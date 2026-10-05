Dar al-Fatwa: la successione di Abdel Latif Deriane si gioca per la prima volta sul campo legale

La successione di Abdel Latif Deriane a Dar al-Fatwa dipende prima da una battaglia legale. La decisione del Consiglio di Stato, le regole di vacanza e la possibile transizione potrebbero precedere qualsiasi elezione. Amin Al-Kurdi occupa una posizione istituzionale centrale, mentre candidati, ex primi ministri e bilanci arabi complicano ulteriormente la ricerca del consenso.

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Una successione che non è solo una lista di candidati

La battaglia intorno alla successione dei Mufti della Repubblica, Abdel Latif Deriane, è entrata in una fase in cui il calendario istituzionale conta quasi quanto le relazioni del potere politico. Per diverse settimane, i nomi dei candidati sono stati diffusi, gli ex presidenti del Consiglio hanno seguito il dossier e i bilanci di Dar al-Fatwa sono stati esaminati. Eppure il primo numero non è ancora chi vincerà un’elezione. È quello di determinare in quali condizioni il posto potrebbe diventare vacante e che avrebbe quindi il diritto di svolgere i doveri di mufti durante il periodo tra la partenza di Deriane e l’elezione del suo successore.

La controversia sull’estensione del mandato di Deriane è quindi centrale all’equazione. La decisione prevista del Consiglio di Stato può modificare il ritmo dell’intera successione. Gli avversari dell’estensione preparano in parallelo una battaglia di ricorso e di contestazione. Anche uno scenario che sembra essere politicamente risolto potrebbe quindi essere contestato davanti ai tribunali competenti. Questa dimensione spiega perché le discussioni su un « transition mufti » rimangono fragili: una personalità scelta dal compromesso politico non può stabilirsi permanentemente se il meccanismo utilizzato per posizionarlo a capo dell’istituzione è esposto al ricorso.

Il file si distingue anche per l’assenza di un candidato di consenso. Diverse figure religiose hanno una reale istituzione, un’esperienza istituzionale o una rete di relazioni. Ma ogni incontro si riserva in una parte del paesaggio sunnita. Questa dispersione dà più peso alla legge nazionale di Dar al-Fatwa. In assenza di un rapido accordo politico, il meccanismo istituzionale esistente potrebbe imporsi e porre il segretario fatwa, Amin Al-Kurdi, al centro di una transizione che alcuni attori avrebbero preferito organizzare in modo diverso.

Amin Al-Kurdi, la variabile legale che sconvolge gli scenari

Il nome di Amin Al-Kurdi non dovrebbe essere letto solo come quello di un candidato aggiuntivo. La sua posizione istituzionale dà una diversa importanza. In caso di partenza di Abdel Latif Deriane, il segretario del fatwa è presentato come colui che potrebbe svolgere le funzioni Mufti sotto il meccanismo interno applicabile alla vacanza. Si ricorda un precedente: dopo l’assassinio di Mufti Hassan Khaled, il funzionamento istituzionale aveva già guidato il segretario Fatwa ad assumere le responsabilità necessarie durante il periodo di transizione.

Questi dati cambiano la natura della battaglia. Se l’estensione del mandato di Deriane cade, la domanda non sarebbe necessariamente: quale personalità i politici sceglieranno di gestire la transizione? Potrebbe diventare: il meccanismo istituzionale si applica automaticamente? In questo caso, gran parte della discussione sulla designazione di una personalità transitoria perderebbe il suo carattere evidente. Qualsiasi tentativo di aggirare la successione prevista dalle regole interne potrebbe aprire una nuova battaglia legale.

Al-Kurdi ha anche beni che vanno oltre la sua funzione amministrativa. Ci sono prove di sostegno familiare, politico, religioso e popolare. La recente diffusione della sua immagine sui social network è stata interpretata come espressione di una tendenza favorevole al suo ruolo. Si afferma inoltre che Riyadh non si opponeva alla sua supposizione di responsabilità, mentre Damasco non sarebbe ostile a tale supposizione. Queste indicazioni non costituiscono annunci ufficiali di sostegno. Soprattutto, mostrano che il suo nome non sembra causare, in questa fase, il rifiuto esterno che potrebbe essere sufficiente a bloccare un’applicazione in un dossier così sensibile.

