L’Ufficio del Pubblico Procuratore di Nanterre ha confermato domenica che il corpo di Robert Boulin, trovato morto nel 1979, è stato riesumato in Gironde e autopsied il 27 novembre. La competenza continua. Il gruppo criminale irrisolto ha preso il controllo del caso, in cui la famiglia dell’ex ministro contesta la tesi del suicidio.

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L’Ufficio del Pubblico Procuratore di Nanterre ha confermato domenica 29 novembre che una nuova autopsia di Robert Boulin era stata effettuata venerdì 27 novembre. I resti dell’ex ministro del lavoro erano stati riesumati il giorno prima a Villandraut, Gironde, dove si riposava. L’Ufficio del Pubblico Procuratore indica che è in corso l’esperienza, « inclusa la tossicologia e l’anatomopatologia ». Non ha segnalato alcun risultato.

Un’autopsia quarantasette anni dopo la morte del ministro

Robert Boulin fu ministro del Lavoro sotto Valéry Giscard d’Estaing quando fu trovato morto il 30 ottobre 1979 in uno stagno nella foresta di Rambouillet negli Yvelines. Aveva 59 anni. Le prime indagini avevano smesso di suicidarsi annegando. La sua famiglia ha sfidato questa conclusione, soprattutto a causa delle ferite sul suo volto.

La riesumazione di giovedì non è la prima. Un nuovo esame aveva già avuto luogo nel 1983, dopo una precedente riesumazione. Nel 2020, gli esperti incaricati dalla magistratura avevano scoperto che i risultati del 1979 non costituivano una base formale per un annegamento. Hanno anche notato che una frattura del naso era contemporanea a morte. La loro esperienza, tuttavia, non ha permesso di stabilire la causa.

Fabienne Boulin-Burgeat, figlia dell’ex ministro, ha partecipato alla riesumazione giovedì. Il suo avvocato, Didier Seban, attende, tra l’altro, i dettagli delle lesioni facciali. La famiglia difende la tesi di un omicidio, che non è stato stabilito dai tribunali.

Il file ha lasciato Versailles per Nanterre

La decisione di trasferire il file ha preso forma in primavera. Il 28 aprile, l’esame del giudice di Versailles incaricato del caso è stato sciolto a beneficio di un giudice dal polo di reati seriali o irrisolti di Nanterre, secondo la Corte d’Appello di Versailles. Sono stati poi nominati tre giudici specializzati. Il palo, creato nel marzo 2022, può assumere vecchi file che richiedono ulteriori indagini.

La procedura include la qualifica di rapimento, rapimento seguito da morte e omicidio. Queste qualifiche definiscono la portata dell’indagine. Non costituiscono una conclusione sulle circostanze della morte.

La tossicologia ricerca la presenza di sostanze e tessuti di studi di anatomopatia. Il loro contributo dipenderà da ciò che può essere utilizzato e quali esperti possono trarre dopo diversi decenni. Domenica, l’accusa ha confermato l’esumazione, l’autopsia e la continuazione delle analisi, senza annunciare una data ufficiale per la presentazione dei risultati.

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