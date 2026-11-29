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In Al-Bahluniyah, nella campagna Homs, l’insediamento Al-Razi è aumentato da circa 260 a 338 studenti dopo la sua ristrutturazione. Alcuni sono tornati dal Libano. A livello siriano, tuttavia, l’UNICEF stima che 2,7 milioni di bambini non frequentano la scuola e che circa 8.000 istituzioni non funzionano. Il ritorno delle famiglie aumenta le esigenze in cui i servizi sono ancora fragili.

A Homs, posti aggiuntivi in un edificio restaurato

La scuola Al-Razi accoglie gli studenti dai 7 ai 12 anni. L’infiltrazione dell’acqua, i danni del terremoto e le interruzioni di corrente interferiscono con il flusso. Nella sua relazione del 9 novembre, l’UNICEF ha riferito che il progetto ha coperto la sigillatura del tetto, le riparazioni in camera, i mobili e le strutture sanitarie. Le lampade facilitano l’accesso e i pannelli solari rendono l’alimentazione più regolare.

L’aumento dell’iscrizione dà un ordine di grandezza locale: quasi 80 studenti in più. L’UNICEF riferisce che la scuola accoglie i bambini dall’estero, tra cui il Libano e altri siriani. Non rompe nuove voci tra questi gruppi. Le cifre non ci permettono quindi di misurare quanti posti sono stati richiesti per i ritorni dal Libano da solo.

Sale aperte, poi accompagnare gli studenti

Nella sua recensione luglio-settembre, l’UNICEF stima che circa 8.000 istituzioni non funzionino. Questa figura non significa che 8.000 scuole sono state distrutte. Alcuni non sono disponibili per altri motivi; Altri ancora lavorano ma non possono assorbire tutte le richieste. Per le famiglie con redditi precari, l’iscrizione non esclude anche il rischio del bambino che lascia la scuola al lavoro.

L’UNICEF riferisce che ha migliorato le condizioni di apprendimento di quasi 12.900 bambini di questo trimestre rinnovando strutture o spazi scolastici. Circa 60.100 hanno beneficiato di attività educative al di fuori del curriculum regolare, compresi i programmi di catch-up e transizione. Questi sono collaboratori assistiti, non un conteggio di iscrizione. L’organizzazione ha anche offerto supporto in corsi arabi e accelerati per il ritorno dei bambini.

Quali ritorni non misurano

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha registrato circa 362100 rifugiati siriani nella prima metà del 2026, tra cui 197 000 dal Libano. Questa statistica comprende persone di tutte le età e non copre i ritorni di persone sfollate internamente. L’Agenzia sottolinea che alcune delle recenti partenze rispondono a circostanze difficili, compreso il conflitto nel sud del Libano.

Il bilancio nazionale non mostra il numero di bambini che ritornano dal Libano che sono tornati ai loro posti, né quanti sono ancora presenti dopo l’inizio della scuola. Al-Razi fornisce un punto di confronto: la scuola può dire quanti studenti sono iscritti prima e dopo il lavoro. Al fine di valutare gli effetti dei rendimenti sulla frequenza scolastica, lo stesso follow-up dovrebbe essere disponibile negli altri comuni riceventi e distinguere tra iscrizione e frequenza effettiva.

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