interno e i comuni, vede questo come una violazione delle prerogative del presidente del Consiglio di Nawaf Salam e una prima istituizione dopo l’accordo di Taif. La sua critica si basa su una particolarità che pone al centro del caso: la disposizione controversa è apparsa in un progetto presentato dal governo, ha portato la firma del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro, e poi è stata trasmessa al Parlamento, che ha votato come era stato inviato.

Al-Samad ritiene quindi che il Capo di Stato stia ora contestando una disposizione di un testo che egli stesso aveva firmato e trasmesso. Ha parlato di una violazione della sua firma, ma soprattutto di una sfida all’equilibrio dei poteri a scapito della presidenza del Consiglio. Essa accusa anche l’uso di frenare la riforma bancaria sotto il profilo della protezione dell’equilibrio religioso. Questa è una posizione politica, non una decisione giudiziaria che stabilisce una violazione della Costituzione. Questa distinzione è essenziale.

Il corpus disponibile non riproduce integralmente la disposizione impugnata o il fascicolo giuridico del ricorso. Sarebbe quindi artificiale pretendere di decidere la sua costituzionalità qui o attribuire a motivi del presidente Aoun che non sono documentati. D’altra parte, le prove spiegano perché questa disputa diventa politicamente esplosiva: si tratta in un momento in cui il Libano ha bisogno di riorganizzare le sue banche, affrontare la crisi finanziaria accumulata dalla crisi e definire infine come le perdite saranno distribuite senza rimuovere i diritti dei depositanti.

Il percorso insolito di un testo firmato, votato e poi contestato

Il cuore dell’argomento di Jihad Al-Samad risiede nella traiettoria del testo. Un progetto governativo è prima preparato e adottato dal ramo esecutivo. È quindi trasmesso al Parlamento, che può modificarlo, respingerlo o adottarlo. Nel caso citato, Al-Samad insiste che la disposizione controversa è stata mantenuta dai deputati come è apparso nel progetto inviato dal governo.

Questa cronologia alimenta le sue critiche: come può una disposizione che ha superato la fase del governo con la firma del Capo di Stato diventare oggetto di un appello presidenziale? Legalmente, l’esistenza di una firma precedente non esaurisce necessariamente le prerogative costituzionali disponibili dopo il voto parlamentare. Ma politicamente, il gesto crea l’immagine di un esecutivo che non parla più con una sola voce su una riforma che egli stesso aveva portato.

Il conflitto diventa ancora più sensibile perché il testo colpisce le banche. Una divergenza su una legge ordinaria può rimanere limitata agli avvocati. Una divergenza sulla ristrutturazione bancaria si verifica in un caso in cui centinaia di migliaia di depositanti sono ancora in attesa di sapere quale quota dei loro beni possono essere recuperati, quali tempi e dopo quale distribuzione delle perdite.

Perché la ristrutturazione bancaria è inseparabile dalla crepa finanziaria

La riforma della Banca non può essere intesa in isolamento. Fin dalla crisi, il sistema finanziario libanese ha portato una massa di perdite che devono essere riconosciute, quantificate e distribuite. Fino a che questa fase non sia stabilita, i bilanci bancari rimangono in grado di tornare al normale funzionamento. I depositi esistono legalmente come crediti, ma il loro rimborso completo e immediato non corrisponde alle risorse effettivamente disponibili nel sistema.

Questo è ciò che riguarda il dibattito sul « critto finanziario ». Non e’ un buco astratto. Essa corrisponde al divario tra le passività accumulate ai depositanti e le attività che possono essere effettivamente mobilitate dopo anni di finanziamento statale, l’esposizione alla Banca del Libano e la crisi monetaria. Una riforma seria deve quindi rispondere a una domanda politicamente dolorosa: chi assorbe le perdite già prodotte?

Le opzioni hanno conseguenze molto diverse. Rendere i depositanti una quota eccessiva trasforma il risparmio in una variabile di regolazione. Sostenere le banche nel suo complesso presuppone che i loro fondi e quelli dei loro azionisti possano assorbire considerevoli somme. Deferire le perdite allo stato significa trasferirle ai contribuenti e alle future risorse pubbliche. Né li pone sulla Banca del Libano, perché il bilancio della banca centrale appartiene alla stessa architettura finanziaria nazionale.

Il problema è quindi di non scegliere un attore al di fuori del sistema che pagherebbe la bolletta. Si tratta di definire un ordine di responsabilità e una distribuzione sostenibile. È proprio per questo che ogni disposizione della ristrutturazione bancaria diventa politicamente esplosiva: dietro una regola tecnica è sempre la questione di chi perde quanto.

