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MUSEO NAZIONALE BEYROUTH — 6000 anni di storia sotto un tetto

Museo Nazionale di Beirut, custode della storia libanese di origini fenicie in epoca ottomana. mosaici monumentali, sarcofago scolpito, statuette in bronzo del tempio di Baalat Gebal, maschere funerarie, affreschi romani della Tomba di Tiro e la più grande collezione mondiale di sarcofago antropoide. Durante la guerra civile, il conservatore Maurice Chehab ha rischiato la sua vita per salvare questi tesori, andando fino a emmur interi pezzi e cementare il sarcofago di Ahiram.

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