Fouad Siniora e l’idea di una transizione prima dell’elezione

In assenza di consenso, un’altra formula divenne più importante: introdurre un periodo transitorio prima dell’elezione del mufti successivo. L’ex presidente del Consiglio Fouad Siniora sembra essere uno dei leader più coinvolti in questa riflessione. L’idea sarebbe quella di affidare temporaneamente Dar al-Fatwa a una persona che conosce il suo funzionamento, ha un’esperienza istituzionale ed è capace di condurre una riorganizzazione interna prima dell’apertura di una nuova fase.

Il profilo ricercato incontrerebbe diverse condizioni. La personalità transitoria dovrebbe avere un livello sufficiente di fiducia. Dovrebbe anche essere in grado di attuare una riforma istituzionale e una riorganizzazione del suo funzionamento. Infine, la sua etÃ o impegno esplicito dovrebbero impedire a questa missione provvisoria di diventare un trampolino di lancio per la propria candidatura. L’obiettivo sarebbe quindi di separare due funzioni: mettere Dar al-Fatwa in ordine e poi organizzare la competizione per il posto di Mufti.

Questa formula risponde alla vera preoccupazione. Un’elezione immediata in un clima di confronto potrebbe trasferire tutte le tensioni attuali al termine successivo. Ma incontra l’ostacolo posto dallo stato di Amin Al-Kurdi. Se le regole danno al segretario del fatwa la responsabilità di svolgere i doveri in caso di vacanza, la designazione politica di un’altra personalità potrebbe essere contestata. Siniora è particolarmente familiare con questo file. Aveva pubblicamente rifiutato nel 2023 l’estensione del mandato di Deriane e aveva chiesto di non impegnarsi in una soluzione che considerava contraria agli interessi della comunità.

Naguib Mikati si basa su Ali Assaf, senza creare consenso

L’ex presidente del Consiglio Naguib Mikati appare in un altro campo. Sostiene Ali Assaf, considerato di appartenere al suo cerchio vicino. Per Mikati, l’arrivo di Assaf a capo di Dar al-Fatwa sarebbe un evidente guadagno politico: manterrebbe un interlocutore vicino al capo della principale autorità religiosa sunnita del paese, in un momento in cui i rapporti di potere interni con la comunità rimangono particolarmente sensibili.

Tuttavia, questo sostegno non è stato sufficiente per trasformare Assaf in un candidato di consenso. Nawaf Salam non sembra essere a favore di questa opzione e i tentativi di Abdel Latif Deriane di avvicinare le sue posizioni a quelle del Serail non hanno cambiato questa realtà. Fouad Siniora ha anche espresso riserve circa la possibile adesione di Assaf al posto di Mufti. Il sostegno di Mikati diventa così ambivalente: migliora la visibilità del suo candidato, ma può anche spingere altri attori ad unire le forze contro un’applicazione percepita come troppo direttamente legata ad un ex presidente del Consiglio.

Ali Assaf, tuttavia, non è descritto come una personalità isolata delle reti arabe. Si è evoluto per anni nei circoli decisionali e il suo nome non sembra provocare l’opposizione automatica alle rappresentazioni egiziane e saudite. Fu anche figlio dello sceicco Ahmad Assaf, assassinato nel 1982. Le critiche contro di lui devono essere presentate per quello che sono: valutazioni dei suoi avversari, non fatti giudiziari stabiliti.

Osama Haddad, il candidato con un insediamento popolare

Sheikh Osama Haddad appartiene ad una categoria diversa. Ispettore dei waqf islamici, il suo nome è stato tra i possibili candidati per diversi anni. La sua risorsa principale risiede nella sua presenza sociale e nella sua rete di attività religiose ed educative. È descritto come una personalità carismatica, nota a un gran numero di famiglie beyruthin, soprattutto attraverso generazioni di persone che hanno seguito il suo insegnamento.

Questa è un’elezione che non può essere ridotta solo alle decisioni dei leader politici. Dar al-Fatwa è un’istituzione nazionale, ma il suo ambiente beyruthin mantiene un peso sociale significativo. Famiglie, religiosi, membri del Consiglio Superiore Islamico e reti di ex studenti sono tutti relè che possono influenzare la percezione di un candidato.

Tuttavia, la popolarità non garantisce l’elezione. Un mufti deve gestire un’istituzione religiosa, bilanci politici, relazioni con lo stato, relazioni arabe e spesso questioni interne contrastanti. Le qualità necessarie per predicare o insegnare non sono quindi le stesse di quelle richieste dalla leadership di Dar al-Fatwa.

Fouad Zarrad, l’avversario interno che resiste a Deriane

Sheikh Fouad Zarrad presenta un altro profilo. Si stabilì come uno degli avversari più costanti di Abdel Latif Deriane all’interno delle strutture Dar al-Fatwa. Ha fatto delle scoperte nelle ultime due elezioni e per lungo tempo ha incarnato un’opposizione quasi solitaria ai mufti nel Consiglio Superiore Islamico, prima che il giudice civile Hamza Charafeddine si unisse al cerchio degli avversari.

I suoi seguaci evidenziano la sua conoscenza religiosa, la sua calma e la sua capacità di ascoltare. Essi ritengono che abbia le qualità necessarie per gestire l’istituzione senza ripetere i conflitti del mandato attuale. La sua indipendenza politica è anche presentata come un bene. Ma questa stessa caratteristica può diventare una debolezza in una concorrenza in cui il sostegno esterno e le reti politiche svolgono un ruolo considerevole.

Alcuni interlocutori hanno ritenuto che il suo nome potrebbe non essere in cima alle preferenze delle rappresentazioni arabe proprio perché sarebbe meno facile da integrare nei consueti bilanci politici. Questa valutazione non è una posizione ufficiale di questi capitali. Tuttavia, rivela una tensione fondamentale: una persona autonoma o un candidato con sostegno politico dovrebbe essere data priorità per stabilizzare il suo mandato?

Ahmed Kanaan, Bassem Itani e candidati rimasti

Sheikh Ahmed Kanaan è stato anche menzionato. Tuttavia, il suo nome è stato accompagnato da una campagna di sospetti sui documenti finanziari e legali. Non ci sono prove a disposizione per trasformare queste accuse in fatti accertati. Essi devono quindi rimanere presentati come accuse diffuse nel contesto della battaglia di successione. Alcuni collegano questa campagna alle difficili relazioni tra Kanaan e Abdel Latif Deriane.

Sheikh Bassem Itani emerse anche nelle discussioni qualche settimana prima. La sua candidatura sembra aver perso slancio, senza scomparire completamente. In una concorrenza così frammentata, un nome considerato secondario in un determinato momento può diventare più importante se i principali candidati si neutralizzano a vicenda.

Altre figure religiose sono state citate, tra cui i giudici religiosi Abdel Rahman Al-Maghrabi e Mohammad Al-Naqri, che sono stati presentati come sostenuto da Fouad Siniora, così come lo sceicco Ahmad Darwish Al-Kurdi. La loro presenza mostra che la piscina dei candidati rimane larga. Essa conferma soprattutto che nessuna personalità è ancora riuscita a trasformare una possibile candidatura in una soluzione collettiva.

Nawaf Salam mantiene la sua distanza

La posizione del primo ministro Nawaf Salam è uno degli elementi più importanti del caso. Nelle ultime settimane, Abdel Latif Deriane ha cercato di migliorare le sue relazioni con il Serail e di ottenere un intervento che potrebbe alterare l’equilibrio del potere. Questi passaggi non hanno prodotto alcun cambiamento visibile. Il rapporto rimane freddo e Salam non sembra disposto ad utilizzare la Presidenza del Consiglio per imporre un risultato favorevole ai mufti.

Questo controllo è significativo. I presidenti del Consiglio occupano un posto importante nell’equilibrio che circonda Dar al-Fatwa. Ma intervenire direttamente nella successione esporrebbe Nawaf Salam all’accusa di ulteriore politicizzazione di un’istituzione già attraversata da forti rivalità. Al contrario, rimanendo totalmente dietro lascia più spazio agli ex presidenti del Consiglio, alle reti religiose e alle influenze esterne.

