L’Egitto ha dichiarato 39.431 tonnellate di date fresche o secche per l’esportazione nel 2025, rispetto a 22,546 nel 2024. La selezione, lo stoccaggio e la scelta delle varietà determinano l’accesso al mercato.

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L’Egitto raccoglie più di 1,8 milioni di tonnellate di date all’anno, secondo il suo ministero degli investimenti. Nel 2025, ha dichiarato 39.431 tonnellate per l’esportazione come date fresche o secche. Le spedizioni sono in aumento, ma la vendita all’estero richiede anche varietà, stazioni di imballaggio e lotti regolari.

Le esportazioni sono in crescita, ma su una base stretta

I dati doganali trasmessi dall’Egitto alla banca dati della Comtrade delle Nazioni Unite hanno registrato 146,9 milioni di dollari nelle esportazioni di date fresche o secche nel 2025, rispetto a 105,6 milioni di dollari nel 2024. I volumi sono aumentati da 22,546 tonnellate a 39.431 tonnellate, con un aumento di circa il 75%, con un aumento del 39 %. Queste cifre confrontano due anni di calendario per lo stesso prodotto. Non misurano le vendite sul mercato egiziano o tutte le preparazioni di data.

Il Marocco ha assorbito 18.703 tonnellate nel 2025, quasi la metà del volume dichiarato. Insieme alla Turchia, entrambi i mercati rappresentano più di due terzi delle spedizioni. Indonesia poi arriva con 5.555 tonnellate. Dichiarazioni egiziane anche numero 107 tonnellate al Libano, per quasi $398,000. Di conseguenza, l’aumento complessivo non si tradusse in un aumento di tutte le destinazioni: i volumi riportati in Indonesia caddero leggermente dal 2024.

Cosa succede dopo il raccolto

L’importo raccolto non indica quanto frutto uscirà da una stazione con le dimensioni, l’aspetto e la durata della mensola richiesta da un acquirente. Un difetto visibile nell’imballaggio può verificarsi durante la raccolta o il trasporto. Nel mese di aprile, la FAO ha descritto la formazione con le istituzioni egiziane in dieci aree di produzione e lavorazione per 150 partecipanti. Esso copre la selezione dal campo, il trasporto, il grading di frutta e il controllo della temperatura e dell’umidità durante lo stoccaggio.

Per gli agricoltori, la sfida è quella di limitare la parte del raccolto che degrada prima della vendita e per separare gli sbocchi. Frutta che soddisfa le specifiche di un importatore può essere venduto intero, mentre l’elaborazione in pasta o melassa è un circuito separato. Il valore medio delle spedizioni di frutta interi, tuttavia, non è sufficiente a dire quale sia la quota del produttore, né a misurare la redditività di un investimento in una stanza fredda.

La scelta della varietà dipende dal mercato target

Uno studio dell’Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite sui settori Fayoum e Giza identifica Medjool come una varietà progettata per aprire sbocchi di maggior valore. Questa scelta non rende intercambiabili le varietà locali: a Siwa, la FAO riconosce un sistema agricolo basato su palme adattate all’oasi e alla varietà delle colture intorno a loro. La domanda per un esportatore non è di abbandonare le varietà locali, ma di sapere quali varietà possono essere ordinati, conservati e consegnati regolarmente per uno sbocco specifico.

Le tre misure da seguire sono quindi i volumi raccolti, i volumi venduti all’estero e il valore ai produttori. Per date fresche e secche, il saldo doganale 2025 conferma l’aumento delle spedizioni e la loro concentrazione in pochi paesi. Solo non misura i risultati del raccolto del 2026, né misura il reddito supplementare generato dagli operatori.

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