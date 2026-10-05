Libano: I fornai richiedono la scadenza per i lavoratori stranieri

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L’Unione dei panifici e dei sindacati di pasticceria del Libano chiede al Ministro del Lavoro, Mohammad Haidar, di estendere la scadenza per le aziende a regolarizzare la situazione dei loro lavoratori stranieri. La domanda arriva a pochi giorni dalla scadenza del 30 settembre 2026 del periodo di regolarizzazione previsto dalle autorità. Il settore desidera proseguire le discussioni con il Ministero del Lavoro e la Sicurezza Generale al fine di evitare disgregazioni delle attività degli stabilimenti mediante procedure amministrative.

Una domanda dopo la scadenza del termine del 30 settembre

In un comunicato stampa di lunedì 5 ottobre, l’Unione ha presentato l’estensione della scadenza per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri come una delle principali questioni discusse con Mohammad Haidar in una riunione tenuta la settimana precedente.

I rappresentanti di Bakery hanno accolto favorevolmente l’apertura del ministro e la sua volontà di mantenere il dialogo con i professionisti. Soprattutto, hanno chiesto un nuovo periodo di tempo per gli stabilimenti che non hanno completato le loro procedure per portare i loro dipendenti stranieri in linea.

Questa richiesta rientra in una specifica cornice temporale. Il 29 giugno, il ministro del lavoro ha preso la decisione n. 159 estendendo fino al 30 settembre 2026 l’applicazione del sistema di regolarizzazione delle persone in violazione delle norme che disciplinano il lavoro degli stranieri. Allo stesso tempo, l’Agenzia Generale di Sicurezza aveva chiesto a individui, aziende e istituzioni che impiegano alieni illegali di presentare i loro file con il Ministero del Lavoro non più tardi di quella data.

Il regime riguardava i lavoratori arabi e stranieri che entravano legalmente in Libano per lavorare, ma in seguito divenne in violazione delle regole di residenza o di lavoro. Ciò potrebbe includere un trasferimento di garanti, una modifica dello stato o una modifica della categoria professionale.

La via amministrativa non si è fermata al Ministero del Lavoro. I datori di lavoro hanno dovuto prima dichiarare i dipendenti interessati e richiedere la regolarizzazione e i permessi di lavoro. Una procedura con i centri regionali della sicurezza generale era allora quella di ottenere un permesso di soggiorno corrispondente alla natura effettiva dell’occupazione.

Perché i panifici chiedono una nuova estensione

L’Unione ritiene che le istituzioni abbiano bisogno di più tempo per completare queste procedure in modo legale e ordinato. Nel suo comunicato del 5 ottobre, ha dichiarato che Mohammad Haidar aveva espresso la sua comprensione della richiesta e si era impegnato a esaminare i motivi per un’estensione.

Tuttavia, questo non è, in questa fase, un annuncio ufficiale di estensione. La scadenza del 30 settembre è scaduta e la dichiarazione dell’Unione riguarda una richiesta rivolta al ministro. Il sindacato spera ora che questo porterà ad una nuova decisione da parte delle autorità competenti.

Questa distinzione è importante per i datori di lavoro. Nel mese di giugno, quando era stata decisa la proroga precedente, il Ministero aveva invitato le persone interessate a completare le loro formalità prima della scadenza per evitare l’azione o l’azione legale dopo la fine del periodo concesso.

La sicurezza generale ha anche avvertito che, dopo la fine del periodo di regolarizzazione, il monitoraggio sarebbe stato effettuato in collaborazione con il Ministero del lavoro in tutto il Libano. Le misure annunciate erano destinate a coprire sia i datori di lavoro che i lavoratori interessati.

La richiesta delle panetterie viene quindi dopo la scadenza di questo termine e mira a riaprire una finestra amministrativa che permetta agli stabilimenti di continuare a portare il loro lavoro in conformità.

Regolarizzazione dei lavoratori stranieri: un vecchio caso in panetteria

L’argomento è stato una parte importante delle discussioni tra i rappresentanti del settore e lo stato fin dall’inizio del 2026. Nel mese di gennaio l’Unione aveva già posto permessi di lavoro e permessi di soggiorno al centro delle sue discussioni con le autorità.

Il problema divenne poi più importante con le misure per regolare il lavoro straniero, compresi i lavoratori siriani impiegati nei panifici. Alla fine di luglio, l’Unione aveva sostenuto pubblicamente il principio di legalizzazione delle situazioni ottenendo permessi di lavoro e regolarizzando i permessi di soggiorno.

Tuttavia, ha ritenuto che il tempo assegnato alle istituzioni fosse insufficiente per elaborare tutti i file. Il suo argomento si basava in particolare sulla complessità delle formalità e sulle caratteristiche particolari del settore. Le panetterie chiedono quindi che l’applicazione delle regole tenga conto dei vincoli operativi delle imprese senza abbandonare il principio di regolarizzazione.

Questa posizione chiarisce la richiesta presentata il 5 ottobre. L’Unione non chiede l’abbandono degli obblighi applicabili ai lavoratori stranieri. Al contrario, afferma che vuole mantenere gli stabilimenti all’interno del quadro giuridico, ma vuole avere un ulteriore tempo per finalizzare le procedure.

Un dialogo con il Ministero e la Sicurezza Generale

Al di là della questione dei tempi, l’Unione desidera continuare a discutere su un certo numero di punti che ritiene possano essere riconsiderati. Esso chiede che questi lavori siano svolti in coordinamento tra il ministero del lavoro e la direzione generale della sicurezza generale.

Questo coordinamento è direttamente collegato alla procedura stessa. La regolarizzazione combina due dimensioni: l’autorizzazione al lavoro, che rientra sotto il Ministero del Lavoro, e la situazione di soggiorno, che viene trattata con la Sicurezza Generale. Per una società, la piena conformità di un dipendente straniero implica quindi che queste procedure amministrative possono essere seguite.

L’Unione sottolinea anche la « specificità » delle panetterie e le specifiche condizioni di lavoro del settore. Essa non precisa nel suo comunicato lunedì alcuna nuova serie di misure tecniche. La sua immediata domanda rimane l’estensione del periodo di regolarizzazione e la continuazione delle discussioni con le amministrazioni interessate.

Le relazioni tra il settore e le autorità hanno già visto diversi negoziati quest’anno. Nel mese di gennaio, i rappresentanti della panetteria avevano fatto riferimento ai progressi del rilascio del permesso di lavoro dopo le discussioni con il dipartimento. Nel mese di luglio, avevano nuovamente richiesto più tempo per risolvere i lavoratori stranieri.

Il problema è ora la risposta di Mohammad Haidar. L’Unione ringrazia il ministro per il suo atteggiamento durante la riunione della scorsa settimana e si augura una decisione a favore della sua richiesta.

Nessuna nuova scadenza annunciata

In questa fase non viene menzionata nessuna nuova data nel comunicato dell’UE. L’ultima scadenza formale era il 30 settembre 2026. Un’eventuale estensione richiederebbe quindi un’ulteriore azione da parte delle autorità.

Per i panifici, il problema va oltre la gestione amministrativa dei singoli file. L’Unione collega la regolarizzazione alla continuità delle operazioni degli stabilimenti e cerca di evitare ogni giorno la rottura dei controlli o delle difficoltà documentali in un settore responsabile della produzione di pane e di altri prodotti da forno.

Essa afferma inoltre che ogni soluzione deve salvaguardare i diritti dello Stato, delle imprese e dei lavoratori. Questa linea mira a conciliare l’applicazione delle norme del lavoro estero con i vincoli di un settore che ha richiesto un trattamento amministrativo per diversi mesi in linea con le sue condizioni operative.

Il prossimo passo dipende ora dal Ministero del Lavoro e del Coordinamento con la Sicurezza Generale. Il punto concreto previsto dai professionisti è una decisione su se riaprire o meno il termine scaduto il 30 settembre, nonché sulla durata di un eventuale nuovo periodo di regolarizzazione.

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