Depositanti al centro, ma senza garanzia automatica di rimborso

I partner internazionali sottolineano che l’adozione di riforme finanziarie dovrebbe consentire ai depositanti di recuperare almeno una parte dei loro beni. Questa formulazione è importante. Riconosce la priorità del file di deposito senza promettere il rimborso completo e immediato che le risorse disponibili non consentono necessariamente.

Per i depositanti, la ristrutturazione deve rispondere a diversi sconosciuti. I piccoli depositi saranno protetti più di quelli più grandi? Il rimborso sarà effettuato in contanti, in fasi, attraverso strumenti finanziari o attraverso diversi meccanismi combinati? Quale sarà il destino dell’interesse accumulato? Come distinguere i depositi precrisi dai movimenti durante il periodo delle restrizioni? Il corpus del 5 ottobre non fornisce le risposte complete a queste domande e sarebbe fuorviante inventarle.

Ciò che ha stabilito, tuttavia, era che la riforma bancaria e la legge per affrontare la crisi finanziaria erano ora considerati essenziali per ripristinare la fiducia e andare avanti nei negoziati internazionali. La ricorrente si trova quindi all’incrocio di due imperativi: ottenere una restituzione credibile dei suoi diritti e accettare che una risoluzione ordinata del sistema richieda norme che non esistono durante i primi anni di crisi.

Il FMI sullo sfondo di ogni dibattito bancario

La questione non è solo tra Baabda, Serail, Parlamento e banche. Il progresso delle riforme è anche legato alle discussioni con il Fondo Monetario Internazionale. Patrick Durel, ambasciatore di Francia, ha sottolineato che l’adozione di riforme urgenti dovrebbe consentire al Libano di andare verso un accordo a livello dei servizi del FMI. Parigi dice di impegnarsi sia con le autorità libanesi che con il Fondo per aiutare a trovare soluzioni.

Questa sequenza dà alla battaglia legale una dimensione economica immediata. Un prolungato blocco della ristrutturazione bancaria non solo ritarda una legge. Esso ritarda la chiarificazione dei bilanci, la possibilità di ricapitalizzare le istituzioni valide, il trattamento delle istituzioni che non sono, e, più in generale, il ritorno ad un sistema che normalmente può finanziare le imprese e le famiglie.

Il sostegno internazionale dipende anche dalla percezione della riforma. Patrick Durel insiste sul fatto che i progressi in questo settore invieranno un segnale positivo alla comunità internazionale e faciliteranno un maggiore sostegno finanziario. In un paese che deve finanziare parallelamente la ricostruzione del Sud e ripristinare le infrastrutture, questa credibilità non è una questione teorica.

La ristrutturazione di una banca non significa semplicemente chiuderla

Il termine « ristrutturazione » è spesso usato come se descrivesse una singola transazione. In realtà, può coprire diversi scenari. Una banca può essere ricapitalizzata dai suoi azionisti, fusa con un’altra istituzione, vedere alcune attività trasferite, subire una riorganizzazione delle proprie passività o, se ritenuto insostenibile, entrare in una procedura di risoluzione più ingombrante. La scelta dipende dallo stato reale del suo bilancio.

Per prendere queste decisioni, le autorità devono avere criteri coerenti. Una banca che ha risorse sufficienti e può attrarre capitali non si tratta di un’istituzione con perdite a lungo termine che superano le risorse. L’obiettivo della riforma non è quindi quello di salvare tutte le banche nella loro forma attuale. Si tratta di ricostruire un settore in grado di svolgere le sue funzioni essenziali: mantenere i depositi, effettuare pagamenti e finanziare l’economia.

Tale chiarificazione è necessaria anche per gli azionisti. Nella ristrutturazione normale, il capitale è il primo buffer ad assorbire le perdite. Ma la crisi libanese è di tale portata che il dibattito supera rapidamente i fondi propri esistenti. Da qui la necessità di combinare la ristrutturazione bancaria e il trattamento complessivo della crepa finanziaria.

La battaglia delle prerogative da Taif

La critica di Jihad Al-Samad introduce un’altra dimensione: l’equilibrio costituzionale risultante dall’accordo Taif. Egli sostiene che l’appello presidenziale costituisce un’ulteriore violazione delle prerogative del Presidente del Consiglio e mira a marginalizzare il suo ruolo. Questa tassa deve rimanere con l’autore. Il corpo non fornisce una decisione del Consiglio costituzionale o del Consiglio di Stato che conferma questa lettura.

