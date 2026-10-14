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BYBLOS, CITY EASTERN — 7.000 anni di storia in Libano

Byblos, una delle più antiche città continuamente abitate del mondo. Dalle sue mura a parete trasversale del XII secolo fino alla sua Cattedrale di San Giovanni (1115), attraverso la Moschea del Sultano Abdul Majid e i suoi souk pedonali restaurati, la città ha visto Phoenici, egizi, persiani, greci, romani e crociati passare attraverso. È qui che l’alfabeto fenicio, antenato del nostro — e Byblos dà il suo nome alla Bibbia. Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

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