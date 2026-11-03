Palestina Azione: voci ebraiche divise prima della chiamata

Alla vigilia dell’udienza del 4 e 5 novembre, le organizzazioni ebraiche difendono posizioni opposte sull’azione della Palestina. Alcuni chiedono di revocare il divieto, altri chiedono la sicurezza comunitaria. Le conclusioni alla Corte suprema hanno enunciato questo disaccordo legale, senza pregiudizio alla decisione dei giudici britannici.

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La Corte suprema britannica è prevista per rivedere il divieto di azione palestinese il 4 e 5 novembre. Alla vigilia di questa udienza, le organizzazioni ebraiche difendono posizioni opposte. Alcuni chiedono la revoca del divieto, in nome delle libertà pubbliche. Altri credono che sia necessario per la sicurezza delle istituzioni ebraiche.

Palestina Azione: appello collettivo contro il divieto

Una dichiarazione rilasciata il 31 ottobre da Jewish Voice for Liberation difende il sollevamento del divieto. Rifiuta l’idea che tutti gli ebrei britannici si sentissero minacciati dall’azione palestinese. I firmatari difendono la loro opposizione alla politica israeliana e il loro sostegno ai diritti palestinesi. Essi sostengono che queste posizioni sono anche parte del dibattito pubblico ebraico.

Essi rifiutano le accuse di antisemitismo finalizzate agli obiettivi del gruppo. Secondo loro, le aziende e i loro partner erano mirati per i loro presunti legami con la fornitura di armi a Israele. Essi confutano un targeting legato all’identità ebraica dei proprietari. Questo è il loro argomento, sfidato da altre organizzazioni.

Difendere le nostre giurie, che hanno partecipato al bando, ha annunciato il 1o novembre più di 260 firmatari e 12 organizzazioni di supporto. La pagina originale aveva 223 firme la mattina del 31 ottobre. Questi conti corrispondono a due fasi di mobilitazione, non un sondaggio dell’opinione ebraica britannica.

Sicurezza comunitaria nel cuore dell’intervento JLC e CST

Al contrario, il Consiglio di Leadership Ebraico e la Community Security Trust sostengono il proibizionismo continuato. La Corte suprema ha permesso loro di intervenire congiuntamente nel procedimento. La loro presentazione scritta è stata resa pubblica il 2 novembre. Ha sottolineato le conseguenze delle azioni del gruppo per le organizzazioni e le imprese ebraiche.

Entrambe le istituzioni sostengono che gli obiettivi dell’azione palestinese si siano ampliati. Citano proprietari, assicuratori, banche e organizzazioni comunitarie, oltre i produttori di armi. Essi sostengono che il divieto ha fornito un beneficio di sicurezza e chiedono ai giudici di tener conto di questo.

Essi sottolineano anche i diritti degli individui di condurre la loro vita privata, religiosa e culturale senza intimidazioni. Queste dichiarazioni stabiliscono la posizione degli intervenienti dinanzi alla Corte. Non pregiudicano il giudizio futuro.

Huda Ammori sfida anche queste accuse in una presentazione supplementare datata 19 ottobre e pubblicata sul sito della Corte il 2 novembre. I suoi avvocati rifiutano l’idea di discriminazione contro gli ebrei. Incolpano il JLC e il CST per voler espandere i motivi per il divieto. Essi contestano anche dichiarazioni di fatto che, a loro avviso, la ricorrente non era in grado di rispondere da prove.

Jewish Bloc difende un’altra lettura delle libertà

Anche il blocco ebraico interviene nel caso. Questa coalizione di organizzazioni ebraiche impegnate nei diritti palestinesi incolpa il ragionamento del divieto di trascurare i propri membri.

La sua memoria sottolinea che alcuni ebrei britannici non si considerano minacciati dall’azione palestinese. Al contrario, si sentono colpiti dalle restrizioni imposte al suo sostegno. Esso chiede che la loro libertà di espressione e di assemblea sia inclusa nella valutazione della proporzionalità.

Il disaccordo riguarda quindi anche coloro i cui diritti devono essere esaminati. Gli interventi depositati mostrano diverse posizioni ebraiche nella stessa procedura. Nessuno può essere descritto come quello di tutti gli ebrei del paese.

Un’audizione focalizzata sulla proporzionalità

Il divieto è entrato in vigore il 5 luglio 2025 sotto il Terrorism Act 2000. Huda Ammori, co-fondatore dell’Azione della Palestina, lo ha sfidato. La Corte di Divisione si è pronunciata nel febbraio 2026. La Corte d’Appello ha quindi confermato la decisione del Ministero dell’Interno in giugno.

La Corte suprema limita l’uso degli articoli 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questi riguardano la libertà di espressione e di assemblea. Non ha accettato l’altro motivo, relativo all’applicazione della politica interna del dipartimento.

Il gruppo rimane bandito in attesa dell’esito del procedimento giudiziario. Le udienze del 4 e 5 novembre non sono una data annunciata di giudizio. La riunione del 5 novembre si terrà senza un pubblico o una trasmissione, nota la Corte.

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