La sua argomentazione rivela però una vecchia sensibilità politica. Poiché Taif, qualsiasi disaccordo sulle rispettive competenze del Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri e il Primo Ministro possono essere rapidamente interpretati attraverso l’equilibrio religioso. La riforma della Banca rischia di lasciare il campo finanziario per diventare un conflitto sulla competenza istituzionale.

Questo spostamento è pericoloso per la riforma. Una disposizione bancaria dovrebbe normalmente essere valutata sulla base del suo effetto sulla stabilità finanziaria, sui depositanti e sulla fattibilità delle istituzioni. Se il dibattito si trasforma principalmente in un confronto sulle prerogative religiose, il contenuto economico può andare in fondo. Questo è proprio ciò che Al-Samad denuncia quando parla di una protezione dei » privilegi falsi », anche se questa qualifica fa parte della sua lettura politica.

Joseph Aoun ha affrontato una contraddizione politica più che una contraddizione legale dimostrata

Il fatto che Joseph Aoun abbia firmato il progetto prima di allora di contestare una disposizione adottata dal Parlamento crea una apparente contraddizione politica. Solo non permette di affermare che il ricorso è giuridicamente incoerente. Un testo può evolversi durante il processo legislativo e i meccanismi costituzionali possono consentire al Capo di Stato di intervenire in diverse fasi.

Il corpus non riproduce la motivazione presidenziale. Non ci permette quindi di affermare precisamente quale rischio costituzionale o istituzionale Joseph Aoun crede di voler prevenire. Questa assenza è importante. Un articolo serio non può trasformare le critiche di un deputato in una spiegazione delle intenzioni del Presidente.

Ciò che si può stabilire è che il rimedio ha creato una controversia all’interno del campo istituzionale che porta le riforme. Ma questa immagine di divisione arriva al momento peggiore: il Libano cerca di convincere i suoi partner che le autorità sono in grado di completare la ristrutturazione del settore finanziario.

Il tempo perso costa anche l’economia reale

Il blocco bancario non riguarda solo le persone in attesa di recuperare i loro depositi. Un’economia moderna ha bisogno di banche in grado di fornire credito, investimenti finanziari, esportatori di supporto e fornire strumenti di pagamento affidabili. Finché le istituzioni rimangono intrappolate in bilanci non autorizzati e in un quadro giuridico incerto, la loro capacità di svolgere questo ruolo rimane limitata.

Questa debolezza colpisce in particolare le aziende che devono finanziare attrezzature o il loro capitale di lavoro. Colpisce anche la ricostruzione. La riparazione delle infrastrutture e la ripresa delle attività in aree distrutte richiede canali finanziari in grado di ricevere fondi internazionali, finanziare le imprese e monitorare i pagamenti.

La ristrutturazione bancaria è quindi legata a casi che sembrano essere a prima vista lontani dalle banche. La ricostruzione del Sud, gli investimenti nella diaspora, il recupero industriale e la creazione di posti di lavoro dipendono tutti da un sistema finanziario credibile. Un paese non può chiedere agli espatriati e agli investitori di mobilitare i loro soldi lasciando il problema dei depositi già bloccati indefinitamente irrisolti.

Una riforma che deve rispondere a tre semplici domande

Al di là dei conflitti di prerogative e di formulazioni legali, la riforma sarà infine giudicata su tre questioni. La prima riguarda i candidati: quanto possono recuperare, in quale forma e in quale periodo di tempo? La seconda riguarda le banche: che sono fattibili, quanti capitali devono portare e cosa succede quando non possono essere salvati? La terza riguarda lo Stato e la Banca del Libano: quale parte della responsabilità finanziaria ha nel risolvere la crisi?

L’appello di Joseph Aoun non può essere seriamente valutato senza conoscere il testo preciso della disposizione controversa e i motivi legali dettagliati della presidenza. Il corpus non li fornisce nella sua interezza. Questo limite impedisce che un verdetto costituzionale venga reso, ma non impedisce che la portata della controversia venga misurata.

Il Libano è in un momento in cui ogni ritardo prolunga l’incertezza sui depositi e previene la normalizzazione del settore finanziario. La battaglia aperta dal rimedio presidenziale sarà quindi non solo osservata come un nuovo episodio delle relazioni tra Baabda e il Serail. Sarà giudicata la tempistica delle riforme. Se chiarisce una disposizione contestata senza bloccare il processo, rimarrà una controversia istituzionale sotto controllo. Se conduce ad ulteriori paralisi, aggiungerà un conflitto di competenza ad una crisi finanziaria che è in attesa di una risoluzione da anni.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews