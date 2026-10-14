BYBLOS, CITY EASTERN — 7.000 anni di storia in Libano Byblos, una delle città più antiche abitate continuamente nel mondo. Dai suoi bastioni crocifissi del XII secolo alla sua Cattedrale di San Giovanni (1115), attraverso la..
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BYBLOS, CITY EASTERN — 7.000 anni di storia in Libano
Byblos, una delle più antiche città continuamente abitate del mondo. Dalle sue mura a parete trasversale del XII secolo fino alla sua Cattedrale di San Giovanni (1115), attraverso la Moschea del Sultano Abdul Majid e i suoi souk pedonali restaurati, la città ha visto Phoenici, egizi, persiani, greci, romani e crociati passare attraverso. È qui che l’alfabeto fenicio, antenato del nostro — e Byblos dà il suo nome alla Bibbia. Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
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