Naguib Mikati supporta Ali Assaf. Fouad Siniora sta lavorando su scenari di uscita e di transizione. Hassan Diab sembra molto più lontano dal caso, soprattutto a causa del suo passato rapporto con Deriane. Il gruppo di ex presidenti del Consiglio non è quindi un blocco omogeneo. Questa frammentazione rende ogni soluzione preparata in anticipo più difficile.

Riyadh, presente per il suo peso anche quando afferma di non scegliere

La dimensione saudita è probabilmente la più paradossale. I funzionari sauditi sostengono che non intendono intervenire direttamente nella selezione di un candidato. Tuttavia, l’accettabilità di un mufti futuro a Riyadh conta nei calcoli dei protagonisti. L’assenza di un veto può diventare tanto importante quanto il supporto esplicito.

Pertanto, non è necessariamente una questione di aspettare Riyadh per designare un nome. Piuttosto, è una questione di cui i candidati non si incontreranno con l’opposizione e quale formula di transizione beneficerà di un ambiente arabo favorevole. Nel caso di Amin Al-Kurdi, le informazioni disponibili indicano una mancanza di opposizione saudita alla sua possibile assunzione di carica. Ali Assaf, da parte sua, non è presentato come una personalità che causa un rifiuto automatico delle rappresentazioni saudite ed egiziane.

Fouad Siniora può conoscere in dettaglio i meccanismi di Dar al-Fatwa ed essere in grado di riunire alcuni ex presidenti del Consiglio. Tuttavia, non controlla questa variabile esterna. Questo è un motivo per cui una soluzione che sembra coerente a Beirut può rimanere sospesa nel modo in cui sarà ricevuta nell’ambiente arabo.

Una battaglia per l’istituzione tanto quanto per il post

La successione di Abdel Latif Deriane supera infine la competizione tra diversi sceicchi. Esso comporta il funzionamento stesso di Dar al-Fatwa dopo un periodo di polemica sull’estensione del mandato, tensioni con alcuni degli ex presidenti del Consiglio e l’emergere di opposizione interna. La questione centrale è se l’istituzione si trasferirà direttamente da un mufti all’altro o se subirà un periodo di transizione per rivedere il suo funzionamento.

La formula transitoria ha una logica: evitare un’elezione organizzata in caso di emergenza che riproduce immediatamente le divisioni esistenti. Ma ha anche un rischio legale. Se le regole prevedono che Amin Al-Kurdi esegue le funzioni in caso di vacanza, la creazione di un altro meccanismo può aprire una serie di appelli. Una transizione progettata per stabilizzare Dar al-Fatwa potrebbe quindi produrre l’effetto opposto se la sua legalità è contestata dal primo giorno.

L’altra difficoltà è politica. Nessuno dei principali candidati attualmente riunisce tutti gli attori. Ali Assaf ha il supporto di Naguib Mikati ma soddisfa importanti prenotazioni. Osama Haddad gode di una posizione popolare, ma deve convincere sulla gestione istituzionale. Fouad Zarrad ha una carriera di avversario interno e una reputazione di serietà religiosa, ma la sua indipendenza può complicare la costituzione di un blocco politico intorno a lui. Ahmed Kanaan e Bassem Itani rimangono in gara senza apparire, in questa fase, come soluzioni consensuali. Amin Al-Kurdi, infine, può essere al centro del gioco anche prima che gli elettori siano chiamati a scegliere.

Il prossimo passo non sarà necessariamente l’elezione del nuovo mufti. Potrebbe essere una decisione legale sul mandato attuale, seguita da una battaglia sull’interpretazione delle regole di vacanza. È solo dopo questo passaggio che le relazioni elettorali di potere possono veramente essere chiarite. In questa successione, la legge non costituisce l’impostazione della politica. Egli può decidere chi prima entrerà nell’ufficio del mufti quando Abdel Latif Deriane sarà più.

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