Le previsioni agricole nel governatorato siriano stanno migliorando. In al-Rafid e nella zona di Saida, tuttavia, gli agricoltori sono stati impedito di raccogliere.

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Le stime iniziali suggeriscono che sarebbe prevista una migliore stagione di coltivazione delle olive nel governatorato siriano del Quneitra. Ma nella parte meridionale della provincia, gli interventi dell’esercito israeliano hanno impedito agli agricoltori di passare attraverso il raccolto. Per gli agricoltori interessati, la quantità di olive sugli alberi non indica quanto frutta verrà alla stampa.

In al-Rafid e Saida, difficoltà distinte

Il 22 novembre gli agricoltori di al-Rafid furono costretti a smettere di raccogliere e a lasciare i loro campi, secondo il conto delle autorità siriane. Nell’area al-Hanout, vicino a Saida, le stesse autorità attribuirono il livellamento all’esercito israeliano nell’ottobre di circa 1,3 ettari piantati con ulivi. Essi riportano anche restrizioni sull’accesso a trame non danneggiate. La distruzione degli alberi e l’impossibilità di raccogliere su un altro appezzamento non producono le stesse perdite, anche se entrambi influenzano il reddito della campagna.

Più a sud, nella valle di al-Maariya, il governatorato di Dara’a, il leader municipale Muwafaq Mahmoud ha riferito che gli agricoltori avevano iniziato a raccogliere dopo aver ricevuto autorizzazioni e identificazioni dalla United Nations Disengagement Observer Force. Questa testimonianza riguarda solo questa zona. Non permette l’accesso alle trame del Rafid o della Saida.

Una stima prima del saldo della stampa

All’inizio del raccolto il 21 ottobre, i servizi agricoli di Quneitra hanno anticipato oltre 12.900 tonnellate di olive e circa 2.068 tonnellate di olio. Queste cifre sono previsioni provinciali, non in realtà raccolte o pressate. Il proprietario di una stampa, Saher al-Moussa, ha riferito i rendimenti di estrazione favorevoli in alcune aree, ricordando che la varietà e la data di raccolta influiscono sulla quantità di olio ottenuto.

Le ultime informazioni dai servizi agricoli non indicano l’area totale lasciata inaccessibile o il volume lasciato sugli alberi. Quando la campagna è finita, i volumi inseriti nelle presse possono essere paragonati alle previsioni di ottobre. Questo divario da solo non sarà sufficiente per isolare le restrizioni del traffico.

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