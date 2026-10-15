Rim Murr collega Parigi e Beirut sul palco

Il 12 novembre 2026 Rim Murr presenterà al Teatro della Torre Eiffel un concerto costruito intorno al suo viaggio tra Parigi e Beirut. Accompagnato da Michel Melcer al pianoforte, Jean-Noël Jaspero al violino e Hadi Zaccour alla percussione, il cantante francese-libanese raccoglierà canzoni di Barbara, Gilbert Bécaud e Dalida, classici associati a Fairuz, Asmahan e Farid El Atrash, così come le sue composizioni. Gli arrangiamenti che combinano suoni jazz, elettro e orientali daranno un nuovo colore a questi repertorio.

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Il cantante francese-libanese presenterà « Paris-Beirut en chanson » il 12 novembre 2026 al Eiffel Tower Theatre di Parigi. Accompagnata da tre musicisti, avrà dialoghi di canzoni francesi, repertorio arabo e creazioni personali.

Rim Murr sul palco.

Rim Murr in concerto.

Un concerto tra due registe

Giovedì 12 novembre 2026, alle ore 20:30, Rim Murr si esibirà al Eiffel Tower Theatre nel 7° arrondissement di Parigi. Intitolato « Paris-Beirut in Song », il suo concerto si basa su un riavvicinamento tra due universi musicali. Il cantante francese-libanese, autore e compositore unirà classici della canzone francese, opere di patrimonio musicale arabo e le sue composizioni.

Il programma annunciato riunisce Barbara, Gilbert Bécaud e Dalida insieme a Fairuz, Asmahan e Farid El Atrash. Non è solo una questione di juxtaposing canzoni da due tradizioni. Il progetto comprende nuovi arrangiamenti, che prendono in prestito atmosfere jazz, electro e chill, pur mantenendo suoni orientali. I dettagli dei titoli interpretati non sono stati divulgati nel kit stampa.

Rim Murr, una storia musicale tra Parigi e Beirut

L’approccio di Rim Murr si basa sul suo viaggio tra Beirut e Parigi. Nella presentazione dello spettacolo, Beirut appare come la città delle origini e le prime emozioni musicali. Parigi rappresenta l’inizio, l’adattamento e una nuova tappa nella sua vita. Questa doppia appartenenza è il filo di guida del concerto.

» Come scegliere quando due culture risonano in te? Sono entrambi parte del mio DNA », dice Rim Murr. Difende un’identità musicale che non si limita a un’unica lingua o un repertorio.

Rim Murr scrisse le sue prime canzoni all’età di 16 anni. Il suo lavoro combina melodie arabe, canto francese e ritmi contemporanei. Le sue composizioni personali occuperanno un posto la sera, accanto alle copertine riordinate. Tuttavia, il file non specifica il loro numero o i titoli scelti.

Rim Murr sul palco.

Un trio per reinventare le canzoni

Sul palco, Rim Murr sarà accompagnato da Michel Melcer al pianoforte, Jean-Noël Jaspero al violino e Hadi Zaccour alla percussione. Questa formazione più stretta dovrebbe consentire di alternare passaggi intimi e sequenze più ritmiche. Il pianoforte sosterrà le linee melodiche, il violino porterà un colore espressivo e le percussioni daranno movimento agli arrangiamenti.

L’ambizione annunciata è di cambiare il modo in cui si sentono le opere familiari. Una canzone francese può assumere accenti orientali; un classico arabo può adottare una forma più spogliata o danzante. Questo approccio pone l’interpretazione e l’arrangiamento al centro della performance, piuttosto che una semplice successione di tributi alle grandi voci di entrambi i repertorio.

Un artista già notato sulla scena parigina

Il viaggio di Rim Murr è già stato oggetto di ritratti nella stampa francofona. Il cantante è stato presentato come vincitore del concorso Visa Francophone, sponsorizzato da Francis Cabrel. Questi passi precedono il suo prossimo appuntamento parigino.

La sera del 12 novembre darà una nuova opportunità per ascoltare questo repertorio franco-libanese in una sala parigina. Il concerto è annunciato al Théâtre de la Tour Eiffel, 4 piazza Rapp, 75007 Parigi. Le prenotazioni sono indicate al teatro, agli spettacoli Fnac e alle principali piattaforme di biglietteria. Il numero di affitto è 01 40 67 77 77.

Rim Murr in concerto.

Rim Murr sul palco.

Informazioni pratiche

Concerto: « Paris-Beirut in Song » — giovedì 12 novembre 2026, ore 20:30.

Ubicazione: Eiffel Tower Theatre, 4 piazza Rapp, 75007 Parigi.

Distribuzione: Rim Murr (chant), Michel Melcer (piano), Jean-Noël Jaspero (violon), Hadi Zaccour (percussioni).

Biglietti: 01 40 67 77 77.

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